Efficacité : réduire la paperasse des médecins - Près de 590 000 rendez-vous médicaux libérés en diminuant la bureaucratie

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec pose un nouveau geste concret pour améliorer l'accès aux soins pour la population et alléger la charge administrative des médecins. En coupant dans la bureaucratie, il permet de libérer 310 000 nouveaux rendez-vous médicaux, portant à près de 590 000 le nombre total de rendez-vous supplémentaires rendus possibles grâce aux mesures mises en place.

Afin de concrétiser cette démarche, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec publiera, le 12 novembre, un nouveau Projet de règlement sur les services médicaux que peut exiger un assureur ou un administrateur de régime d'avantages sociaux.

Éliminer la paperasse liée aux assureurs privés

Le projet de règlement, qui découle de la Loi visant principalement à réduire la charge administrative des médecins (projet de loi 68), vise à simplifier l'accès aux soins couverts par les assurances. Celui-ci permettrait de débloquer environ 310 000 rendez-vous supplémentaires par année pour les Québécois. Il vise à :

abolir l'obligation d'une prescription médicale pour le remboursement de services d'intervenants couverts par les assureurs, comme la physiothérapie : environ 255 000 rendez-vous;

éliminer les consultations médicales pour le remboursement d'aides techniques assurées, sauf pour certaines exceptions : près de 55 000 rendez-vous.

Cela s'ajoute aux mesures déjà annoncées pour éliminer de la paperasse, totalisant ainsi près de 590 000 rendez-vous libérés par année, incluant notamment :

des formulaires pour les médicaments d'exception : 17 000 rendez-vous;

des billets d'absence de moins de cinq jours pour l'école : 50 000 rendez-vous;

des billets pour des absences de trois jours et moins : 88 000 rendez-vous;

un assouplissement CNESST : 120 000 rendez-vous.

Citation :

« Cette annonce majeure viendra faire une immense différence dans la vie des Québécois. Nous mettons tout en œuvre pour alléger le travail des médecins afin qu'ils puissent consacrer plus de temps aux patients. Ce projet de règlement contribuera à libérer de nombreuses plages de rendez-vous en première ligne et à améliorer l'accès aux soins en plaçant les besoins réels des patients au cœur de notre système de santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Le projet de règlement sera prépublié à compter du 12 novembre dans la Gazette officielle pour une période de consultation publique de 45 jours.

