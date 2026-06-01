Accélérer le repreneuriat au Québec - QUÉBEC SOUTIENT HEC MONTRÉAL DANS LA FORMATION D'UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE REPRENEURS

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, a annoncé un soutien à l'organisme Familles en affaires, une entité du Pôle entrepreneuriat - HEC Montréal, pour mettre en place le parcours R+ | entrepreneuriat par acquisition, une nouvelle offre de formation et d'accompagnement en repreneuriat. Le ministre était présent lors du lancement de cette initiative, qui permettra de former et d'outiller une nouvelle génération de repreneurs bâtisseurs au Québec.

Ce nouveau programme vise à offrir aux repreneurs d'entreprises à fort potentiel de croissance la formation et les outils nécessaires pour réussir leur démarche de repreneuriat, de même qu'à sensibiliser des cédants quant au transfert de leur entreprise. Évaluée à plus de 1,1 million de dollars, dont 673 305 $ proviennent du gouvernement du Québec, cette initiative a pour objectif de sensibiliser plus de 5 000 entrepreneurs à l'importance du repreneuriat, en plus de former et d'accompagner une centaine de repreneurs.

Dans un contexte où près de 16 000 dirigeants d'entreprises québécoises déclarent avoir l'intention de vendre ou de transférer leurs actifs au cours de la prochaine année, le repreneuriat est un levier stratégique pour conserver l'expertise de nos entreprises et maintenir les emplois et les services essentiels dans nos régions.

Citations :

« Depuis plusieurs années, nous constatons que de nombreux défis émergent au sein des entreprises, surtout pour la formation de leur relève. On doit préparer cette nouvelle génération de repreneurs bâtisseurs pour contribuer à la pérennité des PME québécoises et assurer la croissance durable du Québec. Ce nouveau programme de HEC Montréal fait partie de la solution, et notre gouvernement est fier de l'appuyer. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Les universités et les écoles de gestion ont un rôle à jouer dans la vague de transfert d'entreprises que le Québec et d'autres sociétés occidentales traversent. À l'international, les plus grandes universités ont déployé un modèle de formation et d'accompagnement de haut niveau en entrepreneuriat par acquisition qui a fait ses preuves. Le parcours R+ s'en inspire en y ajoutant l'importance de considérer les retombées positives de la reprise des PME sur la société et la planète. Nous sommes fiers que le gouvernement du Québec ait reconnu les expertises complémentaires de HEC Montréal en entrepreneuriat, en innovation, en gouvernance, en leadership, en finance et en développement durable ainsi que son ancrage dans le milieu des affaires pour voir aux enjeux transversaux du repreneuriat. »

Luis Cisneros, professeur titulaire, fondateur et codirecteur du Pôle entrepreneuriat - HEC Montréal

Faits saillants :

Le Pôle entrepreneuriat - HEC Montréal est composé de trois entités. Il a pour mission de promouvoir et d'assurer le transfert des bonnes pratiques et des connaissances de pointe en matière de démarrage, d'accélération et de reprise d'entreprise (La sphère). Il consolide les ressources disponibles pour les personnes entrepreneures (La base entrepreneuriale) et repreneuses, et la relève familiale (Familles en affaires) du Québec. Il souhaite être le point de référence de ces publics.

En vue de favoriser davantage le transfert et la reprise des PME, le gouvernement du Québec a prévu un investissement de 16,96 millions de dollars dans le cadre du Plan PME 2025-2028.

Une offensive en repreneuriat visant à encourager les entrepreneurs à planifier tôt le transfert de leur entreprise a été lancée par le gouvernement au printemps dernier. Cette initiative comprenait le déploiement d'une importante campagne de promotion et la mise en place du Cercle d'experts en repreneuriat, pour faire connaître les services d'accompagnement offerts aux gens d'affaires et les guider vers le scénario de repreneuriat le plus approprié.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Source : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]