Accélérer la croissance des entreprises - Cohorte 2021 : 85 PME participeront aux parcours entrepreneuriaux Montréal

Quatre parcours entrepreneuriaux sont offerts : le Parcours Innovation, le Cabinet créatif , le Parcours C3 ainsi que le Parcours Développement durable . Ils sont tous portés par des organismes reconnus, soit l'École des entrepreneurs du Québec, la Piscine et le Conseil des industries durables. La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec financent, pour un montant de 761 718,43 $ et de 783 600 $ respectivement, l'ensemble de ces parcours.

« Les parcours proposés ont l'objectif commun de soutenir une croissance durable et réfléchie des organisations participantes, qui pourront naviguer à travers leurs modèles d'affaires et les changements qui influencent leurs prises de décision. Les dirigeants auront la possibilité de mettre à jour leur coffre à outils et d'adopter les meilleures pratiques en gestion des ressources humaines pour devenir des employeurs de choix. Grâce à ces parcours, on favorise le développement et la pérennisation des PME montréalaises, qui font rayonner notre économie, ici comme à l'international », souligne M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« L'accompagnement et la formation sont souvent des éxxléments clés du succès des entrepreneurs. Le potentiel d'innovation et de croissance de nos PME montréalaises est immense et nous sommes fiers de les soutenir avec cette nouvelle cohorte de parcours entrepreneuriaux. Dans le contexte actuel, nos PME ont fait preuve d'une grande résilience et d'énormément de créativité afin d'adapter leur modèle d'affaires. Je suis persuadé que ces parcours sauront leur donner des outils concrets pour relancer et accélérer leur croissance », a ajouté Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif.

Faits saillants :

85 entreprises sélectionnées

Grâce aux parcours, plus de 400 entreprises ont profité d'un accompagnement personnalisé depuis 2015.

En moyenne, chaque entreprise augmente son effectif de 9 employés à la suite de sa participation à un parcours.

Près de 75 % des participants aux parcours ont vu leur chiffre d'affaires augmenter.

85 % des PME ont déployé des actions afin de réaliser les axes de croissance identifiés lors de leur participation à un parcours.

Les parcours en bref :

Le Parcours Innovation propose une approche innovante qui allie formations, ateliers, coaching et réseautage. Il s'adresse à des dirigeants d'entreprise de secteurs variés à la recherche d'un accompagnement dans la mise en place de solutions novatrices à des problématiques d'affaires.

Le Cabinet créatif permet à des organisations créatives et culturelles de développer de nouveaux marchés à l'international, tout en réduisant les risques associés à leurs démarches d'exportation. Ateliers pratiques, soutien logistique, formation et accompagnement personnalisés préparent les entrepreneurs à leurs missions à l'étranger.

Le Parcours C3 propose un accompagnement destiné aux entrepreneurs et aux dirigeants des secteurs culturels et créatifs, afin qu'ils puissent développer leurs compétences et s'outiller pour mieux gérer les défis de croissance de leur organisation.

Le Parcours Développement durable accompagne PME et OBNL dans l'implantation d'une culture et de pratiques écoresponsables, en mobilisant une panoplie d'experts, mais surtout, en impliquant les employés clés de l'entreprise.

