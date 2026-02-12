La nomination de Victor Dodig, un dirigeant aguerri et talentueux du monde des affaires, est le fruit d'un processus rigoureux de planification de la relève suivi par le conseil d'administration de TELUS.

Sous la gouverne de Darren Entwistle, TELUS est passée d'une société de télécommunications régionale à un leader mondial des technologies.

VANCOUVER, BC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de TELUS Corporation (TSX: T) (NYSE: TU) a annoncé plus tôt aujourd'hui qu'après 26 années à la barre de l'organisation en tant que président et chef de la direction, Darren Entwistle prendra sa retraite le 30 juin 2026.

À la suite d'un processus rigoureux de planification de la relève, le conseil d'administration a nommé Victor Dodig comme prochain président et chef de la direction. Il entrera en fonction officiellement le 1er juillet 2026. Monsieur Dodig, qui siège au conseil d'administration de TELUS en tant qu'administrateur indépendant depuis mai 2022, agira dorénavant comme chef de la direction désigné et intégrera l'équipe de direction de TELUS à temps plein à compter du 1er mai 2026 pour assurer une transition sans heurts.

Célébrer plus d'un quart de siècle de contributions extraordinaires à l'organisation et à tout le secteur des télécommunications au Canada

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à exprimer notre profonde gratitude envers Darren pour son leadership transformationnel à la tête de TELUS au cours des 26 dernières années, déclare John Manley, président du conseil d'administration de TELUS. Grâce à sa détermination à bâtir une infrastructure à large bande et d'IA de calibre mondial, à élargir notre portefeuille d'activités, à faire de TELUS une marque à très haute valeur et à favoriser une culture d'excellence, TELUS est passée du statut de fournisseur régional de services de télécommunication au Canada à celui de chef de file mondial des technologies des communications présent dans plus de 45 pays et générant des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars. »

« Le leadership de Darren et sa grande passion pour notre secteur d'activité, nos gens et nos clients ont généré une valeur de premier plan pour les actionnaires, octroyé une position stratégique supérieure et inspiré une confiance sociétale puissante, poursuit M. Manley. Darren a fait de TELUS une entreprise qui prouve que la réussite commerciale et l'impact social ne sont pas des ambitions concurrentes, mais qu'elles se renforcent mutuellement. Sous sa gouverne, les membres de l'équipe ont toujours fait preuve d'une passion commune pour la raison d'être de TELUS, qui allie technologie, innovation sociale et compassion humaine dans le but de créer un futur meilleur pour toutes les parties prenantes. »

« L'héritage de Darren est celui d'un des plus grands bâtisseurs et innovateurs dans les annales des affaires canadiennes et des télécommunications mondiales, » conclut M. Manley.

« Le conseil d'administration a choisi un successeur exceptionnel en la personne de Victor; il incarne les valeurs fondamentales de TELUS, adopte le principe de donner la priorité aux clients, possède une force de caractère et un sens des affaires remarquables tout en ayant à cœur de créer des collectivités plus fortes, souligne Darren Entwistle. Les compétences incontestables de Victor, son expertise en tant que PDG et sa grande expérience viendront compléter efficacement l'équipe de direction solide de TELUS pour continuer à stimuler la création de valeur dans les années à venir. »

M. Entwistle ajoute : « Ce fut un immense privilège d'être membre de l'équipe TELUS. Le succès que nous avons connu est attribuable aux personnes extraordinaires qui ont bâti avec passion l'incroyable culture qui distingue cette entreprise. Depuis plus de deux décennies et demie, j'ai eu l'incroyable privilège de travailler, de servir et d'apprendre aux côtés de membres de l'équipe qui dirigent avec ténacité, innovation et un engagement inébranlable à faire les bons choix au bénéfice des nombreuses parties prenantes que nous servons. Cette équipe se présente tous les jours pour servir nos clients, soutenir nos collectivités et bâtir une entreprise digne de confiance pour les Canadiens. Faire partie de cette équipe fantastique et la soutenir a été le plus grand honneur de ma carrière. »

Parallèlement à son départ à la retraite en tant que chef de la direction, M. Entwistle quittera le conseil d'administration de TELUS le 30 juin 2026. En guise de reconnaissance de son leadership transformationnel à TELUS, il recevra alors le titre de chef de la direction émérite.

Notons aussi que pour assurer une transition harmonieuse, M. Entwistle agira comme conseiller auprès de M. Dodig jusqu'au 30 avril 2027.

Victor Dodig montre une feuille de route impressionnante de croissance stratégique, de leadership en matière de services financiers et de transformation organisationnelle

M. Dodig rejoint TELUS après une brillante carrière dans le monde des affaires, au cours de laquelle il a occupé le poste de président et chef de la direction de la Banque canadienne impériale de commerce (Banque CIBC) de 2014 à 2025. Au cours de son mandat estimé à la Banque CIBC, il a dirigé une transformation complète de l'organisation en mettant l'accent sur le service à la clientèle et la technologie améliorée, la croissance tant organique qu'axée sur les acquisitions, ainsi qu'une stratégie et une culture gagnantes centrées sur les clients. Sous la direction compétente de M. Dodig, la Banque CIBC a généré d'excellents rendements pour les actionnaires.

« Victor est un leader exceptionnel ayant cumulé plus de trois décennies d'expérience dans la création et la transformation de la CIBC en une institution plus moderne, axée sur les relations et le numérique, précise John Manley. L'expérience éprouvée de Victor en matière de direction d'entreprises axées sur le client, de stimulation de la croissance et d'opération dans un secteur réglementé fait de lui la personne idéale pour tirer parti de l'héritage de Darren et continuer à créer une valeur durable à long terme pour nos actionnaires. »

« Je suis très honoré de l'occasion qui m'est offerte de diriger TELUS, déclare Victor Dodig. TELUS a bâti des fondations remarquables grâce à une infrastructure de réseau de premier plan, à un solide portefeuille d'activités en croissance et à une culture axée sur la priorité accordée aux clients et aux collectivités, qui distingue l'entreprise à l'échelle mondiale. TELUS est également réputée pour favoriser de solides partenariats avec les collectivités, les clients et les parties prenantes autochtones. Je me réjouis de la perspective de collaborer avec l'équipe de direction et les membres de l'équipe de partout dans le monde au sein d'une organisation talentueuse dont les valeurs correspondent profondément aux miennes. Je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre sur la lancée de Darren et de diriger TELUS dans un nouveau chapitre passionnant. »

M. Dodig est reconnu pour être un leader accessible qui exige l'excellence, met l'accent sur les clients et favorise des milieux de travail stimulants et dynamiques. Son mandat en tant que membre estimé du conseil d'administration de TELUS lui donne une vision des opportunités qui s'offrent à TELUS. En plus de ses fonctions à la Banque CIBC, il a été président du conseil d'administration du Conseil canadien des Affaires et fiduciaire de la Brookings Institution. Il a été honoré à titre de champion des Catalyst Canada Honours, en reconnaissance de son leadership dans la promotion d'un milieu de travail inclusif et positif, et il sera un ardent défenseur du sociocapitalisme préconisé par TELUS à l'échelle mondiale.

Aboutissement d'un processus rigoureux de planification de la relève

La nomination de M. Dodig est le résultat d'un processus rigoureux de planification de la relève du chef de la direction. Comme il a été mentionné, le conseil d'administration de TELUS, avec le soutien de cabinets de recrutement de cadres de premier plan à l'échelle mondiale, gère un programme de planification de la relève pour tous les cadres supérieurs, y compris le chef de la direction, à des fins de saine gouvernance. Le conseil désirait notamment être prêt au moment que M. Entwistle annoncerait son intention de prendre sa retraite. Le processus de remplacement comprenait l'examen des exigences du rôle de chef de la direction ainsi que la prise en considération d'un large éventail de candidats internes et externes. Ce processus a abouti à la nomination de M. Dodig, un leader reconnu tant pour ses hautes compétences à diriger de grandes entreprises complexes que pour sa connaissance des activités de TELUS qu'il a acquise au cours de ses plus de trois années à titre de membre du conseil d'administration de TELUS.

Darren Entwistle : 26 ans de détermination à réussir à l'échelle mondiale, de transformations audacieuses et de leadership inspirant la confiance

En tant que plus ancien chef de la direction d'une entreprise de télécommunications à l'échelle mondiale, M. Entwistle a apporté une valeur considérable aux parties prenantes au cours de son mandat de 26 années. Sous sa direction, TELUS a toujours produit des résultats opérationnels et financiers parmi les meilleurs au monde, au bénéfice des membres de son équipe, de ses clients, de ses collectivités et de ses actionnaires. M. Entwistle a dirigé la transformation de TELUS, qui est passée d'une entreprise de télécommunications traditionnelle à un chef de file mondial dans le domaine des données et du sans-fil, naviguant dans un secteur en pleine mutation, que l'on pense aux perturbations numériques, à la concurrence intense, aux pressions réglementaires et à l'instabilité économique. Son leadership a permis d'assurer l'excellence opérationnelle et l'orientation stratégique en période de crise, y compris pendant la pandémie mondiale. Il a défendu avec ardeur les intérêts des 130 000 membres de l'organisation et est reconnu pour son engagement inégalé à favoriser le leadership de TELUS en matière de sociocapitalisme.

