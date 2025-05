Le marché des pharmacies spécialisées devrait dépasser les 20 G$, avec plus de 10 000 pharmacies autorisées comblant des lacunes importantes en matière de soins de santé à l'échelle nationale

Des systèmes de pharmacie avancés permettent une collaboration transparente et la technologie numérique place la gestion des ordonnances à portée de main des patients

TORONTO, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le secteur canadien de la pharmacie est en pleine révolution afin de répondre aux besoins changeants en matière de soins de santé, selon le premier rapport sur les tendances en pharmacie intitulé L'avenir de la pharmacie au Canada : Cinq tendances qui redéfinissent le réseau des soins de santé au Canada en 2025. Comme le marché des services centralisés et automatisés d'exécution d'ordonnances devrait atteindre 1,9 G$ d'ici 2030 et le marché canadien des pharmacies spécialisées devrait dépasser les 20 G$, l'automatisation technologique offrira aux pharmaciens la chance de jouer un rôle de plus en plus important dans le domaine des soins de santé, ce qui changera fondamentalement la façon dont les Canadiens accèdent aux services de soins primaires.

Documents connexes VOIR PDF L’avenir de la pharmacie au Canada (Groupe CNW/TELUS Santé)

« Nous assistons à un changement sismique dans la prestation des soins de santé au Canada, a déclaré Ratcho Batchvarov, vice-président, Solutions pour les professionnels de la santé, TELUS Santé. Notre premier rapport sur les tendances en pharmacie révèle que les pharmacies sont en train de devenir une plaque tournante des soins de santé, comblant des lacunes critiques dans l'accès aux soins primaires. Alors que le marché des pharmacies spécialisées est sur le point de dépasser les 20 G$ et que l'automatisation est à l'origine d'une révolution de 1,9 G$ dans les services centralisés d'exécution d'ordonnances, nous ne parlons pas seulement d'une modification progressive - il s'agit d'une réinvention fondamentale des soins de santé communautaires. Les pharmaciens ont fait progresser leur rôle de fournisseurs de soins de première ligne en tirant parti de technologies de pointe pour offrir des soins plus accessibles, efficaces et personnalisés. Cette transformation crée un écosystème de soins de santé plus résilient et plus réactif pour toute la population canadienne. »

Le rapport sur les tendances en pharmacie fournit de précieuses données sur l'évolution du secteur canadien des pharmacies, permettant aux pharmaciens et aux gestionnaires de pharmacies de trouver des occasions d'accroître l'efficacité de leur pratique et d'améliorer les soins aux patients. Les trois tendances notables qui ressortent de ce premier rapport sont les suivantes :

Mise en action d'un champ d'application élargi : alors que des millions de Canadiens peinent à trouver un médecin de famille, le réseau de plus de 10 000 pharmacies autorisées au pays se mobilise pour combler les lacunes critiques en matière de soins de santé. Ces installations offrent des services médicaux essentiels, allant de la vaccination à la prescription de médicaments pour des conditions mineures. Les patients consultent leur pharmacien 1,5 à 10 fois plus souvent qu'ils ne consultent leur médecin traitant.

: alors que des millions de Canadiens peinent à trouver un médecin de famille, le réseau de plus de 10 000 pharmacies autorisées au pays se mobilise pour combler les lacunes critiques en matière de soins de santé. Ces installations offrent des services médicaux essentiels, allant de la vaccination à la prescription de médicaments pour des conditions mineures. Améliorer la collaboration et rationaliser les opérations : les solutions technologiques peuvent permettre aux pharmaciens de fournir leurs services d'une manière qui leur convient, et aux patients accéder à des services et des soins de manière cohérente, peu importe où ils vont : L'exécution centralisée des ordonnances réduit les erreurs et le fardeau administratif, ce qui permet aux pharmaciens de se concentrer sur les soins aux patients. Lors d'un sondage, plus d'un quart des pharmaciens se sont dits insatisfaits du volume quotidien d'ordonnances à traiter. Les systèmes avancés de gestion d'officine permettent aux pharmaciens de collaborer de manière transparente avec d'autres fournisseurs de soins de santé, garantissant ainsi que les patients reçoivent des soins cohérents et bien coordonnés à tous les points de contact. Les demandes de règlement pour des médicaments de spécialité ont triplé au cours des 15 dernières années, passant de 10,4 pour cent à 32,8 pour cent du total des demandes de règlement de pharmacie. Cette augmentation spectaculaire signifie que les pharmaciens doivent maintenant gérer des régimes thérapeutiques plus complexes tout en veillant à ce que les patients reçoivent des conseils et des soins appropriés.

: les solutions technologiques peuvent permettre aux pharmaciens de fournir leurs services d'une manière qui leur convient, et aux patients accéder à des services et des soins de manière cohérente, peu importe où ils vont : Impliquer le patient : les patients prennent le contrôle de leurs soins de santé grâce à la technologie numérique. Les applications de pharmacie modernes mettent la gestion des ordonnances à portée de main, tout en permettant le suivi en toute sécurité des données de santé. Cette connexion numérique aide les pharmaciens à repérer les tendances en matière de santé plus tôt et à offrir des soins plus personnalisés au moment où les patients en ont le plus besoin.

« Un récent sondage (en anglais) a révélé que 82 pour cent des Canadiens se disent intéressés par les rendez-vous virtuels pour les soins de santé, ce qui montre une fois de plus à quel point les patients cherchent à mieux contrôler leur parcours de soins de santé, explique M. Batchvarov. En favorisant la participation des patients à leurs soins et en fournissant une plateforme qui préserve la confidentialité des renseignements médicaux personnels au moyen de protocoles de sécurité des données plus stricts sont des enjeux clés pour faire en sorte de gagner la confiance des patients. »

Le nouveau rapport sur les tendances en pharmacie pour 2025 a généré de fructueuses discussions lors de la récente conférence annuelle de la société qui s'est tenue à Toronto le 29 avril 2025 - un forum réunissant des chefs de file des secteurs des soins de santé, de la pharmacie, de l'assurance et des avantages sociaux. La conférence a exploré une approche globale des soins de santé connectés, englobant les secteurs de la pharmacie, des médecins et de la santé publique, tout en réaffirmant notre engagement à l'égard de solutions technologiques fondées sur des données pour l'écosystème des soins de santé du Canada.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé s'est donné pour mission de devenir l'entreprise de bien-être la plus digne de confiance au monde en améliorant l'efficacité générale des soins de santé et en favorisant le bien-être en milieu de travail. En intégrant des technologies de soins de santé évoluées à des services complets de soutien des employés, TELUS Santé propose une approche holistique des soins de santé primaires et préventifs et du bien-être qui améliore plus de 150 millions de personnes dans plus de 200 pays et territoires. Nos plateformes de santé numériques novatrices, dont nos solutions de dossier médical électronique (DME) et de soins de santé virtuels, permettent aux professionnels de la santé, aux employeurs et aux gouvernements d'offrir des soins personnalisés efficacement. Nos programmes de bien-être pour les employés renforcent l'autonomie des gens avec un soutien complet grâce à des programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF), à des ressources en santé mentale, à du counseling financier et à des initiatives de bien-être en milieu de travail. À TELUS Santé, nous sommes déterminés à révolutionner les soins de santé pour que les personnes reçoivent le soutien dont elles ont besoin et pour que les employés puissent s'épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel. Ensemble, créons un futur meilleur. Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com.

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Marielle Hossack

TELUS Santé

[email protected]

SOURCE TELUS Santé