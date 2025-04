De Wegovy à Zepbound en passant par de potentielles percées contre la maladie d'Alzheimer, TELUS Santé révèle comment la science, l'économie et l'accès peuvent aider à redéfinir la couverture des médicaments d'ordonnance au Canada.

De nouvelles données provenant de plus de 15 millions de personnes au Canada montrent que les médicaments de gestion du poids ont grimpé de 90,6 pour cent depuis 2023 ; les médicaments contre le diabète gardent la première place ; l'adoption des produits biosimilaires a augmenté de plus de 27 pour cent.

TORONTO, le 29 avril 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Conférence annuelle de TELUS Santé, TELUS Santé a dévoilé aujourd'hui les résultats de son Rapport 2025 sur les tendances et références canadiennes en matière de consommation de médicaments , offrant un aperçu sectoriel des médicaments d'ordonnance couverts par les régimes privés d'assurance médicaments au Canada. Parmi les principales conclusions du rapport, la gestion du poids est devenue la catégorie de médicaments à la croissance la plus rapide en 2024, passant de la 54e position en 2016 à la 17e position en 2024. Les demandes de règlement associées à cette catégorie ont bondi de 90,6 pour cent depuis 2023, notamment en raison du lancement tant attendu de Wegovy (sémaglutide) au Canada. Le rapport souligne également que les médicaments contre le diabète conservent leur première place au chapitre des demandes de règlement, tandis que de nouvelles données démontrent que la transition vers les médicaments biosimilaires entraîne des économies substantielles pour les régimes privés dans l'ensemble des régions du pays.

« Les régimes d'assurance médicaments du secteur privé protègent et améliorent l'accès aux soins pharmaceutiques, mais ils doivent constamment être ajustés par des experts pour pouvoir continuer à répondre aux besoins de la population, déclare Martin Bélanger, premier vice-président, Solutions pour les payeurs et les professionnels de la santé de TELUS Santé. En ces temps incertains, nous continuerons de stimuler l'innovation en clarifiant les tendances importantes et en aidant les entreprises à envisager des façons d'améliorer la gestion des coûts, tout en prenant des décisions éclairées en matière de couverture qui aideront leurs employés à vivre heureux et en santé. »

L'importance accordée à la gestion du poids témoigne de préoccupations croissantes en matière de santé, car l'obésité - reconnue comme une maladie chronique par les organisations de soins de santé au Canada et aux États-Unis - continue d'être un facteur de risque important pour de nombreuses maladies chroniques. En effet, des résultats récents de Statistique Canada montrent que 30,2 pour cent des Canadiens souffraient d'obésité et 35,5 pour cent étaient en surpoids en 2023.

« Nous nous attendons à ce que la catégorie de la gestion du poids prenne encore plus d'importance au cours des deux ou trois prochaines années, avec l'arrivée de deux autres médicaments - Zepbound (tirzépatide), le sémaglutide et le cagrilintide - en cours d'essais cliniques, affirme Vicky Lee, pharmacienne et directrice générale, Services-conseils et services professionnels, Solutions en pharmacie de TELUS Santé. De plus en plus de promoteurs de régime comprennent l'immense intérêt de couvrir l'ensemble de la catégorie, d'autant plus que les données probantes médicales se multiplient et que nous constatons les coûts importants de l'obésité pour la santé et la productivité de la population canadienne. »

La prévalence croissante du diabète de type 2 au Canada et l'élargissement des indications dans le traitement de l'insuffisance cardiaque sont d'autres raisons pour lesquelles les médicaments contre le diabète ont consolidé leur position au premier rang du classement des catégories de médicaments.

Les médicaments gastro-intestinaux et contre la migraine, ainsi que les médicaments à coût très élevé contre les maladies rares (coûtant plus de 100 000 $ par an) sont d'autres catégories à surveiller dans les années à venir. De nouveaux traitements contre la maladie d'Alzheimer qui feront bientôt leur entrée sur le marché canadien offriront des options cruciales pour les patients âgés de 40 à 60 ans atteints de la maladie à un stade précoce. Ces personnes dépendront probablement des régimes d'assurance privés pour bénéficier d'une couverture, ce qui pourrait avoir une incidence sur le secteur des régimes d'avantages sociaux.

Les retombées du passage aux médicaments biosimilaires

Les effets des politiques de transition vers les médicaments biosimilaires continuent de s'intensifier, puisque quatre régions (Manitoba, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et Yukon) ont mis en œuvre de nouvelles exigences au cours de la dernière année. L'adoption des médicaments biosimilaires a augmenté considérablement : 56,9 pour cent des demandes de remboursement pour un médicament biologique concernent maintenant des biosimilaires, une hausse de 27,6 pour cent par rapport à 2023. Le potentiel de réduction des coûts est considérable, comme l'a démontré la Colombie-Britannique , où la transition vers les biosimilaires a permis à la province d'économiser plus de 732 millions de dollars en cinq ans.

« L'accès différé aux principaux médicaments biosimilaires pour traiter les maladies auto-immunes, les maladies osseuses et le psoriasis, entre autres, a entraîné des taux d'adoption plus faibles que prévu dans certaines catégories, explique Blandine Mosna, pharmacienne, TELUS Santé. Cependant, nous prévoyons une augmentation significative du recours à ces médicaments au cours de l'année à venir, à mesure que ces solutions de rechange abordables gagneront du terrain, ce qui augmentera probablement encore la proportion de demandes et pourrait exercer une influence sur les tendances globales liées aux dépenses en médicaments. »

Autres constatations du Rapport 2025 sur les tendances en matière de consommation de médicaments:

Les employés ont réclamé en moyenne 1 338 $ en coûts de médicaments admissibles aux régimes d'assurance médicaments privés, soit une hausse de 4,7 pour cent depuis 2023 : Le Québec affiche la moyenne régionale la plus élevée, soit 1 591 $, tandis que l'Ouest du Canada a la plus faible, soit 942 $ (écart de 51,2 pour cent), en raison des régimes d'assurance médicaments provinciaux. Les provinces de l'Atlantique et de l'Ouest du Canada connaissent une croissance inférieure à la moyenne des montants annuels admissibles (2,9 pour cent et 2,0 pour cent respectivement), comparativement à la moyenne nationale de 4,7 pour cent.

Les médicaments génériques ont poursuivi leur hausse annuelle en 2024, représentant 68,8 pour cent de toutes les prescriptions couvertes par les régimes d'assurance médicaments privés. Il y a encore beaucoup de place pour l'adoption des médicaments génériques, les médicaments d'origine à fournisseurs multiples représentant encore 7,3 pour cent des médicaments pour lesquels des options génériques existent. Bien qu'ils représentent 68,8 pour cent des médicaments prescrits, les médicaments génériques ne représentent que 26,8 pour cent du montant admissible par certificat, ce qui témoigne d'importantes économies.



La Conférence annuelle de TELUS Santé, qui réunit des intervenants clés des secteurs des soins de santé, de l'assurance et des avantages sociaux, a pour pierre angulaire le Rapport sur les tendances en matière de consommation de médicaments. La conférence de cette année inaugure une approche globale des soins de santé connectés, englobant les secteurs de la pharmacie, des effectifs médicaux et de la santé publique, tout en réaffirmant notre engagement envers les solutions d'assurance maladie. Le rapport, qui analyse les données de plus de 15 millions d'assurés au Canada et des tendances qui remontent à 2008, témoigne de l'engagement de TELUS Santé à offrir des solutions fondées sur les données et la technologie qui s'adaptent au changement tout en renforçant les liens entre les professionnels de la santé, les assureurs et les communautés qu'ils servent.

