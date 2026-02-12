Croissance inégalée dans le secteur du nombre total de clients des services mobiles et fixes, qui s'est établie à 377 000 au quatrième trimestre, y compris 50 000 téléphones mobiles, 287 000 appareils connectés et 35 000 ajouts nets d'Internet, grâce à la demande continue pour nos services groupés de premier ordre à l'échelle nationale; Croissance des revenus du réseau mobile qui témoigne de l'amélioration du PMAA

Croissance du bénéfice par action de base de 9 pour cent pour l'exercice complet; Hausse du bénéfice net attribuable aux actions ordinaires de 12 pour cent; Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 4,9 milliards de dollars, stables par rapport à l'exercice précédent

Sur le plan du BAIIA de Solutions technologiques de TELUS, forte croissance de 4 pour cent en 2025 combinée à une augmentation de la marge de 230 points de base

Atteinte des principaux objectifs financiers annuels pour 2025 : Augmentation de 3,1 pour cent du BAIIA rajusté de Solutions technologiques de TELUS, y compris le secteur de la santé; Dépassement des prévisions en matière de flux de trésorerie disponible consolidé pour l'exercice entier, atteignant un record de 2,2 milliards de dollars, une hausse de 11 pour cent

Exécution d'une vaste stratégie de réduction de l'endettement dans notre bilan : Ratio de dette nette par rapport au BAIIA rajusté de 3,4 fois en 2025, avec objectif d'un ratio de 3,3 fois ou moins d'ici la fin de 2026 et d'environ 3,0 fois d'ici la fin de 2027

Établissement d'objectifs financiers 2026 inégalés dans le secteur : Augmentation des produits tirés des services consolidés et du BAIIA rajusté de 2 à 4 pour cent et de 2 à 4 pour cent, respectivement; Dépenses en immobilisations consolidées d'environ 2,3 milliards de dollars ou une baisse de 10 pour cent; Flux de trésorerie disponible consolidé d'environ 2,45 milliards de dollars ou une hausse de 10 pour cent

VANCOUVER, BC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - TELUS Corporation a publié aujourd'hui ses résultats non audités du quatrième trimestre de 2025. Les produits d'exploitation consolidés et autres revenus se sont établis à 5,3 milliards de dollars comparativement à 5,4 milliards de dollars à l'exercice précédent puisque la croissance plus élevée de 1 pour cent des produits d'exploitation consolidés tirés des services a été contrebalancée par la baisse des produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles et des autres revenus. La croissance consolidée des services est stimulée par : (i) la croissance des services de santé, découlant d'acquisitions d'entreprises et de la croissance des solutions pour les payeurs et les professionnels de la santé; (ii) la croissance du nombre d'abonnés des services mobiles, des services Internet résidentiels, et des services de sécurité et de domotique; et (iii) la hausse des produits d'exploitation externes de TELUS Expérience numérique, comprenant les taux de change favorables. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par : (i) le ralentissement du PMAA lié aux téléphones mobiles; (ii) la baisse des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises; (iii) la baisse des produits d'exploitation tirés des services liés à l'agriculture et aux biens de consommation attribuable au dessaisissement d'actifs non essentiels; et (iv) le déclin des produits d'exploitation tirés des services vocaux fixes en raison de la substitution technologique. Consultez la section « Faits saillants des activités du quatrième trimestre de 2025 » du présent communiqué pour obtenir une analyse des résultats pour nos secteurs isolables : Solutions technologiques de TELUS, TELUS Santé et TELUS Numérique.

« Au quatrième trimestre de 2025, TELUS a connu une forte croissance de sa clientèle de qualité et de solides résultats financiers grâce à l'importance que son équipe accorde incessamment à l'excellence opérationnelle, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction. La détermination avec laquelle nous souhaitons enregistrer une croissance rentable de la clientèle, propulsée par nos réseaux TELUS PureFibre et 5G+ à large bande de pointe, s'est traduite par 377 000 nouveaux abonnés nets des services mobiles et fixes, un sommet dans le secteur, au quatrième trimestre. Cette croissance est due à 50 000 ajouts nets de clients des services mobiles et à 35 000 ajouts nets de clients des services Internet, ainsi qu'à un record trimestriel de 287 000 ajouts nets d'appareils connectés. Cette performance s'est notamment traduite par une quatrième année consécutive où nous avons dépassé le million du nombre d'ajouts de clients des services mobiles et fixes, avec un total de 1 081 000 nouveaux abonnés en 2025. Ce résultat témoigne de la valeur attrayante de nos offres groupées complètes, de l'expansion nationale stratégique du réseau TELUS PureFibre et de la passion de notre équipe pour l'excellence du service à la clientèle. En effet, TELUS continue d'afficher un taux de fidélisation inégalé, comme en témoigne le taux de désabonnement des services mobiles postpayés de 0,97 pour cent pour l'exercice complet. C'est la douzième année de suite que nous enregistrons un taux de désabonnement inférieur à 1 pour cent.

« TELUS Santé a connu un autre trimestre de forte croissance, avec une hausse des produits d'exploitation et du BAIIA rajusté de 13 pour cent et de 10 pour cent, respectivement, grâce aux investissements stratégiques, à l'innovation continue de nos produits et à l'exécution rigoureuse de nos plateformes mondiales. Nous avons généré 431 millions de dollars en synergies annualisées avec LifeWorks, dépassant notre objectif initial de près de trois fois, ce qui se traduit par des économies de coûts de 334 millions de dollars et des revenus de vente croisée de 97 millions de dollars. Ces résultats démontrent notre capacité à mener à bien des intégrations transformationnelles. De plus, nous avons étendu notre portée mondiale à plus de 161 millions de personnes couvertes, ce qui renforce notre position de chef de file mondial en solutions de santé et de mieux-être numériques pour la main-d'œuvre. En effet, notre initiative commerciale conjointe stratégique récemment annoncée avec Abu Dhabi Health Data Services de M42 marque une étape importante de notre expansion dans les marchés mondiaux. Cette initiative combine notre expertise mondiale éprouvée avec leur excellence clinique régionale et les fonctionnalités IA pour offrir des solutions de santé complètes à la main-d'œuvre dans les marchés du Moyen-Orient et de la région. Tandis que nous continuons d'élargir notre empreinte opérationnelle, notre collaboration avec les conseillers financiers pour explorer des occasions de partenariat stratégique pour TELUS Santé met en évidence des résultats tangibles en ce qui concerne les engagements clairs auprès de la communauté financière. En tant que fournisseur de soins de santé numériques de calibre mondial, avec une portée mondiale croissante, une innovation propulsée par l'IA, et des profits et des flux de trésorerie bien robustes, TELUS Santé est en bonne posture pour conclure des partenariats stratégiques susceptibles de procurer une valeur considérable aux actionnaires.

« Dans la foulée de la privatisation de TELUS Numérique, nous accélérons nos capacités en matière d'IA et de données à l'échelle de l'entreprise. Nous pourrons ainsi faire la promotion stratégique croisée de notre ensemble de produits d'IA de pointe à l'échelle de nos activités, tout en améliorant la capacité de TELUS Numérique à générer des occasions de croissance auprès de sa clientèle externe. Cela met TELUS en position de connaître une croissance différenciée. En effet, nos capacités d'IA ont généré des produits d'exploitation d'environ 800 millions de dollars en 2025, avec un objectif d'environ 2 milliards de dollars en 2028 pour TELUS Expérience numérique et TELUS Solutions d'affaires, y compris la contribution de nos centres d'IA souveraine. Parallèlement, l'intégration de TELUS Expérience numérique devrait entraîner d'importants gains d'efficacité opérationnelle grâce à des synergies de trésorerie annuelles d'environ 150 à 200 millions de dollars, ce qui se traduit par la réalisation d'environ 150 millions de dollars en 2026.

« Nos solides résultats financiers et opérationnels s'appuient sur nos réseaux de calibre mondial, nos actifs de croissance axés sur les données et notre leadership en matière d'expérience client, a ajouté M. Entwistle. Cela nous place en bonne position pour atteindre les objectifs pour 2026 annoncés aujourd'hui, notamment en matière de croissance des produits tirés des services consolidés et du BAIIA rajusté pouvant aller jusqu'à 4 pour cent et 4 pour cent, respectivement. Dans nos objectifs, nous prévoyons aussi des flux de trésorerie disponibles consolidés d'environ 2,45 milliards de dollars et des dépenses en immobilisations consolidées modérées d'environ 2,3 milliards de dollars. Nos perspectives s'appuient sur une stratégie de croissance ciblée axée sur l'amplification de la croissance rentable des produits d'exploitation, qui s'accompagne d'une attention constante à la rentabilité et d'un engagement inébranlable envers l'excellence du service à la clientèle, mettant ainsi TELUS dans la meilleure position pour assurer une croissance durable à valeur ajoutée.

« L'année 2025 a marqué le 25e anniversaire de notre marque emblématique TELUS et la 20e année de participation des membres de notre équipe aux Journées du bénévolat de TELUS, a poursuivi M. Entwistle. Au cours de cette année charnière, notre famille TELUS a fait 1,5 million d'heures de bénévolat dans nos collectivités partout dans le monde. Depuis 2000, TELUS, les membres de notre équipe et les retraités ont donné l'équivalent de 1,85 milliard de dollars en espèces, en dons en produits et services, en temps et en programmes, dont 2,5 millions de jours de bénévolat (l'équivalent de 19 millions d'heures) dans les collectivités du monde entier que les membres de notre équipe servent et dans lesquelles ils vivent et travaillent, soit plus que toute autre entreprise sur la planète. »

« Nos résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice complet témoignent d'une solide exécution opérationnelle et d'une grande discipline financière. Ainsi, nous avons terminé 2025 sur une solide lancée pour tous les indicateurs clés et, sur le plan du désendettement, nous avons réalisé des progrès importants, a déclaré Doug French, vice-président à la direction et chef des services financiers. Durant le quatrième trimestre, une période traditionnellement très compétitive, nous avons maintenu une approche tactique et rigoureuse, ce qui se reflète directement dans nos résultats financiers. Nous avons enregistré des revenus réseau positifs, tandis que l'ARPU a affiché une amélioration séquentielle accélérée, confirmant l'efficacité de notre stratégie de mise en marché. Par ailleurs, le BAIIA ajusté de TTech -- en excluant l'effet de la baisse des marges sur les équipements mobiles attribuable à des volumes contractuels inférieurs -- a progressé de 2,7 %, alors que le flux de trésorerie a augmenté de 7 %. Cette performance s'explique notamment par les effets positifs sur la trésorerie liés à des volumes contractuels moindres, à un financement discipliné des appareils, ainsi qu'à la réduction des charges de restructuration en espèces. Pour l'exercice complet, les produits d'exploitation tirés des services des Solutions techniques de TELUS, y compris le secteur de la santé, ont augmenté de 2 pour cent. Notamment, le BAIIA rajusté de Solutions techniques de TELUS, y compris le secteur de la santé, a augmenté de 3,1 pour cent, un résultat qui s'inscrit dans nos prévisions et qui témoigne d'une exécution disciplinée et d'une gestion rigoureuse des coûts par notre équipe dans un environnement d'exploitation dynamique. La trésorerie consolidée provenant des activités d'exploitation s'est chiffrée à 4,9 milliards de dollars, ce qui est stable par rapport à l'exercice dernier. Quant au flux de trésorerie disponible, il a dépassé nos prévisions annuelles en atteignant un record de 2,2 milliards de dollars, en hausse de 11 pour cent par rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète nos efforts d'augmentation du BAIIA grâce à une croissance axée sur les marges, à l'efficacité opérationnelle et à des dépenses en immobilisations efficaces et modérées. Les dépenses en immobilisations, excluant les biens immobiliers, se sont chiffrées à 2,5 milliards de dollars pour l'exercice, ce qui représente une intensité du capital de 12 pour cent et nous permet de progresser vers notre objectif d'environ 10 pour cent.

« Il est important de noter que nous menons une répartition des immobilisations et une stratégie de désendettement, en avance sur le plan, notre ratio de levier financier étant passé à 3,4 fois à la fin de 2025. Notre approche globale repose sur de multiples initiatives créatrices de valeur. Cela comprend notre partenariat Terrion avec La Caisse, qui a réduit de 1,26 milliard de dollars la dette nette, soit 0,17 fois, faisant progresser les partenariats stratégiques de TELUS Santé et TELUS Agriculture & Biens de consommation, et accélérant la monétisation des biens immobiliers et du cuivre. Combinées à notre objectif triennal de croissance du flux de trésorerie disponible établi à un taux de croissance annuel composé d'au moins 10 pour cent jusqu'en 2028, ces initiatives s'inscrivent dans la réduction de l'endettement, dont les objectifs sont de 3,3 fois ou moins d'ici la fin de 2026, et de 3,0 fois d'ici la fin de 2027, offrant une valeur durable pour les actionnaires.

« En ce qui concerne l'avenir, nos perspectives pour 2026 confirment notre engagement à offrir une valeur confiante à nos actionnaires. Nous sommes persuadés que nous avons les moyens d'offrir une croissance rentable et soutenue grâce à notre solide portefeuille d'actifs, à notre portefeuille d'affaires diversifié et à notre excellence opérationnelle éprouvée. Nos prévisions financières reflètent une hausse continue du flux de trésorerie disponible découlant d'une forte croissance du BAIIA, d'une intensité du capital plus modérée et de la réalisation de synergies continues. Dans le cadre de notre stratégie d'allocation du capital et de l'importance que nous accordons au désendettement, nous maintenons le niveau actuel du dividende et avons systématiquement réduit la réduction du programme de réinvestissement des dividendes à 1,75 pour cent pour les dividendes déclarés en février et mai 2026. Entre-temps, nous poursuivons l'évaluation d'une réduction plus rapide qui témoigne de notre engagement à attribuer le capital de manière disciplinée », a conclu M. French.

Par rapport à la même période de l'exercice précédent, le bénéfice net de 290 millions de dollars et le bénéfice par action (BPA) de base de 0,19 $ ont reculé de 9 pour cent et de 21 pour cent, respectivement. Ces baisses sont principalement attribuables à un recul du bénéfice d'exploitation après impôt et de plus faibles coûts de financement. Si l'on exclut certains coûts et autres redressements (voir la rubrique « Rapprochement du bénéfice net rajusté » du présent communiqué), le bénéfice net rajusté de 311 millions de dollars a diminué de 18 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le BPA de base rajusté de 0,20 $ a reculé de 20 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice net rajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR, et le BPA de base rajusté est un ratio non conforme aux PCGR. Pour obtenir des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées » du présent communiqué.

Par rapport à la même période de l'exercice précédent, le BAIIA consolidé a diminué de 1 pour cent pour s'établir à environ 1,8 milliard de dollars. En plus des facteurs décrits dans le BAIIA rajusté ci-dessous, le BAIIA a été touché par la hausse des coûts de restructuration et d'autres coûts. Le BAIIA rajusté est demeuré stable à environ 1,8 milliard de dollars, ce qui témoigne des résultats variés dans nos segments isolables. Consultez la section « Faits saillants des activités du quatrième trimestre de 2025 » du présent communiqué pour obtenir une analyse du BAIIA rajusté pour nos secteurs isolables : Solutions technologiques de TELUS, TELUS Santé et TELUS Numérique.

Au quatrième trimestre de 2025, nous avons ajouté 377 000 nouveaux abonnés nets, une hausse de 49 000 par rapport à la même période de l'exercice précédent, qui s'explique principalement par la hausse des ajouts bruts des clients dans les secteurs du transport et de la connectivité, laquelle hausse a été partiellement contrebalancée par la stagnation de la croissance de la population canadienne découlant du ralentissement de l'immigration, en plus de l'importance accrue accordée aux mises en service rentables. Veuillez consulter « Faits saillants des activités du quatrième trimestre de 2025 » dans le présent communiqué pour en savoir plus sur les ajouts nets du côté des services mobiles et fixes.

Le nombre total d'abonnés de Solutions technologiques de TELUS, qui se chiffre à 21,2 millions de connexions, a augmenté de 5 pour cent au cours des 12 derniers mois en raison d'une hausse de 2 pour cent du nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile, qui se chiffre à 10,3 millions, et d'une hausse de 19 pour cent du nombre d'abonnés ayant un appareil connecté, qui se chiffre à 4,4 millions. Pendant la même période, les connexions Internet ont augmenté de 2 pour cent pour atteindre 2,8 millions de connexions clients, alors que les connexions au service de télévision ont augmenté de 4 pour cent pour s'établir à plus de 1,4 million de connexions clients. Le nombre de clients des services de sécurité et de domotique a connu une hausse de 3 pour cent pour s'établir à plus de 1,1 million de connexions clients. Le nombre d'abonnés des services vocaux résidentiels a connu un recul de 6 pour cent pour s'établir à 973 000.

À TELUS Santé, à la fin du quatrième trimestre de 2025, le nombre de personnes couvertes par des solutions de santé s'élevait à 161,2 millions, soit une augmentation de 85,0 millions au cours des 12 derniers mois. Cette augmentation s'explique principalement par l'ajout de 79,3 millions de personnes couvertes à la suite de l'acquisition de Workplace Options au deuxième trimestre et d'une modification prospective de la définition de personnes couvertes, laquelle inclut dorénavant les clients qui utilisent indirectement les services de TELUS Santé. Sur le plan organique, l'augmentation du nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé découle de la forte croissance de notre Programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF) dans toutes les régions où nous menons nos activités, ainsi que de la demande soutenue pour des solutions virtuelles.

Les liquidités provenant des activités d'exploitation, qui s'élèvent à 1,1 milliard de dollars, ont affiché une augmentation de 5 pour cent au quatrième trimestre de 2025, surtout en raison d'autres variations au fonds de roulement et la baisse des coûts de restructuration et autres décaissements, laquelle a été partiellement contrebalancée par un plus faible BAIIA. Le flux de trésorerie disponible de 574 millions de dollars a augmenté de 7 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent, reflétant : (i) les effets en trésorerie des actifs liés au contrat, de leur acquisition et de leur exécution, ainsi que du programme de financement d'appareils Paiements faciles de TELUS associé à la réduction des volumes de contrats; et (ii) la réduction des coûts de restructuration et autres décaissements. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par une hausse des dépenses en immobilisations.

Les dépenses en immobilisations consolidées, qui s'élèvent à 649 millions de dollars, ont augmenté de 98 millions de dollars, soit 18 pour cent, au cours du quatrième trimestre de 2025. Les dépenses en immobilisations aux fins des activités d'exploitation de Solutions technologiques de TELUS de 522 millions de dollars ont augmenté de 192 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025. Cette augmentation découle principalement des investissements effectués pour favoriser la croissance de la clientèle et améliorer la couverture et l'expérience client. Les dépenses en immobilisations aux fins du développement immobilier de Solutions technologiques de TELUS de 27 millions de dollars ont diminué de 101 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 en raison de la transaction de TELUS Sky à l'exercice précédent et de la construction de projets de développement pluriannuels et d'autres immeubles commerciaux en Colombie-Britannique à l'exercice précédent. Les dépenses en immobilisations de 84 millions de dollars de TELUS Santé ont augmenté de 22 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 en raison principalement des investissements accrus pour l'expansion des cliniques et les acquisitions d'entreprises. Les dépenses en immobilisations de TELUS Numérique, qui s'établissent à 45 millions de dollars, ont diminué de 2 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, principalement en raison de la baisse des investissements dans l'équipement des installations et les rénovations.

Le 31 décembre 2025, notre réseau 5G couvrait 33,3 millions de Canadiens, soit 90 pour cent de la population.

Aperçu des résultats financiers consolidés

En dollars canadiens et en millions, sous réserve des notes ci-dessous et à moins d'indication contraire Trimestre clos le 31 décembre Variation en (non audités) 2025 2024 pourcentage Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 5 230 5 331 (2) Produits d'exploitation et autres produits 5 261 5 381 (2) Total des dépenses d'exploitation 4 567 4 622 (1) Bénéfice net 290 320 (9) Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 292 358 (18) Bénéfice net rajusté(1) 311 380 (18) BPA de base (en dollars) 0,19 0,24 (21) BPA de base rajusté(1) (en dollars) 0,20 0,25 (20) BAIIA(1) 1 746 1 770 (1) BAIIA rajusté(1) 1 839 1 838 - Dépenses en immobilisations(2) 649 551 18 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 1 130 1 077 5 Flux de trésorerie disponible(1) 574 534 7 Connexions d'abonnés totales aux services de télécommunications(3) (en milliers) 21 160 20 175 5 Nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé(4) (en millions) 161,2 76,2 v. n.

Annotation utilisée dans le tableau ci-dessus : v. n. - valeur négligeable.

(1) Il s'agit de mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et d'autres mesures financières déterminées qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures utilisées par d'autres émetteurs. Pour obtenir des définitions et des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées » du présent communiqué. (2) Les dépenses en immobilisations englobent les actifs achetés, à l'exclusion des actifs loués faisant l'objet d'un droit d'utilisation, mais pas encore payés et, par conséquent, diffèrent des paiements en trésorerie au titre des immobilisations, excluant les licences de spectre, comme ils sont déclarés dans les états financiers consolidés. Voir la note 31 des états financiers consolidés pour en savoir plus. (3) La somme des abonnés actifs ayant un téléphone mobile, des abonnés actifs ayant un appareil connecté, des abonnés actifs des services Internet, des abonnés actifs des services vocaux résidentiels, des abonnés actifs des services de télévision et des abonnés actifs des services de sécurité et de domotique est mesurée à la fin des périodes respectives selon les renseignements provenant des systèmes de facturation et d'autres systèmes sources. Le 1er janvier 2025, nous avons rajusté de manière prospective le nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile afin de retirer 30 000 abonnés à la suite d'un examen approfondi des comptes clients. Le 1er janvier 2025, nous avons rajusté de manière prospective le nombre d'abonnés des services Internet afin de retirer 66 000 abonnés à la suite d'un examen. (4) Au cours du deuxième trimestre de 2025, l'acquisition de Workplace Options nous a permis d'ajouter 79,3 millions de personnes couvertes par des soins de santé. De plus, les clients qui utilisent indirectement les services de TELUS Santé sont dorénavant inclus à la suite de la modification prospective de la définition.

Faits saillants des activités du quatrième trimestre de 2025

Solutions technologiques de TELUS

Les produits d'exploitation tirés de Solutions technologiques de TELUS (découlant de contrats établis avec les clients) ont reculé de 176 millions de dollars ou 4 pour cent au quatrième trimestre de 2025, surtout en raison de la baisse des produits d'exploitation tirés des équipements mobiles, comme il est décrit ci-dessous.

Le BAIIA de Solutions technologiques de TELUS a augmenté de 3 millions de dollars, soit moins de 1 pour cent, au quatrième trimestre de 2025, tandis que le BAIIA rajusté a augmenté de 14 millions de dollars, soit 1 pour cent. Ces chiffres témoignent : (i) des efforts de réduction des coûts, dont les réductions de l'effectif, et de l'adoption accrue des solutions de TELUS Numérique dans l'ensemble des activités de Solutions technologiques de TELUS, ce qui se traduit par des avantages concurrentiels de l'adoption du numérique et d'une structure de coûts moins élevés des activités de TELUS Numérique, ainsi que par des réductions des coûts de marketing et d'administration; et (ii) de la croissance des abonnés des services mobiles, d'Internet résidentiels et de sécurité et de domotique. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par : (i) la baisse du PMAA des téléphones mobiles; (ii) la baisse des autres revenus; (iii) la baisse des marges sur l'équipement mobile; (iv) la baisse des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises; (v) la hausse du coût des licences par abonnement et de l'utilisation de l'infonuagique; (vi) la réduction des marges dans les secteurs de l'agriculture et des biens de consommation en raison du dessaisissement d'actifs non essentiels; et (vii) le déclin de la marge des services vocaux fixes. La marge du BAIIA rajusté de 40,9 pour cent a augmenté de 2,4 points de pourcentage.

Produits et services mobiles

Les produits d'exploitation tirés du réseau mobile ont augmenté de 6 millions de dollars ou moins de 1 pour cent au quatrième trimestre de 2025 en grande partie en raison de la croissance du nombre d'abonnés à nos services de téléphonie mobile et d'une augmentation du nombre de connexions IdO, alors que la baisse du produit moyen par appareil d'abonné (PMAA) associé aux téléphones mobiles reste modérée.

Les produits d'exploitation tirés de l'équipement et d'autres services mobiles ont diminué de 159 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 en raison d'une réduction des volumes de contrats découlant d'une pratique disciplinée sur le plan des offres d'appareils, ce qui a entraîné une baisse du nombre de financements d'appareils et le maintien de rabais sur les prix concurrentiels. Cette baisse a été compensée partiellement par les ventes de téléphones intelligents de valeur supérieure.

La contribution directe des produits et services mobiles du segment de Solutions technologiques de TELUS a diminué de 19 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, surtout en raison de la diminution du PMAA lié aux téléphones mobiles, de la baisse des marges sur les appareils mobiles en raison de la baisse des volumes de contrats et du maintien des rabais concurrentiels. Ces facteurs ont été compensés en partie par la croissance du nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile.

Le PMAA lié aux téléphones mobiles était de 57,10 $ au quatrième trimestre de 2025, ce qui constitue une baisse de 0,95 $ ou 1,6 pour cent en raison de l'adoption de forfaits de base à prix plus bas associée au maintien des prix promotionnels ciblant les clients nouveaux et actuels, d'une baisse des services en itinérance, et de la banalisation des services de télécommunications dans le secteur public. Cette baisse a été partiellement compensée par les effets positifs des efforts continus visant à atténuer le déclin du PMAA, ainsi que par une augmentation des produits d'exploitation tirés de l'IdO. Nous constatons une hausse continue de l'adoption des forfaits de données illimitées et des forfaits Canada - États-Unis - Mexique, qui offrent un PMAA plus élevé et plus stable sur une base mensuelle, tout en permettant aux clients de profiter de coûts prévisibles grâce à une diminution des frais d'itinérance aux États-Unis et au Mexique et des frais d'utilisation excédentaire de données.

Les ajouts bruts de téléphones mobiles se sont chiffrés à 499 000 au quatrième trimestre de 2025, ce qui constitue une baisse de 24 000. Cette baisse s'explique par la stagnation de la croissance de la population canadienne dû au ralentissement de l'immigration, ainsi que par l'importance accrue accordée aux mises en service rentables.

Le taux de désabonnement lié aux téléphones mobiles était de 1,46 pour cent au quatrième trimestre de 2025, par rapport à 1,50 pour cent au quatrième trimestre de 2024. Cette baisse est largement attribuable à nos efforts continus en matière de rétention de la clientèle et de qualité du réseau, ainsi qu'au succès des offres groupées. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les décisions de changement de la clientèle en réponse à des activités continues de marketing et de tarification promotionnelle chez la concurrence.

Les ajouts nets de téléphones mobiles ont été de 50 000 au quatrième trimestre de 2025, une diminution de 20 000 causée par la baisse des ajouts bruts de téléphones mobiles. Cette baisse a été partiellement contrebalancée par un taux de désabonnement plus faible.

Les mises en service nettes d'appareils connectés se sont établies à 287 000 au quatrième trimestre de 2025, une hausse de 93 000, en raison de la hausse des ajouts bruts des clients dans les secteurs du transport et de la connectivité.

Produits et services fixes

Les produits d'exploitation tirés des services de données fixes ont augmenté de 19 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 en raison de la croissance de la clientèle abonnée aux services Internet et aux services de sécurité et de domotique. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la baisse des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises.

Les produits d'exploitation tirés des services vocaux fixes ont diminué de 9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 en raison du déclin continu des produits tirés des services vocaux traditionnels qui s'explique par la substitution technologique et les changements dans les décisions d'achat des consommateurs. Cette diminution a été atténuée partiellement par le succès de nos efforts de fidélisation.

Les produits d'exploitation tirés de l'équipement et d'autres services fixes ont diminué de 24 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 en raison principalement de la baisse des produits d'exploitation tirés des autres services d'affaires et de la baisse des ventes d'équipement dans les locaux d'entreprises.

La contribution directe des produits et services fixes de Solutions technologiques de TELUS a diminué de 30 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, principalement en raison du recul des produits d'exploitation tirés des services de données interentreprises, du déclin du côté des services traditionnels attribuable à la substitution technologique, ainsi que de la baisse des marges sur les produits agricoles et les biens de consommation causée par le désinvestissement d'actifs non essentiels. Ces facteurs ont été compensés en partie par la croissance soutenue du nombre d'abonnés des services Internet et des services de sécurité et de domotique, et par la hausse des économies sur le plan de la programmation de télévision.

Les ajouts nets des services Internet se sont chiffrés à 35 000 au quatrième trimestre de 2025, ce qui constitue une baisse de 2 000. Ce résultat est largement attribuable à un taux de désabonnement plus élevé et à des pressions concurrentielles accrues, le tout contrebalancé en partie par le nombre élevé de mises en service à Internet résidentiel, ce qui témoigne de la force de nos offres de services sur fibre optique.

Les ajouts nets des services de télévision se sont chiffrés à 16 000 au quatrième trimestre de 2025, soit une baisse de 11 000, en raison d'un taux de désabonnement plus élevé et de l'évolution continue des préférences des clients.

Le nombre net de nouveaux abonnés des services de sécurité et de domotique s'est établi à 2 000 au quatrième trimestre de 2025, ce qui constitue une baisse de 8 000, attribuable à une croissance plus lente de la clientèle.

Les pertes nettes d'abonnés des services vocaux résidentiels se sont chiffrées à 13 000 au quatrième trimestre de 2025, une augmentation des pertes nettes établie à 3 000, laquelle est attribuable à des ajouts bruts plus faibles. Ces résultats ont été atténués par notre engagement en faveur de la rétention de la clientèle, le faible taux de désabonnement reflétant la réduction des pertes.

Services liés à l'agriculture et aux biens de consommation

Les produits d'exploitation tirés des services liés à l'agriculture et aux biens de consommation ont diminué de 9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, surtout en raison du désinvestissement d'actifs non essentiels, résultats qui ont été compensés en partie par la croissance dans les produits d'exploitation tirés de produits pharmaceutiques, d'additifs alimentaires et de biens de consommation.

TELUS Santé

Les produits d'exploitation tirés des services de santé ont augmenté de 62 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 en raison des facteurs suivants : (i) acquisitions d'entreprises mondiales dans le domaine des solutions pour les employeurs, y compris l'acquisition de Workplace Options en mai 2025; et (ii) croissance des solutions pour les payeurs et les professionnels de la santé, avec un bon rendement dans toutes les gammes de produits. Ce résultat a été contrebalancé par une baisse dans le secteur des solutions de retraite et d'avantages sociaux.

Les produits d'exploitation tirés de l'équipement en santé sont demeurés inchangés au quatrième trimestre de 2025.

La contribution directe de TELUS Santé a augmenté de 31 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, ce qui témoigne de la croissance des produits d'exploitation décrite ci-dessus.

Le BAIIA de TELUS Santé a augmenté de 21 millions de dollars ou 30 pour cent au quatrième trimestre de 2025, tandis que le BAIIA rajusté de TELUS Santé a augmenté de 8 millions de dollars ou 10 pour cent en raison de la contribution des acquisitions d'entreprises, ce qui comprend la réalisation continue des synergies d'intégration des acquisitions et des efforts axés sur l'efficacité des coûts, notamment la réduction des coûts de main-d'œuvre nets à l'interne.

À la fin de l'exercice de 2025, le nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé s'élevait à 161,2 millions, soit une augmentation de 85,0 millions au cours des 12 derniers mois. Cette augmentation s'explique principalement par l'ajout de 79,3 millions de personnes couvertes à la suite de notre acquisition de Workplace Options au deuxième trimestre et par la modification prospective de la définition de personnes couvertes par nos solutions de santé, laquelle inclut dorénavant les clients utilisant indirectement les services de TELUS Santé. Sur le plan organique, l'augmentation du nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé découle de la forte croissance de notre Programme d'aide aux employés et à la famille dans toutes les régions où nous menons nos activités, ainsi que de la demande soutenue pour des solutions virtuelles.

TELUS Numérique

Les produits d'exploitation de TELUS Numérique (découlant des contrats conclus avec les clients) ont augmenté de 13 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025. Principalement attribuable à l'appréciation de l'euro par rapport au dollar canadien, laquelle s'est traduite par un effet favorable des devises sur les résultats d'exploitation de TELUS Numérique, et à la contribution des acquisitions aux produits d'exploitation. Ces résultats ont été partiellement contrebalancés par une baisse des produits provenant de certains clients des secteurs de la technologie et du commerce électronique.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des technologies et des jeux ont reculé de 10 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, surtout en raison de la baisse des produits d'exploitation tirés de certains clients du secteur des technologies et d'autres clients des médias sociaux, baisse compensée en partie par une augmentation des produits d'exploitation tirés d'autres clients de ce marché vertical.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des communications et des médias ont augmenté de 23 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2025, surtout en raison de l'augmentation des services fournis au secteur de Solutions technologiques de TELUS, augmentation contrebalancée en partie par la baisse des produits d'exploitation provenant de certains autres clients du secteur des télécommunications.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical du commerce électronique et des technologies financières ont diminué de 8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 en raison d'une baisse du volume de services offerts à certains clients.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des soins de santé ont augmenté de 7 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, ce qui s'explique principalement par l'augmentation des services fournis à notre secteur TELUS Santé et par l'arrivée de certains autres clients dans le domaine des soins de santé.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des services bancaires, des services financiers et de l'assurance ont augmenté de 7 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, surtout en raison de la croissance découlant de plusieurs clients du domaine des services financiers en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale.

Dans tous les autres secteurs verticaux, nous avons observé une hausse de 8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, en raison de l'augmentation des produits d'exploitation tirés de divers comptes clients.

Le BAIIA de TELUS Numérique a reculé de 32 millions de dollars ou 26 pour cent au quatrième trimestre de 2025, tandis que le BAIIA rajusté lié à TELUS Numérique a reculé de 5 millions de dollars ou 5 pour cent. La baisse du BAIIA rajusté au quatrième trimestre de 2025 est principalement attribuable à une augmentation des salaires et des avantages sociaux, partiellement compensée par une diminution de la rémunération à base d'actions.

Objectifs financiers de TELUS pour 2026

Les objectifs financiers de TELUS pour 2026 sont guidés par certaines cibles, politiques et orientations financières à long terme qui sont décrites à la rubrique 4.3 du rapport de gestion annuel de 2025. Dans cette optique, nos objectifs financiers pour 2026 sont présentés ci-dessous.



Objectifs 2026 Produits tirés des services consolidés (1) Croissance de 2 à 4 % BAIIA rajusté consolidé Croissance de 2 à 4 % Flux de trésorerie disponible consolidé Croissance de 10 pour cent

Environ 2,45 milliards de dollars Dépenses en immobilisations consolidées (2) Baisse de 10 pour cent

Environ 2,3 milliards de dollars

(1) L'objectif de 2026 concernant les produits tirés des services consolidés exclut les autres revenus. Les produits tirés des services consolidés de 2025 se sont chiffrés à18,0 milliards de dollars. (2) Comprend environ 75 millions de dollars ciblés vers des initiatives de développement immobilier.

La description précédente concernant les objectifs financiers de TELUS pour 2026 constitue de l'information prospective visée par la rubrique « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » ci-dessous et fondée sur les attentes et les hypothèses de la direction qui sont énoncées ci-dessous et à la rubrique 9.3 - « Hypothèses de TELUS pour 2026 » du rapport de gestion annuel de 2025. Les renseignements qui suivent sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés en 2026 ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

Succession du PDG

Aujourd'hui, nous avons également annoncé qu'après un mandat de 26 ans à titre de président et chef de la direction, Darren Entwistle prendra sa retraite le 30 juin 2026. À l'issue d'un rigoureux processus de planification de la relève, le conseil d'administration a nommé Victor Dodig à titre de président et chef de la direction, avec une entrée en fonction à compter du 1er juillet 2026. Veuillez consulter notre communiqué de presse sur ce sujet pour plus d'informations.

Déclaration de dividende

Le conseil d'administration de TELUS a déclaré un dividende trimestriel de 0,4184 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Ce dividende sera versé le 1er avril 2026 aux détenteurs inscrits à la clôture des marchés le 11 mars 2026.

Au nom de ses clients, de ses actionnaires et de son équipe, TELUS contribue à l'économie canadienne et investit de façon importante dans les collectivités qu'elle sert et où vivent et travaillent les membres de son équipe. Par exemple :

En payant, recueillant et versant environ 3 milliards de dollars en 2025 au profit des gouvernements fédéral et provinciaux et des administrations municipales au pays. Ce montant est constitué d'impôts sur le bénéfice des sociétés, de taxes de vente, d'impôts fonciers, de la part de l'employeur des cotisations sociales et de divers droits réglementaires. Depuis 2000, nous avons versé plus de 40 milliards de dollars en taxes et impôts.

En investissant environ 2,6 milliards de dollars sous forme de dépenses en immobilisations, principalement dans les collectivités de partout au Canada en 2025, et plus de 59 milliards de dollars depuis 2000.

En versant environ 60 millions de dollars en frais de renouvellement du spectre à Innovation, Sciences et Développement économique Canada en 2025. Depuis 2000, nos remises visant les taxes et le spectre versées aux gouvernements et aux municipalités du Canada ont totalisé plus de 49 milliards de dollars.

En engageant des dépenses d'exploitation de 9,8 milliards en 2025, notamment par l'achat d'environ 6,6 milliards de dollars de produits et services. Depuis 2000, nous avons dépensé respectivement 179 milliards de dollars et 121 milliards de dollars dans ces secteurs.

En versant aux membres de l'équipe des salaires totalisant 3,3 milliards de dollars en 2025, y compris la rémunération et les avantages sociaux des employés, et plus de 179 millions de dollars en cotisations sociales. Depuis 2000, nous avons versé un total de 68 milliards de dollars en salaires aux membres de l'équipe.

En versant environ 2,6 milliards de dollars en 2025 aux actionnaires individuels, aux détenteurs de fonds communs de placement, aux pensionnés et aux investisseurs institutionnels, sous forme de dividendes déclarés et de rachats modérés d'actions. Depuis 2004, nous avons distribué environ 30 milliards de dollars aux actionnaires au moyen de nos programmes de dividendes et de rachats d'actions, dont environ 25 milliards de dollars en dividendes et 5,3 milliards de dollars en rachats d'actions, soit environ 19 $ par action.

Faits saillants relatifs à l'action communautaire

Redonner à la collectivité

Les Comités d'investissement communautaire de TELUS mandatent des dirigeants locaux pour formuler des recommandations concernant l'attribution des subventions dans leurs collectivités. Ces subventions visent à soutenir des organismes de bienfaisance enregistrés qui viennent en aide aux jeunes par des programmes axés sur la santé, l'éducation ou la technologie. Au deuxième trimestre, nous avons mis sur pied le Comité d'investissement communautaire de TELUS en Inde qui versera ses premières subventions totalisant 21 800 000 de roupies en dons en espèces au profit de 11 projets réalisés par des organisations non gouvernementales et locales. Au troisième trimestre, nous avons mis sur pied le Comité d'investissement communautaire du Grand Londres, qui versera un montant initial de 1 million de livres sterling jusqu'en 2027 à des organismes de bienfaisance proposant des programmes destinés aux jeunes. Ce nouveau comité à Londres, au Royaume-Uni, porte à 21 le nombre de Comités d'investissement communautaire de TELUS : 13 au Canada et 8 à l'étranger.

En étroite collaboration avec nos Comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada, la Fondation TELUS pour un futur meilleur MD (la Fondation) accorde des subventions à des organismes de bienfaisance qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des jeunes partout au pays. De plus, par l'entremise du programme de bourses d'études TELUS, elle attribue des bourses à des étudiants de niveau postsecondaire aux prises avec des difficultés financières qui sont déterminés à améliorer les choses dans leur collectivité. Au cours de 2025, la Fondation a soutenu plus de 1,5 million de jeunes en accordant 10,1 millions de dollars en dons en espèces au profit de 600 organismes de bienfaisance enregistrés, partenaires communautaires et projets canadiens, ainsi que des bourses. Depuis sa création en 2018, la Fondation a versé 67,7 millions de dollars en dons et en bourses aux collectivités afin d'aider 18 millions de jeunes à réaliser leur plein potentiel. Pour en savoir plus sur le programme de bourses d'études TELUS, visitez futurmeilleur.com/bourses . En juin 2025, la Fondation a tenu son deuxième gala annuel de collecte de fonds, auquel ont assisté 860 personnes. Grâce à cette collecte de fonds, la Fondation a recueilli plus de 2,625 millions de dollars en commandites et en dons en espèces et en produits et services au profit de son programme de bourses d'études TELUS. En juillet 2025, la Fondation CIBC et la Fondation TELUS pour un futur meilleur ont annoncé un partenariat transformateur de 2 millions de dollars pour lancer la bourse d'études Momentum de TELUS, propulsée par la Fondation CIBC . La contribution de 1 million de dollars des deux fondations dans le cadre d'un partenariat pluriannuel témoigne d'un engagement partagé en faveur de l'accès à l'éducation à l'échelle du Canada, ouvrant ainsi de nouvelles voies dont jusqu'à 500 jeunes acteurs du changement de la communauté noire pourront tirer parti. En novembre 2025, la Fondation et Belonging Network ont lancé un partenariat transformateur de 1 million de dollars pour mettre sur pied le programme de bourses d'études Orca de TELUS, propulsé par Belonging Network . Affilié au programme de bourses d'études TELUS, cet engagement sur 10 ans permettra de remettre plus de 200 bourses à des jeunes quittant leur famille d'accueil ou leur famille d'accueil, de n'importe où au Canada, pour les aider à surmonter les obstacles et à poursuivre leurs études postsecondaires.

(la Fondation) accorde des subventions à des organismes de bienfaisance qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des jeunes partout au pays. De plus, par l'entremise du programme de bourses d'études TELUS, elle attribue des bourses à des étudiants de niveau postsecondaire aux prises avec des difficultés financières qui sont déterminés à améliorer les choses dans leur collectivité. Au cours de 2025, la Fondation a soutenu plus de 1,5 million de jeunes en accordant 10,1 millions de dollars en dons en espèces au profit de 600 organismes de bienfaisance enregistrés, partenaires communautaires et projets canadiens, ainsi que des bourses. Depuis sa création en 2018, la Fondation a versé 67,7 millions de dollars en dons et en bourses aux collectivités afin d'aider 18 millions de jeunes à réaliser leur plein potentiel. Pour en savoir plus sur le programme de bourses d'études TELUS, visitez . Depuis 2005, les 21 Comités d'investissement communautaire de TELUS et la Fondation ont soutenu 36 millions de jeunes dans le besoin au Canada et partout dans le monde en remettant plus de 150 millions de dollars en dons au profit de 11 300 initiatives caritatives.

Le Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS (le Fonds) verse des subventions destinées à des programmes sociaux, de santé ou communautaires autochtones. En 2025, le Fonds a versé 200 000 dollars en dons en espèces à des organisations dirigées par des Autochtones. Depuis sa création en 2021, le Fonds a versé plus de 1,1 million de dollars en dons en espèces à 54 programmes communautaires voués à la sécurité alimentaire, à l'éducation, à la revitalisation culturelle et linguistique, aux efforts de secours aux victimes des incendies de forêt, ainsi qu'à la santé mentale et au mieux-être des peuples autochtones du pays.

En 2025, la famille TELUS à l'échelle mondiale a fait 1,5 million d'heures de bénévolat pour la troisième année consécutive, avec plus d'un million d'heures de bénévolat dans chacune des neuf dernières années, ce qui porte le cumul de nos dons à 2,5 millions de jours (l'équivalent de 19 millions d'heures) sur 25 ans. En mai 2025, nous avons fêté le 20 e anniversaire des Journées du bénévolat de TELUS MD , une initiative incitant 90 000 membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ainsi que leurs proches, à faire du bénévolat dans 33 pays pour les collectivités locales.

Tout au long de 2025, nous avons célébré le 25e anniversaire de notre marque et notre tradition de bienfaisance. Depuis un quart de siècle, TELUS et les membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé l'équivalent de 1,85 milliard de dollars en don sous forme de contributions en argent, en dons en produits et services, en temps et en programmes.

Donner les moyens d'agir aux Canadiens grâce à la connectivité

Tout au long de 2025, nous avons continué de tirer parti de nos programmes Connectés pour l'avenir afin de soutenir les personnes marginalisées en améliorant leur accès tant à la technologie qu'aux soins de santé. Nous avons aussi continué d'exploiter notre programme TELUS Averti MD visant à améliorer la littératie numérique et les connaissances sur la sécurité en ligne. Depuis leur lancement, ces programmes ont permis de fournir de l'aide à 1,6 million de citoyens canadiens. Au cours de l'année, nous avons intégré 8 500 nouveaux foyers au programme Internet pour l'avenir MD . Depuis le lancement du programme en 2016, nous avons connecté 72 100 ménages, mettant ainsi un service Internet haute vitesse à bas prix à la disposition de 225 700 personnes âgées et membres de familles à faible revenu, personnes handicapées, réfugiés pris en charge par le gouvernement et jeunes quittant un foyer d'accueil. Notre programme Mobilité pour l'avenir MD offre des téléphones intelligents et des forfaits de services mobiles à moindre coût aux jeunes qui sortent des foyers d'accueil, aux personnes âgées et aux familles à faible revenu dans tout le Canada, ainsi qu'aux réfugiés pris en charge par le gouvernement et aux femmes autochtones à risque de subir des violences ou qui en subissent. Au cours de l'exercice, nous avons ajouté 10 700 personnes marginalisées au programme. Depuis le lancement de Mobilité pour l'avenir en 2017, le programme a permis d'apporter du soutien à 72 600 personnes. Par l'intermédiaire du programme Santé pour l'avenir MC de TELUS, nous aidons à des Canadiens à faible revenu et marginalisés à franchir les obstacles aux soins de santé. Cette année, nous avons enregistré un nombre record de 95 000 consultations de patients et séances de counseling. Depuis le lancement du programme en 2014, nous avons offert plus de 354 000 interventions en soins primaires et visites de proximité dans 27 villes canadiennes. Nous avons également offert à plus de 500 personnes âgées à faible revenu un accès à prix réduit aux dispositifs de sécurité personnelle Alerte Médicale TELUS Santé. À ce jour, le programme Santé pour l'avenir de TELUS a aidé près de 1 700 aînés à faible revenu à conserver leur autonomie. En juillet, la Cool Aid Society de Victoria et Santé pour l'avenir de TELUS ont lancé une série d'activités de dépistage de l'hépatite C à l'aide des deux cliniques mobiles Cool Aid, propulsées par TELUS Santé. En septembre, nous avons annoncé le lancement de services d'échographie portative à bord de la clinique mobile Kilala Lelum, propulsée par TELUS Santé. Cette expansion procurera un accès rapide aux services d'imagerie vitale à la collectivité de Downtown Eastside à Vancouver. En décembre, la Mission Old Brewery et Santé pour l'avenir ont ouvert une deuxième clinique mobile à Montréal. Face à une augmentation de 15 % du nombre de sans-abri, cette expansion doublera la quantité de soins que le programme Santé pour l'avenir peut fournir à l'échelle de la ville, avec le soutien des autorités sanitaires locales, dont le CIUSSS du Centre-Sud, le service de police de Montréal et d'autres organismes communautaires. Au cours de 2025, notre programme Technologies pour l'avenir a permis à 5 300 Canadiens handicapés de profiter d'une évaluation, de recommandations et d'une formation personnalisées concernant les appareils mobiles, les ordinateurs, les ordinateurs portables et les technologies d'assistance connexes, ainsi que de forfaits de services mobiles à prix réduit, améliorant ainsi leur indépendance et leur qualité de vie. Depuis le début du programme en 2017, nous avons aidé plus de 18 000 personnes handicapées au Canada au moyen du programme ou en leur offrant un rabais pour accessibilité sur les services mobiles de TELUS. En 2025, plus de 120 600 personnes au pays et à l'étranger ont participé à des ateliers et à des événements de TELUS Averti visant à améliorer la littératie numérique et la sécurité en ligne, ce qui porte le nombre cumulatif de participants à plus de 920 800 depuis le lancement du programme en 2013.

visant à améliorer la littératie numérique et les connaissances sur la sécurité en ligne. Depuis leur lancement, ces programmes ont permis de fournir de l'aide à 1,6 million de citoyens canadiens. Tout au long de 2025, TELUS, les membres de notre équipe, nos clients et la Fondation TELUS pour un futur meilleur ont continué d'appuyer les collectivités en temps de crise, y compris la communauté philippine de Vancouver touchée par la tragédie de Lapu Lapu et les collectivités touchées par les feux de forêt dans plusieurs provinces au moyen de dons en produits et services.

Chef de file dans les domaines de l'ESG et du développement durable

En 2025, nous avons consolidé notre position de chef de file mondial sur le plan de la durabilité environnementale. Voici quelques étapes importantes du dernier exercice : En septembre 2025, nous avons franchi le cap de 25 millions d'arbres plantés au nom de nos clients et partenaires durant la Semaine nationale de l'arbre et des forêts, une initiative créant des habitats essentiels pour la faune canadienne sur une superficie 40 fois plus grande que Stanley Park à Vancouver et 100 fois plus grande que High Park à Toronto. Durant leur durée de vie, de 75 à 100 ans, ces 25 millions d'arbres absorberont 7,5 millions de tonnes métriques de CO ₂ , ce qui équivaut à retirer 1,8 million de voitures des routes. Nous avons établi un nouvel objectif pour l'entreprise en matière de climat, pour l'avancée de notre ambition d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040. Nous avons organisé notre troisième offre promotionnelle annuelle « Achetez un téléphone intelligent. Nous planterons un arbre. » avec Android et planté 50 000 arbres liés à nos ventes de services mobiles. Nous avons étendu le programme de sacs réutilisables à l'échelle de plus de 200 magasins corporatifs au pays. Chaque sac est fabriqué à partir de matériaux recyclés et un arbre est planté à chaque vente.



Prix mondiaux et reconnaissance des tiers

En janvier 2025, Brand Finance a évalué notre marque à 9 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 4,6 pour cent sur un an, dans son palmarès Global 500 de 2025 . TELUS est ainsi la marque de télécommunication affichant la plus grande valeur au Canada, la huitième marque tous secteurs confondus au Canada et la quinzième marque de télécommunication affichant la plus grande valeur dans le monde.

. TELUS est ainsi la marque de télécommunication affichant la plus grande valeur au Canada, la huitième marque tous secteurs confondus au Canada et la quinzième marque de télécommunication affichant la plus grande valeur dans le monde. En avril 2025, nous avons été désignés comme l'une des 10 marques affichant la valeur la plus élevée au Canada pour la quatrième année consécutive, et la marque de télécommunications canadienne affichant la valeur la plus élevée pour la deuxième année consécutive. Dans son palmarès Canada 100 de 2025 , Brand Finance a évalué notre marque à 12,1 milliards de dollars en 2025 (9 milliards de dollars américains), l'évaluation de notre marque la plus élevée jamais attribuée par un tiers.

, Brand Finance a évalué notre marque à 12,1 milliards de dollars en 2025 (9 milliards de dollars américains), l'évaluation de notre marque la plus élevée jamais attribuée par un tiers. En octobre 2025, nous avons obtenu une accréditation de niveau Argent du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone dans le cadre de son programme d'accréditation de partenariat en relations autochtones. Pendant une évaluation, un tiers a jugé que l'avancement de nos engagements en matière de réconciliation dépassait les attentes.

En novembre 2025, nous avons publié notre septième Rapport annuel sur la Stratégie de réconciliation et Connectivité des communautés autochtones, qui souligne les résultats sociaux, économiques et culturels marqués obtenus grâce à notre engagement soutenu envers la réconciliation et les relations profondes que nous tissons avec les dirigeants et les communautés autochtones de partout au Canada.

Nous figurons au classement 2025 des 100 entreprises les plus durables du monde de Corporate Knights (janvier 2025) pour la 13 e fois depuis son lancement en 2005.

fois depuis son lancement en 2005. Nous avons été désignés comme l'entreprise de télécommunications la plus durable en Amérique du Nord par le magazine TIME et par Statista à leur palmarès des entreprises les plus durables au monde en juin 2025.

Nous avons été nommés pour la 19 e fois au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights en juin 2025.

fois au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights en juin 2025. Schneider Electric a désigné TELUS comme l'une des cinq entreprises lauréates de son prix Sustainability Impact Awards 2024 en juin 2025.

Nous avons été inclus dans la liste des entreprises les plus écologiques du monde de Newsweek, en juin 2025.

Nous avons été désignés par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2025 en janvier et l'un des meilleurs employeurs dans le monde en octobre.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements à venir ainsi qu'à notre rendement financier et opérationnel. Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé non fondé sur des faits passés. Ils incluent les énoncés relatifs à nos objectifs et à nos stratégies pour les atteindre, nos attentes relatives aux tendances du secteur des télécommunications (notamment la demande de données et la croissance continue de la base d'abonnés), nos attentes en matière de croissance dans différents secteurs de nos activités et à l'égard de la nature, de l'échéancier et des avantages de nos plans de monétisation des actifs et de désendettement, ainsi que nos plans de financement (y compris l'objectif de versement du dividende). Les énoncés prospectifs se caractérisent généralement par des mots comme « hypothèse », « but », « prévisions », « objectif », « perspectives », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, ou par des verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « s'efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer ». Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Par nature, les énoncés prospectifs présentent des risques et des incertitudes. Ils sont basés sur des hypothèses, relatives entre autres à l'évolution de la situation et des stratégies économiques. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, il est possible que nos résultats ou d'autres événements diffèrent sensiblement des prévisions formulées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs.

Nos perspectives et hypothèses générales pour 2026 sont énoncées à la rubrique 9 intitulée « Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires » du rapport de gestion annuel de 2025. Nos hypothèses qui sous-tendent nos prévisions pour 2026 s'appuient de façon générale sur une analyse du secteur, notamment nos estimations concernant la croissance économique et la croissance du secteur des télécommunications, ainsi que nos résultats de 2025 et les tendances abordées à la rubrique 5 de notre rapport de gestion annuel de 2025. Nos hypothèses pour 2026 sont énoncées ci-dessous et à la rubrique 9.3 - « Hypothèses de TELUS pour 2026 » du rapport de gestion annuel de 2025.

Pour connaître nos estimations relatives aux taux de croissance économique, aux taux de l'inflation et aux taux de chômage annuels ainsi qu'au nombre annuel de mises en chantier d'habitations, sur une base non ajustée, consultez la rubrique 1.2 du rapport de gestion annuel de 2025.

La décélération de la croissance de l'immigration observée au second semestre de 2024 et en 2025 a

bridé notre capacité à accroître notre clientèle plus que prévu et se poursuivra en 2026. Consultez la rubrique 1.2 du rapport de gestion annuel de 2025 pour plus de détails.

bridé notre capacité à accroître notre clientèle plus que prévu et se poursuivra en 2026. Consultez la rubrique 1.2 du rapport de gestion annuel de 2025 pour plus de détails. Aucune décision réglementaire ni aucune mesure gouvernementale défavorable importante envers TELUS n'est annoncée.

Participation aux enchères de spectre d'ISDE concernant la bande de spectre des ondes millimétriques, si elles commencent en 2026.

L'incidence du contexte macroéconomique mondial incertain sur nos activités internationales et son effet sur d'autres économies au pays et localement, ainsi que la volatilité continue des taux de change. Taux de change moyen du dollar canadien par rapport au dollar américain de 1,37 $ CA:1,00 $ US (taux réel pour 2025 - 1,40 $ CA:1,00 $ US); taux de change moyen du dollar américain par rapport à l'euro de 1,19 $ US:1,00 € (taux réel pour 2025 - 1,13 $ US:1,00 €).

L'imposition continue de droits de douane par les États-Unis pourrait nuire au contexte macroéconomique dans son ensemble, à nos activités et aux facteurs économiques de la chaîne d'approvisionnement, y compris en raison de la volatilité des taux de change et d'intérêt, du comportement des consommateurs, de l'augmentation des coûts du matériel et de l'incidence sur les partenariats transfrontaliers, ce qui pourrait entraîner une réduction de la croissance économique à long terme dans les régions où nous exerçons nos activités.

Maintien de l'attention que nous prêtons à nos initiatives alignées sur notre priorité Les clients d'abord et de la probabilité que nos clients recommandent nos produits et services.

Poursuite de la concurrence soutenue au chapitre des produits et services mobiles et des produits et services fixes dans le marché d'affaires et le marché aux consommateurs.

Hausse continue de la pénétration de l'industrie des téléphones mobiles au Canada.

Adoption et échange continus, par les abonnés, de téléphones intelligents à forte concentration de données, en raison du fait que les clients recherchent une connectivité mobile accrue à Internet et des vitesses plus élevées.

Croissance des produits tirés des produits et services mobiles, qui reflète l'amélioration des mises en service des abonnés, modérée par le maintien de pressions concurrentielles sur les PMMA combinés.

Pressions continues sur les frais d'acquisition et de rétention d'abonnés liés aux produits et services mobiles, qui découlent du nombre brut de mises en service et du volume des renouvellements par les clients, de l'intensification de la concurrence et de l'évolution des préférences des clients, ce qui a fait en sorte que l'incidence de l'actif sur contrat, des coûts d'acquisition du contrat et des coûts liés à l'exécution du contrat et des options de financement d'appareils mobiles Paiements faciles de TELUS est demeurée relativement comparable par rapport à l'exercice précédent (données réelles pour 2025 - entrées nettes de trésorerie de 33 millions de dollars). La croissance des appareils connectés se poursuit, en raison de l'accroissement et de la diversification de nos offres en matière d'IdO.

Croissance continue des produits tirés des produits et services de données fixes, qui reflète l'accroissement du nombre d'abonnés aux services Internet ainsi qu'aux services de télévision et de sécurité, l'augmentation des vitesses, les forfaits comportant des données illimitées ou de plus importants lots de données de même que l'élargissement de notre infrastructure à large bande, ainsi que l'offre de solutions liées à l'agriculture et aux biens de consommation et de services de sécurité résidentielle et d'entreprise.

Baisse continue des produits tirés des services de voix résidentiels en raison du remplacement de la technologie et de l'utilisation accrue de forfaits interurbains.

Croissance continue des produits tirés des services de santé et expansion de notre portefeuille diversifié de services par l'entremise de la croissance externe. Nous prévoyons être en mesure de générer des occasions de ventes croisées entre nos unités d'exploitation et profiter de la demande croissante des clients à l'égard des solutions de santé numérique, des services de santé préventifs et de précision, ainsi que de la croissance des offres aux employeurs tandis que davantage d'employeurs offrent des avantages aux membres de leur équipe. Nous présumons que cette croissance sera partiellement contrebalancée par la hausse des coûts d'exploitation liée à l'expansion découlant de l'élargissement de nos offres de services de soins de santé numériques, dans l'optique d'un déploiement efficace des services à valeur ajoutée et d'une optimisation de l'efficience.

Expansion continue de nos services liés à l'agriculture et aux biens de consommation découlant de la croissance interne stimulée par l'intensification de la vente de produits et par l'amélioration du taux de pénétration sur le marché.

Expansion continue des solutions d'automatisation et d'IA générative de TELUS Numérique, tirant parti d'une personnalisation profonde et prédictive et d'un service à la clientèle automatisé axé sur le numérique à grande échelle. Nous prévoyons que la croissance sera soutenue par nos solutions différenciées en matière d'expérience client numérique et par l'optimisation continue de la structure de coûts afin d'atténuer les tendances à la baisse dans l'industrie en ce qui a trait à l'impartition des processus d'affaires traditionnels et de soutien à la migration dans la composition des produits.

Nous prévoyons réaliser des synergies au sein de l'organisation grâce à la privatisation de TELUS Numérique.

Régimes de retraite à prestations définies du personnel : coût des services rendus au cours de l'exercice d'environ 54 millions de dollars et coût des services passés de 2 millions de dollars comptabilisés relativement à la charge au titre des avantages du personnel, charges d'intérêts d'environ 13 millions de dollars comptabilisées dans les coûts de financement; taux de 4,90 % au titre de l'actualisation de l'obligation, taux de 5,10 % aux fins de la comptabilisation du coût des services rendus au cours de la période; et montant d'environ 19 millions de dollars au titre de la capitalisation.

Coûts de restructuration et autres coûts d'environ 500 millions de dollars (données réelles pour 2025 - 432 millions de dollars) au titre des initiatives d'efficacité opérationnelle, y compris des radiations sans effet sur la trésorerie découlant de la privatisation de TELUS Numérique, et des initiatives qui permettront d'améliorer les marges en vue d'atténuer les pressions liées à l'intensification de la concurrence, du remplacement de la technologie, de la retarification de nos services, de la hausse des coûts liés à la croissance du nombre d'abonnés et à la rétention de ces derniers, ainsi que des coûts d'intégration liés aux acquisitions d'entreprises. Nous prévoyons que le total des coûts de restructuration et autres coûts se chiffrera à environ 450 millions de dollars en 2026.

Amortissement des immobilisations corporelles et amortissement des immobilisations incorporelles d'environ 4,1 milliards de dollars à 4,3 milliards de dollars (données réelles pour 2025 - 4,1 milliards de dollars).

Montant net des intérêts payés en trésorerie d'environ 1,6 milliard de dollars à 1,7 milliard de dollars (données réelles pour 2025 - 1,3 milliard de dollars).

Impôt sur le résultat calculé selon le taux d'imposition prévu par la loi applicable de 24,9 % à 25,5 % et paiements d'impôt en trésorerie d'environ 540 millions de dollars à 620 millions de dollars (données réelles pour 2025 - 480 millions de dollars), y compris un montant au titre des paiements d'impôt liés à l'émission de titres de capitaux propres d'une filiale, montant qui sera exclu du calcul de nos flux de trésorerie disponibles.

L'incidence des estimations de la croissance économique et le moment de leur incidence dépendront des événements réels dans certains secteurs de l'économie canadienne.

Les risques et incertitudes susceptibles de faire en sorte que le rendement ou les événements s'écartent considérablement des énoncés prospectifs figurant aux présentes et dans d'autres documents déposés par TELUS ont entre autres trait à ce qui suit :

Questions de réglementation . Nous exerçons nos activités dans un certain nombre d'industries hautement réglementées et nous menons des affaires dans de nombreux territoires; par conséquent, nous sommes assujettis à une vaste gamme de lois et de règlements tant au pays qu'à l'étranger. Les politiques et les approches mises de l'avant par des représentants élus ou découlant de décisions réglementaires, d'examens ou d'autres activités gouvernementales pourraient avoir des répercussions stratégiques, opérationnelles ou financières (y compris sur nos produits d'exploitation et/ou nos flux de trésorerie disponibles).



Les risques et incertitudes comprennent : les modifications éventuelles au régime de réglementation en vertu duquel nous exerçons nos activités ou l'issue des instances, des cas ou des enquêtes liés à son application, lesquels comprennent, sans s'y limiter, ce qui est décrit à la rubrique 9.4 , « Faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires concernant l'industrie des communications » , du rapport de gestion annuel de 2025; notre capacité à nous conformer aux règlements complexes et évolutifs visant les secteurs des soins de santé, des soins virtuels et des appareils médicaux dans les provinces et territoires où nous exerçons des activités, notamment à titre d'exploitant de cliniques de santé; notre capacité à nous conformer ou à faciliter la conformité de nos clients à de nombreux régimes juridiques complexes et parfois contradictoires, tant au pays qu'à l'étranger.

. Les risques et incertitudes comprennent : Environnement concurrentiel . La croissance et les activités des concurrents et l'intensification de la concurrence (tarifs, y compris les rabais et le regroupement de services), ainsi que la concurrence non traditionnelle, la technologie perturbatrice et la désintermédiation pourraient modifier la nature des marchés où nous livrons concurrence et se répercuter sur notre part de marché, ainsi que sur nos résultats financiers (y compris sur les produits d'exploitation et les flux de trésorerie disponibles). La diminution du nombre de nouveaux résidents permanents et temporaires au Canada pourrait entraîner une intensification des pressions concurrentielles. TELUS Santé, TELUS Numérique et TELUS Agriculture & Biens de consommation affrontent également une concurrence intense dans leurs différents marchés respectifs.

. Technologie . L'adoption par les consommateurs de technologies différentes et les attentes changeantes des clients pourraient se répercuter sur nos flux de rentrées et nos taux de désabonnement.



Les risques et incertitudes comprennent : les technologies perturbatrices, notamment les réseaux définis par logiciel dans le marché des affaires, qui pourraient supplanter nos services de données existants ou donner lieu à une retarification de ces services ainsi que les solutions de technologie auto‑installées; l'incapacité à innover, à maintenir nos avantages technologiques ou à répondre efficacement et en temps opportun à l'évolution de la technologie; le déploiement et l'évolution continue des technologies et systèmes à large bande mobiles de même que les avantages et les gains d'efficacité devant en découler; notre recours à des ententes de partage de réseau mobile, ce qui a facilité le déploiement de nos technologies mobiles; notre besoin prévu à long terme d'acquérir du spectre additionnel dans le cadre des futures enchères de spectre et auprès de tiers afin de répondre à la demande croissante pour des données, et notre capacité à utiliser le spectre que nous acquérons; le déploiement et l'exploitation de nouvelles technologies de réseau fixe à large bande à un coût raisonnable et la disponibilité des nouveaux produits et services lancés à l'aide de ces technologies de réseau ainsi que le succès remporté par ces nouveaux produits et services; notre déploiement d'outils d'autoapprentissage et d'automatisation, qui pourrait modifier notre façon d'interagir avec les clients.

Les risques et incertitudes comprennent : Sécurité et protection des données . Notre capacité à prévenir, à déceler et à identifier les menaces et les vulnérabilités possibles dépend de l'efficacité de nos contrôles de sécurité à protéger nos infrastructures et notre environnement d'exploitation, ainsi que de notre rapidité à intervenir lorsque surviennent des attaques et à rétablir nos activités commerciales . Une attaque réelle pourrait nuire à l'exploitation de notre réseau, entraîner un accès non autorisé à des informations concernant nos clients, les membres de notre équipe ou nos activités ainsi qu'à des données confidentielles, ou encore donner lieu à l'interception, à la destruction, à l'utilisation ou à la dissémination non autorisées de telles informations et données. L'utilisation nécessaire de renseignements personnels sensibles par notre entreprise pourrait nous exposer au risque de non-conformité à une loi applicable dans un territoire ou compromettre la perception de notre marque.

. IA générative . L'IA générative nous expose à de nombreux risques, y compris les risques liés à la fiabilité opérationnelle, à l'utilisation responsable de l'IA, à la confidentialité des données et à la cybersécurité, le risque que notre utilisation de l'IA génère du contenu inexact ou inapproprié ou crée des perceptions négatives parmi les clients, le risque que nous ne soyons pas en mesure de développer et d'adopter efficacement des technologies d'IA et que nous n'arrivions pas à améliorer l'efficience au moyen de notre utilisation de l'IA générative ou que l'utilisation de l'IA entraîne une réduction de la demande pour nos services, et le risque que la réglementation ait une incidence sur une mise en œuvre future de l'IA.

. Climat et environnement . Des catastrophes naturelles, des pandémies, des événements perturbateurs et les impacts des changements climatiques pourraient se répercuter sur nos activités, sur le degré de satisfaction de la clientèle et sur l'expérience des membres de l'équipe.

L'atteinte de nos objectifs de carboneutralité et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (« GES ») dans le cadre de nos activités dépend de notre capacité à trouver, à acquérir et à mettre en œuvre des solutions qui permettent de réduire la consommation d'énergie et d'adopter des sources d'énergie plus propres, de notre capacité à identifier et à réaliser des investissements convenables dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d'accords d'achat d'énergie virtuels, et de notre capacité à continuer de réaliser des réductions importantes de notre consommation d'énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui découlent de nos activités.

. L'atteinte de nos objectifs de carboneutralité et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (« GES ») dans le cadre de nos activités dépend de notre capacité à trouver, à acquérir et à mettre en œuvre des solutions qui permettent de réduire la consommation d'énergie et d'adopter des sources d'énergie plus propres, de notre capacité à identifier et à réaliser des investissements convenables dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d'accords d'achat d'énergie virtuels, et de notre capacité à continuer de réaliser des réductions importantes de notre consommation d'énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui découlent de nos activités. Performance opérationnelle, regroupements d'entreprises et dessaisissements, et privatisation de TELUS Numérique . Les investissements et acquisitions présentent des occasions d'accroître l'étendue de nos activités d'exploitation, mais pourraient nous exposer à de nouveaux risques. Il se pourrait que nous ne réussissions pas à nous positionner sur le marché, à accroître notre part de marché ou à intégrer les acquisitions au sein de nos activités dans les délais prévus, voire même du tout, et que nous ne tirions pas les avantages prévus des acquisitions, et les efforts déployés à des fins d'intégration pourraient détourner les ressources de nos autres priorités. Il n'existe aucune certitude que nous réaliserons une partie ou l'ensemble des bénéfices attendus de la privatisation de TELUS International (Cda) Inc. dans les délais prévus ou aux coûts attendus, que nous serons en mesure de favoriser des occasions de ventes croisées, ou que nos estimations et nos attentes liées à la conjoncture économique ou commerciale future et à l'incidence connexe sur la croissance et les différentes mesures financières s'avéreront exactes.



Les risques liés à la performance opérationnelle comprennent : notre dépendance à l'égard des services infonuagiques fournis par des tiers auxquels nous avons recours pour offrir nos services de TI; les risques liés à l'économie ou à la politique ainsi que d'autres risques liés au commerce mondial (y compris les guerres et les autres événements géopolitiques).

. Les risques liés à la performance opérationnelle comprennent :

Nous pourrions ne pas être en mesure d'offrir l'excellence du service à laquelle nos clients s'attendent ou de maintenir notre avantage concurrentiel dans ce domaine.

Nos systèmes et processus . Les activités d'innovation, d'entretien et de gestion au chapitre des systèmes et de la technologie pourraient se répercuter sur nos systèmes informatiques et sur la fiabilité de notre réseau, ainsi que sur nos charges d'exploitation.



Les risques et incertitudes comprennent : notre capacité à maintenir notre service à la clientèle et à exploiter notre réseau en cas d'erreurs humaines ou de menaces liées aux interventions humaines, telles que les cyberattaques et les pannes d'équipement susceptibles d'entraîner des interruptions du réseau; les perturbations techniques et les bris d'infrastructures; les retards et l'augmentation des coûts, notamment ceux découlant de restrictions de la part des gouvernements ou de mesures commerciales; l'exhaustivité et l'efficacité des plans et des mesures de continuité des activités et de reprise après sinistre.

. Les risques et incertitudes comprennent : Notre équipe . La nature sans cesse changeante et le caractère hautement concurrentiel de nos marchés et de notre environnement d'exploitation conjugués à la mondialisation et à l'évolution du profil démographique de notre main-d'œuvre, de même que l'efficacité de nos programmes internes de formation, de perfectionnement, de relève et de santé et mieux-être, pourraient se répercuter sur notre capacité à attirer, à former et à retenir au sein de notre équipe des membres possédant les compétences requises pour répondre aux besoins changeants de nos clients ainsi qu'à l'évolution de nos activités. Les membres de l'équipe pourraient faire face à de plus grands défis en matière de santé mentale en lien avec les initiatives de changement importantes au sein de l'organisation, ce qui pourrait entraîner la perte de membres clés de l'équipe en raison d'une invalidité à court ou à long terme ou d'un départ . L'intégration des entreprises internationales acquises et les activités d'intégration parallèles pourraient avoir une incidence sur l'efficience opérationnelle, la culture organisationnelle et l'engagement.

. Fournisseurs . Notre société pourrait être touchée par les perturbations liées aux chaînes d'approvisionnement, de même que par le manque de résilience à l'égard d'événements d'envergure mondiale ou locaux. La dépendance envers un seul fournisseur en ce qui a trait à la fourniture de produits et de composants ainsi qu'à la prestation de services ou au soutien pourrait se répercuter sur notre capacité à répondre avec efficacité aux attentes croissantes et sans cesse changeantes des clients tout en maintenant la qualité du service . La capacité de nos fournisseurs à maintenir leurs gammes de produits et à offrir des services à l'égard de ces produits pourrait avoir une incidence sur la réussite de la mise à niveau et de l'évolution de la technologie que nous offrons.

. Questions liées aux biens immobiliers . Les placements immobiliers sont exposés à des risques de financement possibles et à l'incertitude quant à la demande et aux taux d'occupation et de location futurs, particulièrement depuis la pandémie. Les projets d'aménagement immobilier futurs pourraient ne pas être achevés selon les délais ou le budget établis et pourraient ne pas susciter les engagements liés à des contrats de location prévus . Il se pourrait que nous soyons exposés à un risque de perte lié à nos placements si les plans d'affaires liés aux projets d'aménagement de notre coentreprise immobilière ne sont pas menés à bien.

. Financement, dette et dividendes . Notre capacité à obtenir du financement aux prix les plus avantageux pourrait être touchée par les conditions générales du marché ainsi que par l'évolution des évaluations sur les marchés des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres relativement à notre capacité à générer des flux de trésorerie futurs suffisants pour assurer le service de notre dette. Notre incapacité à mener à bien les initiatives de désendettement prévues ou à concrétiser les bénéfices attendus de ces initiatives pourrait faire augmenter notre coût du capital. Notre intention actuelle de payer des dividendes à nos actionnaires pourrait limiter notre capacité à investir dans nos activités afin de prendre en charge notre croissance future.



Les risques et incertitudes comprennent : notre capacité à utiliser des capitaux propres à titre de contrepartie dans le cadre d'acquisitions d'entreprises est influencée par les évaluations boursières des actions ordinaires de TELUS; les niveaux des dépenses d'investissement et les décaissements possibles aux fins de l'acquisition de licences de spectre dans le cadre d'enchères ou de l'achat de ces licences auprès de tiers ont une incidence sur les facteurs suivants et sont touchés par ces facteurs : nos initiatives liées aux services à large bande; notre déploiement continu de plus récentes technologies mobiles; les investissements dans la technologie de réseau qui sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois et règlements visant la sécurité des cybersystèmes, y compris les interdictions d'utiliser les produits et services de certains fournisseurs; les investissements dans la résilience et la fiabilité du réseau; l'attribution de ressources pour les acquisitions et les futures enchères de spectre que doit tenir Innovation, Sciences et Développement économique Canada (« ISDE »). Si nous n'atteignons pas nos objectifs au chapitre des résultats d'exploitation et des résultats financiers ou que des modifications sont apportées à notre contexte réglementaire, cela pourrait influer sur les niveaux de nos dépenses d'investissement; des flux de trésorerie disponibles inférieurs aux prévisions pourraient réduire notre capacité à investir dans les activités, à réduire notre levier financier ou à fournir un rendement du capital investi à nos actionnaires. Les décisions concernant les dividendes trimestriels sont prises par notre conseil d'administration en fonction de notre situation financière et de nos perspectives. Il n'existe aucune certitude que notre programme de croissance du dividende sera maintenu jusqu'en 2028 ni qu'il sera renouvelé.

. Les risques et incertitudes comprennent : Questions fiscales . La complexité des lois et règlements fiscaux au pays et à l'étranger et des obligations d'information qui s'appliquent à TELUS et à nos filiales en exploitation à l'échelle internationale pourrait se répercuter sur nos résultats financiers. Les acquisitions et l'expansion de nos activités à l'international accroissent notre exposition à divers régimes fiscaux.

L'économie . L'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale, y compris une possible récession et des attentes fluctuantes concernant l'inflation, de même que l'efficacité avec laquelle nous surveillons et modifions nos hypothèses en matière de croissance et nos plans d'urgence, pourraient se répercuter sur l'atteinte des objectifs de la société, sur nos résultats financiers (y compris les flux de trésorerie disponibles) et sur nos régimes de retraite à prestations définies. Les incertitudes géopolitiques et les changements dans les politiques et les accords commerciaux, y compris l'imposition de droits de douane ou de restrictions commerciales, pourraient faire augmenter nos coûts, perturber nos chaînes d'approvisionnement ou avoir une incidence défavorable sur nos activités et nos résultats financiers. Ces facteurs présentent un risque de récession et pourraient amener les clients à réduire ou à reporter leurs dépenses discrétionnaires, ce qui se répercuterait sur les achats de nouveaux services ou sur les volumes d'utilisation, et à envisager le remplacement de ces services par des solutions à plus faible prix.

Les litiges et les questions d'ordre juridique . La complexité des lois et règlements et la conformité à ces lois et règlements, de même que nos engagements et nos attentes, pourraient se répercuter sur notre situation financière et notre réputation.



Les risques comprennent : notre capacité à bien assurer notre défense dans le cadre des réclamations actuelles et possibles, ou notre capacité à négocier et à exercer des droits en matière d'indemnités ou d'autres protections relativement à ces réclamations; le caractère complexe que revêt la conformité aux lois au pays et à l'étranger, y compris le respect des lois sur la concurrence, des lois anticorruption et des lois concernant les pratiques de corruption à l'étranger.

Les risques comprennent :

Les hypothèses sous-jacentes à nos énoncés prospectifs sont décrites en détail à la rubrique 9, intitulée « Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires », et à la rubrique 10, intitulée « Risques et gestion des risques », du rapport de gestion annuel de 2025. Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans cette mise en garde, mais ne représentent pas une liste complète des risques pouvant avoir une incidence sur la Société ou sur nos hypothèses.

D'autres risques ou incertitudes dont nous ignorons l'existence ou que nous jugeons non pertinents pour l'instant peuvent aussi nuire grandement à notre situation financière, à notre rendement financier, à nos flux de trésorerie, à notre entreprise ou à notre réputation. À moins d'indications contraires dans le présent document, les énoncés prospectifs formulés aux présentes n'expriment pas les effets potentiels d'éléments spéciaux ou non récurrents, ni de fusions, d'acquisitions, de cessions ou d'autres combinaisons ou transactions commerciales pouvant être annoncées ou survenir après la date du présent document.

Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés décrivent nos attentes et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du document. Ils sont sujets à changer après cette date. À moins que la loi ne l'exige, nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

Cette mise en garde vise l'ensemble des énoncés prospectifs inclus dans le présent document.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées

Nous avons fait état de mesures non conformes aux PCGR utilisées pour évaluer le rendement de TELUS ainsi que pour déterminer le niveau de conformité avec les clauses restrictives et gérer notre structure de capital. Comme les mesures non conformes aux PCGR n'ont habituellement pas de définition normalisée, il pourrait être impossible de les comparer avec des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. En vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, de telles mesures doivent être définies clairement et faire l'objet d'un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus semblables. Certaines des mesures n'ont pas de définition couramment acceptée dans le secteur.

Bénéfice net rajusté et bénéfice par action (BPA) de base rajusté : Il s'agit de mesures non conformes aux PCGR qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes de comptabilité IFRS. Par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Le bénéfice net rajusté exclut les coûts de restructuration et autres coûts, les redressements d'impôt, les primes de remboursement anticipé de la dette à long terme et autres redressements (indiqués dans les tableaux ci-dessous). Le BPA de base rajusté est calculé en divisant le bénéfice net rajusté par le nombre total moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation. Ces mesures servent à évaluer le rendement consolidé et ne tiennent pas compte des éléments qui, selon la direction, pourraient occulter les tendances sous-jacentes concernant le rendement commercial ou des éléments de nature inhabituelle qui ne reflètent pas nos activités continues. Elles ne doivent pas être considérées comme une solution de remplacement au bénéfice net et au BPA de base lors de l'évaluation du rendement de TELUS.

Rapprochement du bénéfice net rajusté



Trimestre clos le 31 décembre En dollars canadiens et en millions 2025 2024 Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 292 358 Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant attribuable à la part des actionnaires sans contrôle :



Coûts de restructuration et autres coûts 86 60 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts (17) (13) Pertes de valeur attribuables aux activités de restructuration liées à la rationalisation des biens immobiliers (recouvrements) 21 (20) Incidence fiscale des pertes de valeur attribuables aux activités de restructuration liées à la rationalisation des biens immobiliers (recouvrements) (5) 5 Redressements d'impôt 4 (11) Gain tiré de l'achat de la dette à long terme (81) -- Incidence fiscale du gain tiré de l'achat de la dette à long terme 11 -- Variation non réalisée de la composante à terme des accords d'achat d'énergie virtuelle1 -- 3 Incidence fiscale de la variation non réalisée de la composante à terme des accords d'achat d'énergie virtuelle1 -- (2) Bénéfice net rajusté 311 380

(1) En vigueur au premier trimestre de 2025; découlant d'un changement prospectif de méthode comptable, qui applique la comptabilité de couverture (voir la note 2(a) des états financiers consolidés), les ajustements de la juste valeur non réalisée, et qui étaient auparavant inclus dans les coûts de financement, mais qui sont maintenant inclus dans les autres éléments du résultat global.

Rapprochement du BPA de base rajusté



Trimestre clos le 31 décembre En dollars canadiens 2025 2024 BPA de base 0,19 0,24 Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant attribuable à la part des actionnaires sans contrôle :



Coûts de restructuration et autres coûts, par action 0,05 0,04 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts, par action (0,01) (0,01) Pertes de valeur attribuables aux activités de restructuration liées à la rationalisation des biens immobiliers (recouvrements), par action 0,01 (0,01) Redressements d'impôt, par action -- (0,01) Gain tiré de l'achat de la dette à long terme, par action (0,05)

Incidence fiscale du gain tiré de l'achat de la dette à long terme, par action 0,01 -- BPA de base rajusté 0,20 0,25

BAIIA (bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement) : Nous avons fait état du BAIIA et fourni des indications à ce sujet, car il s'agit d'un instrument clé de l'évaluation du rendement à un niveau consolidé. Souvent déclaré, le BAIIA est une mesure couramment utilisée par les investisseurs et les établissements de crédit comme indicateur du rendement opérationnel d'une entreprise et de sa capacité à contracter des dettes et à les honorer, et comme indicateur d'évaluation. Le BAIIA ne doit pas servir de solution de remplacement au bénéfice net pour l'évaluation du rendement de TELUS, pas plus qu'il ne doit servir de mesure des flux de trésorerie. Le BAIIA, tel que le calcule TELUS, équivaut aux produits d'exploitation et autres produits moins le total des charges pour l'achat de biens et services et des charges pour les avantages sociaux des employés.

Nous calculons aussi le BAIIA rajusté de façon à en exclure les éléments non représentatifs de nos activités courantes et ne devant pas, selon nous, faire partie d'un indicateur d'évaluation à long terme, ou ne devant pas être inclus dans l'évaluation de notre capacité à contracter des dettes et à les honorer.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté

Solutions technologiques TELUS Santé TELUS Numérique Éliminations Total Trimestre clos le 31 décembre (En dollars canadiens et en millions) 2025 20241 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Bénéfice net















290 320 Coûts de financement















290 321 Impôts sur les bénéfices















114 118 BAII 794 799 (25) (31) (43) 7 (32) (16) 694 759 Dépréciation 557 551 18 11 65 56 -- -- 640 618 Amortissement des immobilisations incorporelles 241 239 99 91 72 63 -- -- 412 393 BAIIA 1 592 1 589 92 71 94 126 (32) (16) 1 746 1 770 Ajout des coûts de restructuration et autres coûts inclus dans le BAIIA 45 34 4 17 44 17 -- -- 93 68 BAIIA rajusté 1 637 1 623 96 88 138 143 (32) (16) 1 839 1 838 BAIIA rajusté de Solutions technologiques de TELUS et de TELUS Santé combiné



1 733 1 711













(1) Nous avons procédé au retraitement des résultats de Solutions technologiques de TELUS pour 2024 afin de les faire correspondre à notre nouvelle structure de présentation de l'information sectorielle.

Le BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations est calculé pour nos secteurs isolables, car il représente une mesure de rendement qui se compare mieux à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Rapprochement du BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations

Solutions technologiques TELUS Santé TELUS Numérique Éliminations Total Trimestre clos le 31 décembre (En dollars canadiens et en millions) 2025 20241 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 BAIIA rajusté 1 637 1 623 96 88 138 143 (32) (16) 1 839 1 838 Dépenses en immobilisations (549) (458) (84) (62) (45) (47) 29 16 (649) (551) BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations 1 088 1 165 12 26 93 96 (3) -- 1 190 1 287

(1) Nous avons procédé au retraitement des résultats de Solutions technologiques de TELUS pour 2024 afin de les faire correspondre à notre nouvelle structure de présentation de l'information sectorielle.

Flux de trésorerie disponible : Nous rendons compte de cette mesure comme indicateur supplémentaire de notre rendement opérationnel. Il n'existe pas de définition de « flux de trésorerie disponible » couramment acceptée dans le secteur. Cette donnée ne doit pas être considérée comme une solution de remplacement aux mesures indiquées dans l'état consolidé des flux de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible exclut certains changements au fonds de roulement (créances clients et fournisseurs), le produit d'actifs cédés, et d'autres sources de fonds et leur utilisation, comme déclaré dans l'état consolidé des flux de trésorerie. Il indique la somme d'argent tirée de l'exploitation de l'entreprise disponible après déduction des dépenses en immobilisations et qui peut servir, entre autres, à payer des dividendes, à rembourser des dettes, à racheter des actions ou à effectuer d'autres investissements. Le produit d'actifs cédés ou d'activités de financement peut contribuer au flux de trésorerie disponible de temps à autre.

Calcul du flux de trésorerie disponible























Trimestre clos le 31 décembre 2025

Trimestre clos le 31 décembre 2024 (en millions de dollars) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

Différence

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

Différence

Flux de trésorerie disponible BAIIA 1 746

--

1 746

1 770

--

1 770 Coûts de restructuration et autres coûts, déduction faite des décaissements 33

--

33

(39)

--

(39) Effets des actifs sous contrat, de leur acquisition et de leur exécution, et du programme de financement d'appareil mobile Paiements faciles (97)

--

(97)

(230)

--

(230) Effet du montant en capital des obligations locatives non discrétionnaires --

(123)

(123)

--

(158)

(158) Postes de l'état des flux de trésorerie :





















Rémunération fondée sur des actions, nette des sorties de trésorerie liées au régime d'actionnariat des employés 23

4

27

41

1

42 Charges nettes liées aux régimes à prestations déterminées des employés 15

--

15

23

--

23 Cotisations de l'employeur aux régimes à prestations déterminées des employés (7)

--

(7)

(6)

--

(6) Gain tiré des contributions de l'immobilier sur les coentreprises (23)

23

--

(8)

8

-- Pertes sur les placements comptabilisés à la valeur de consolidation --

--

--

5

--

5 Gain tiré de l'achat de la dette à long terme (81)

81

--

--

--

-- Intérêts payés (306)

--

(306)

(319)

--

(319) Intérêts reçus 15

--

15

3

--

3 Autre 7

(7)

--

(105)

105

-- Autres éléments du fonds de roulement (89)

89

--

42

(42)

-- Dépenses en immobilisations (à l'exclusion des acquisitions auprès d'un apparenté) --

(649)

(649)

--

(458)

(458) Dépenses en immobilisations pour acquisition auprès d'un apparenté --

--

--

--

(93)

(93) Remboursement de la facilité de crédit pour la construction liée à un apparenté, effectué en même temps que les dépenses en immobilisations pour une acquisition auprès de l'apparenté et similaire --

26

26

--

94

94

1 236

(556)

680

1 177

(543)

634 Impôt sur les bénéfices payé, déduction faite des remboursements (106)

--

(106)

(100)

--

(100)

1 130

(556)

574

1 077

(543)

534

























Produit moyen par appareil d'abonné (PMAA) lié aux téléphones mobiles par mois : Il est exprimé sous la forme d'un tarif mensuel et constitue la mesure des produits d'exploitation du réseau tirés des forfaits mensuels et des frais d'utilisation et d'itinérance, divisés par le nombre moyen d'abonnés ayant un téléphone mobile sur le réseau durant la période.

Annexe

Produits d'exploitation et autres produits - Solutions technologiques

En dollars canadiens et en millions Trimestre clos le 31 décembre Variation en (non audités) 2025 2024 (redressé) pourcentage Produits d'exploitation tirés du réseau mobile 1 764 1 758 -- Produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles et d'autres services 617 776 (20) Services de données fixes1 1 178 1 159 2 Services vocaux fixes 164 173 (5) Produits d'exploitation tirés de l'équipement des services fixes et d'autres services 140 164 (15) Services liés à l'agriculture et aux biens de consommation 108 117 (8) Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 3 971 4 147 (4) Autres produits 29 51 (43) Produits d'exploitation et autres produits externes 4 000 4 198 (5) Produits intersectoriels 6 5 20 Produits d'exploitation et autres produits - Solutions technologiques 4 006 4 203 (5)

(1) Exclus les services liés à l'agriculture et aux biens de consommation.

Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Santé

En dollars canadiens et en millions Trimestre clos le 31 décembre Variation en (non audités) 2025 2024 pourcentage Services de santé 536 474 13 Équipements de santé 1 1 -- Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 537 475 13 Autres produits 1 1 -- Produits d'exploitation et autres produits externes 538 476 13 Produits intersectoriels 2 2 -- Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Santé 540 478 13

Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Numérique

En dollars canadiens et en millions Trimestre clos le 31 décembre Variation en (non audités) 2025 2024 pourcentage Produits d'exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 722 709 2 Autres produits 1 (2) v. n. Produits d'exploitation et autres produits externes 723 707 2 Produits intersectoriels 274 260 5 Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Numérique 997 967 3

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 21 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 161 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidée par sa philosophie solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d'études TELUS, qui vise à offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants, et ce n'est qu'un début. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,85 milliard de dollars par des dons d'argent, de temps, de produits et services, et divers programmes, ayant notamment effectué 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et telusdigital.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

