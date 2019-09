Contemporain. International. Indigène.

8 novembre 2019 - 5 avril 2020

Inauguration le jeudi 7 novembre 2019, de 17 h à 21 h

OTTAWA, le 25 sept. 2019 /CNW/ - Àbadakone | Feu continuel | Continuous Fire, une exposition d'art contemporain indigène international qui sera inaugurée à 17 h (HNE) le 7 novembre 2019 au Musée des beaux-arts du Canada, offre une occasion unique de découvrir les œuvres de plus de 70 artistes s'identifiant à une quarantaine de nations, ethnies et tribus indigènes de 16 pays, dont l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, le Guatemala, l'Inde, le Nigeria, la Nouvelle-Zélande, la Russie, et les États-Unis.

Àbadakone présente une sélection de créations récentes qui relèvent de diverses formes d'expression, allant du perlage à la performance; de même que des installations commandées dans les espaces publics du Musée. À travers leurs œuvres, les artistes explorent les enjeux mondiaux actuels et mettent en question les conceptions de l'identité et de l'Histoire. Ils entretiennent des contacts au-delà des frontières et forment des communautés qui nourrissent, réforment et transforment notre vision de la place que nous occupons dans le monde.

Àbadakone témoigne de l'engagement continu à l'égard de l'art indigène. L'exposition est enrichie d'une programmation proposant des ateliers, des causeries, des événements performatifs, des projections de films, et plus encore, tout au long de ses cinq mois de présentation.

Àbadakone réunit notamment les artistes Barry Ace; Brian Adams; Leonce Raphael Agbodjélou; Joi T. Arcand; Shuvinai Ashoona; Pierre Aupilardjuk; Rebecca Belmore; Jordan Bennett; Catherine Blackburn; Inger Blix Kvammen; Dempsey Bob; Shary Boyle; Edgar Calel; Manuel Chavajay; Hannah Claus; Dana Claxton; Melissa Cody; Ruth Cuthand; Thirza Cuthand; Mique'l Dangeli et Nick Dangeli; Dayna Danger; Jeneen Frei Njootli; Maureen Gruben; Helen Haig-Brown et Gwaai Edenshaw; Marja Helander; Sky Hopinka; Maria Hupfield; Taiye Idahor, Ursula Johnson; Eleng Luluan; Balu Jivya Mashe; Mata Aho Collective; Siwa Mgoboza; Dylan Miner; Tracey Moffatt; Caroline Monnet; Peter Morin; Zanele Muholi; Joar Nango; Marianne Nicolson; Eko Nugroho; Sayo Ogasawara; Qudus Onikeku; Inga-Wiktoria Påve et Anders Sunna; Fernando Poyón, Fredrik Prost; Skeena Reece; Peter Robinson; Evgeniy Salinder; Sarah Sense; Skawennati; Krista Belle Stewart; Ningiukulu Teevee; Joseph Tisiga; Tribal Women Artists Cooperative; Lucy Tulugarjuk; Rajesh Chaitya Vangad et Gauri Gill; Laakkuluk Williamson Bathory, Jamie Griffiths, Cris Derksen et Christine Tootoo; Will Wilson; et Lisa Hageman Yahgujanaas.

Àbadakone | Feu continuel | Continuous Fire est organisée par les conservateurs du Musée des beaux-arts du Canada Greg A. Hill, Christine Lalonde et Rachelle Dickenson, conseillés par les conservateurs invités Candice Hopkins, Ariel Smith et Carla Taunton, ainsi que par une équipe d'experts du monde entier.

Inauguration

Le jeudi 7 novembre 2019

17 h - 21 h

Musée des beaux-arts du Canada, Grand Hall Banque Scotia et espaces publics

Àbadakone | Feu continuel | Continuous Fire sera lancée le jeudi 7 novembre lors d'une soirée d'ouverture spéciale dans le Grand Hall Banque Scotia, de 17 h à 21 h. Entrée libre.

Table ronde d'Àbadakone - Les mécanismes du savoir indigène

Le samedi 9 novembre 2019

10 h 30 - 12 h 30

Musée des beaux-arts du Canada, Auditorium

Assistez à une conversation entre les artistes Peter Morin, Skawennati et Zanele Muholi et l'universitaire Biung Ismahasan, animée par les historiennes de l'art Carmen Robertson et Heather Igloliorte, où seront explorés les grands thèmes d'Àbadakone | Feu continuel | Continuous Fire. Entrée libre.

