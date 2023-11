MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont intercepté et remis aux policières et policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 72 véhicules volés avant qu'ils ne soient exportés du Canada lors d'une opération de conformité conjointe qui s'est déroulée à Montréal le lundi 13 novembre. Équité Association, une organisation spécialisée dans la réduction et la prévention des crimes d'assurance, et l'Administration portuaire de Montréal ont également participé à l'opération, qui s'inscrit dans une série d'opérations similaires menées dans le port de Montréal depuis le début de l'année. Cette collaboration étroite entre les partenaires démontre l'importance des rôles respectifs de chacun dans la lutte contre les vols de véhicules.

Des 72 véhicules trouvés, 54 provenaient de l'Ontario et 18 du Québec. La valeur totale estimée de ces véhicules s'élève à plus de 5,6 millions de dollars. Ces véhicules volés étaient destinés à être vendus à l'étranger. L'enquête policière concernant le vol et le recel des véhicules se poursuit, notamment les pays de destination des marchandises et l'identification des personnes responsables.

Depuis le début de l'année 2023 et ce jusqu'au 13 novembre, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a intercepté 1038 véhicules volés à l'exportation à Montréal. Une moyenne de 24 véhicules volés sont interceptés et remis au SPVM chaque semaine depuis le 1er janvier 2023.

Citations

« L'Agence des services frontaliers du Canada travaille en étroite collaboration avec les services de police, les administrations portuaires, les compagnies d'assurance et les associations de fraude et de vol à l'assurance, pour assurer la sécurité des frontières et contrer l'exportation de véhicules volés. »

-Annie Beauséjour, directrice générale, Région du Québec, Agence des service frontaliers du Canada

Faits en bref

L'ASFC évalue le risque de tous les conteneurs maritimes afin de repérer les expéditions à risque élevé et se base sur les renseignements de sécurité, des outils de détection et une recherche des indicateurs pour déterminer si un examen plus poussé, tel que le déchargement de conteneurs, est nécessaire.

L'ASFC agit sur tous les cas et numéro d'identification de véhicule (NIV) qui nous sont référé par les autorités policières.

Les agents de l'ASFC assistent à l'inspection de l'ensemble des conteneurs qui sont référés par les corps policiers pour des examens liés à des véhicules volés.

Si vous soupçonnez un vol de véhicule, veuillez communiquer avec le service de police de votre région.

