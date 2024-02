Le gouvernement du Canada poursuit son appui au Carnaval : plus de 9 M$ accordés par DEC et PCH.

QUÉBEC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et Patrimoine canadien (PCH)

Depuis 1954, le Carnaval de Québec est l'événement phare du tourisme hivernal à Québec et ne cesse de se renouveler en proposant des activités culturelles, sportives et sociales qui attirent des milliers de visiteurs d'ici et de l'extérieur de la province. Son attractivité et ses retombées économiques sont sans équivoque. C'est pourquoi le gouvernement du Canada mise sur cette figure emblématique du Québec depuis maintenant 25 ans.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, qui était de passage à Québec, a profité de l'occasion pour souligner les derniers investissements accordés au Carnaval par le gouvernement du Canada, en plus d'en apprécier les résultats, lors de sa visite des lieux.

Les appuis financiers se détaillent comme suit :

Pour sa part, DEC a consenti une contribution non remboursable de 1 750 000 $ pour la commercialisation hors Québec des éditions 2023, 2024 et 2025. De plus, 7 306 000 $ lui ont aussi été accordés pour la bonification de son offre; la nouvelle scène chauffante protégée par un dôme, ainsi que certaines activités du site carnavalesque « Gougoune et doudoune » sont des exemples des projets que DEC a appuyés. Une première tranche du soutien accordé par DEC pour la bonification de l'offre avait été annoncée en 2022.

De son côté, PCH a accordé une contribution non remboursable de 54 500 $ pour l'année 2023‑2024. Cet appui vise à mettre en valeur le talent de multiples artistes et artisans locaux à travers les diverses activités du Carnaval.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. Le dynamisme de l'économie du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Depuis 70 ans, le Carnaval de Québec et son célèbre Bonhomme font partie du paysage touristique de la ville de Québec. Les contributions financières de DEC accordées au carnaval d'hiver le plus populaire au monde constituent d'excellentes nouvelles pour la région de Québec et son rayonnement touristique international. Grâce aux investissements de DEC dans les expériences touristiques majeures comme le Carnaval de Québec, nous sommes plus que jamais prêts à recevoir les touristes de chez nous et de partout dans le monde. Bravo à toute l'équipe pour le succès de ce 70e carnaval! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Le Carnaval est l'une des festivités les plus emblématiques de Québec. Les gens ont toujours le cœur à la fête quand vient le temps de participer aux nombreuses activités qui célèbrent l'hiver. Comme gouvernement du Canada, on est fier d'appuyer la tenue de ce rendez-vous annuel. »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome-Missisquoi et ministre du Patrimoine canadien

« Le Carnaval de Québec et Bonhomme font partie intégrante du patrimoine culturel de la ville de Québec. La programmation festive et variée du Carnaval permettra une fois de plus à toutes et tous de profiter pleinement de la saison hivernale. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des événements comme le Carnaval de Québec qui contribuent à la diversification de l'offre touristique régionale et nationale et qui, par l'expérience unique qu'ils offrent aux visiteurs, créent des souvenirs dont petits et grands se rappelleront avec bonheur. »

L'honorable Jean‑Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Nous sommes très reconnaissants envers le soutien de DEC à l'événement hivernal emblématique de la ville de Québec, soit notre grand Carnaval. Par sa vision et son audace, DEC a su rendre concrètes les idées de grandeur de Bonhomme comme son ours d'escalade de glace de 45 pieds ou sa volonté de faire la promotion du tourisme hivernal au beau milieu de l'été par l'offensive Blizz. Tous des traits de douce folie qui caractérisent si bien notre Bonhomme adoré comme son Carnaval d'hiver le plus populaire au monde. »

Marie-Ève Jacob, directrice générale, Carnaval de Québec

Faits en bref

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les fonds de DEC ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Patrimoine canadien et ses organismes du portefeuille jouent un rôle vital dans la vie culturelle, civique et économique des Canadiens. Le ministère appuie la culture, les arts, le patrimoine, les langues officielles, la participation citoyenne ainsi que les initiatives liées aux langues et à la culture autochtones, à la jeunesse et aux sports.

Les fonds octroyés par Patrimoine canadien proviennent du programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine via le volet Festivals locaux.

Selon une étude de retombée économique effectuée par la firme SOM en 2020, l'achalandage global du Carnaval de Québec atteignait 431 140 visites. Environ 12,2 % provenaient du reste du Canada , 15,4 % des États-Unis et 11,5 % d'autres pays.

Restez branchés

DEC sur les réseaux sociaux :

PCH sur les réseaux sociaux :

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Sources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, 613-327-5918, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, 819-712-0371, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514-283-7443, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]