MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - La Banque de développement du Canada (BDC) lance aujourd'hui sa 44e Semaine de la PME,https://www.bdc.ca/fr/semaine-de-la-pme la célébration de l'entrepreneuriat canadien.

Les entrepreneur.es disent vouloir apprendre et s'inspirer des réussites et des défis de leurs pairs. La Semaine de la PME est un forum pancanadien où les propriétaires d'entreprise peuvent partager leurs expériences et discuter entre eux des solutions aux défis que pose une économie incertaine.

Pour l'occasion, BDC publie son troisième rapport sur un obstacle majeur que rencontrent les entrepreneur.es : la pénurie de main-d'œuvre. L'étude intitulée Le défi de la décennie : comment gérer la pénurie de main-d'œuvre au Canada montre que le nombre d'entreprises qui ont de la difficulté à embaucher et à retenir du personnel a considérablement augmenté depuis 2018 : plus de 60 % ont de la difficulté à embaucher, comparativement à un peu plus de 40 % il y a cinq ans. L'étude est fondée sur les commentaires de propriétaires d'entreprise qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu malgré ce contexte de rareté et vise à aider d'autres entreprises à prendre des décisions éclairées.

« Il n'y a rien de tel qu'un propriétaire d'entreprise pour comprendre et en inspirer un autre. Grâce aux événements et activités qui ont lieu à travers le pays lors de La Semaine de la PME, les entrepreneur.es peuvent rencontrer leurs pairs, prendre du recul et jeter un regard neuf sur l'avenir, explique Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC. J'ai personnellement rencontré des centaines de propriétaires d'entreprises et ils éprouvent souvent les mêmes difficultés. L'incertitude économique, la rareté de la main-d'œuvre et les compétences figurent parmi leurs principaux défis. Ensemble, nous nous attaquons de front à ces défis. »

La faiblesse du taux de chômage, le vieillissement d'une population à l'aube de la retraite et la hausse des coûts ne sont que certains des facteurs qui compliquent actuellement le monde des affaires. Les PME peuvent adapter leurs façons de faire et acquérir des compétences clés pour réussir. Dans son étude Entrepreneuriat en mouvement : compétences et réussite dans un monde changeant, BDC présente les compétences essentielles que les entreprises peuvent acquérir à différentes étapes de leur croissance. La Semaine de la PME leur offre l'occasion d'en apprendre davantage à ce sujet lors d'ateliers et d'événements de réseautage à la grandeur du pays.

Les petites entreprises sont vitales à l'économie du Canada. Elles génèrent 88 % des emplois du secteur privé et plus de 50 % du PIB. En tant que banque de développement, le rôle de BDC est de soutenir les PME dans leur croissance, de stimuler la compétitivité et de favoriser l'essor des entreprises championnes canadiennes. C'est en appuyant 100 000 propriétaires d'entreprise que BDC développe l'économie dans l'intérêt de toute la population canadienne.

La Banque collabore avec de nombreuses organisations comme la Chambre de commerce du Canada, Futurpreneur, WeConnect International ou WBE Canada pour offrir du contenu pertinent au cours de cette semaine unique. Les propriétaires d'entreprise peuvent profiter de leur expertise en participant à ces événements spéciaux.

La Semaine de la PME, qui aura lieu du 15 au 21 octobre, est un événement annuel sur l'entrepreneuriat que BDC organise depuis près d'une cinquantaine d'années. Chaque année, plus de 10 000 propriétaires d'entreprises se rassemblent pour apprendre, échanger, réseauter et célébrer les visionnaires et les bâtisseuses et bâtisseurs du Canada.

