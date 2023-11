3e édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique - La Déclaration de Québec : pour des actions concrètes sur la valorisation de la recherche en français

QUÉBEC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique (SMFS), qui s'est déroulée du 30 octobre au 3 novembre, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, a présidé la septième Conférence des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'espace francophone, qui réunissait 24 ministres de l'enseignement supérieur de la Francophonie, en présentiel et à distance. Durant ce huis clos, la Déclaration de Québec sur la valorisation des publications scientifiques en français a été avalisée. Elle propose un appel à l'action afin de promouvoir des actions concertées en matière de recherche et de publications scientifiques en langue française.

Première rangée à l'avant, de gauche à droite : M. Romny Om, Cambodge, M. Adellatif Miraoui, Maroc, Mme Euridice Monteiro, Cap-Vert, M. Sorin Cimpeau, président AUF, Mme Pascale Déry, Québec, M. Slim Khalbous, recteur AUF, M. Justin Valentin, Seychelles, M. Mamoudou Niang, Mauritanie, M. Moncef Boukthir, Tunisie; Deuxième rangée, de gauche à droite : M. Jean-Laurent Syssa-Magalé, République centrafricaine, M. Pierre Gomez, Gambie, M. Mohammed BELHOCINE, Commissaire de L'Union africaine à l'éducation, la science, la technologie et l'innovation , M. Muhindo Nzangi Butondo, République démocratique du Congo, M. Adama Diawara, Côte d'Ivoire

La Déclaration de Québec s'articule autour de quatre axes, soit :

Mettre en place des politiques favorisant les sciences en français; Favoriser la découvrabilité des publications scientifiques en français; Soutenir les revues francophones et leurs acteurs; Valoriser la diversité linguistique.

Un bilan plus que positif

Le gouvernement du Québec tire un bilan très positif de la SMFS, qui, en plus de traiter directement d'enjeux vécus par la communauté scientifique, a permis au Québec de rayonner sur la scène internationale. En effet, en plus des 24 dignitaires qui ont participé en présentiel et à distance, l'événement a aussi permis à une centaine d'étudiants étrangers francophones de venir échanger sur les défis actuels liés aux changements climatiques. De plus, l'évènement a été l'occasion pour 300 professeurs, chercheurs et différents collaborateurs de l'Agence universitaire de la Francophonie de se réunir pour réfléchir et discuter d'enjeux d'actualité entourant divers thèmes comme la recherche, l'innovation et l'intelligence artificielle.

Il est à noter qu'en marge de la SMFS, les Fonds de recherche du Québec (FRQ), avec le soutien du gouvernement du Québec, ont créé le Réseau de services et de recherche pour la production des revues scientifiques et le libre accès. Piloté par le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, ce réseau a pour objectif de favoriser l'atteinte des exigences du Plan S par les revues scientifiques québécoises, de mutualiser les services d'édition et de diffusion, de disséminer des services dans les bibliothèques universitaires du Québec et de promouvoir la découvrabilité des contenus scientifiques en français dans tous les secteurs couverts par le FRQ.

Citations :

« Je suis très fière des discussions de la dernière semaine et du travail accompli pendant celle-ci, qui ont permis de mettre à l'honneur notre langue, le français. La question de l'accessibilité des connaissances scientifiques en français constitue plus que jamais un enjeu majeur pour l'espace francophone et le Québec a pu jouer un rôle de chef de file en la matière. Je tiens à remercier l'Agence universitaire de la Francophonie pour sa confiance ainsi que tous les ministres de l'Enseignement supérieur qui ont fait le voyage à partir des quatre coins de la Francophonie afin de participer à cette conférence. J'ai hâte de donner suite aux différents éléments de la Déclaration de Québec parce que je crois sincèrement qu'en unissant nos forces, nous pouvons renforcer la valorisation de la science en français.

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le Québec a une fois de plus démontré son hospitalité en accueillant de façon exemplaire les étudiants étrangers ainsi que les dignitaires issus de la Francophonie. La Semaine mondiale de la Francophonie scientifique a permis au Québec de rayonner sur la scène internationale, diplomatique et scientifique. Bravo à toutes les personnes qui ont fait de cet événement une réussite! »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Compléments d'information :

La Déclaration de Québec donne suite au Manifeste pour une diplomatie scientifique francophone , signé lors de la dernière édition de la SMFS, qui s'était déroulée au Caire en 2022. Cet accord a été signé par près de 40 pays.

donne suite au , signé lors de la dernière édition de la SMFS, qui s'était déroulée au Caire en accord a été signé par près de 40 pays. La Déclaration de Québec s'articule autour de quatre axes, qui sont eux-mêmes déclinés en plusieurs pistes d'action.

Fait à souligner, le commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, a lancé son premier avis en marge de la SMFS. Les recommandations émises dans cet avis, intitulé Le français, langue du savoir? Pour une approche structurée de l'usage de la traduction automatique dans le milieu scientifique , vont dans le même sens que la Déclaration de Québec.

, vont dans le même sens que la Déclaration de Québec. La troisième édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique a eu lieu à Québec du 30 octobre au 3 novembre. L'événement, qui s'est déroulé en formule hybride sur cinq jours, comportait quatre volets :

Scientifique : les Assises de la Francophonie scientifique (colloque scientifique); Politique : Conférence ministérielle des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'espace francophone; Jeunesse : Congrès de la jeunesse estudiantine; Coopération : les événements Québec, organisés par l'équipe de la cheffe de mission.

L'événement était organisé par l'Agence universitaire de la Francophonie, en collaboration avec le gouvernement du Québec.

Liens connexes :

Pour consulter l'avis Le français, langue du savoir? Pour une approche structurée de l'usage de la traduction automatique dans le milieu scientifique du commissaire à la langue française : https://commissairelanguefrancaise.quebec/publications/avis/francais-traduction-milieu-scientifique.pdf

