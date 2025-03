3 mars 1875 - Désignation de la première partie officielle de l'histoire du hockey sur glace

MONTRÉAL, le 3 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la désignation de la première partie officielle de l'histoire du hockey sur glace, disputée à Montréal le 3 mars 1875, comme événement historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Cet événement sera inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec. Pour souligner cette journée historique, une maquette de plaque commémorative a été dévoilée en présence de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest.

Les racines historiques et culturelles du hockey sur glace sont profondes au Québec; c'est à Montréal que la forme organisée du sport a vu le jour dans les années 1870. La partie qui s'est déroulée le 3 mars 1875 à la patinoire intérieure Victoria à Montréal, considérée comme le point de départ du processus de structuration qui a donné naissance au hockey sur glace moderne, est reconnue par la Fédération internationale de hockey sur glace comme le premier match organisé de l'histoire de ce sport. L'annonce d'aujourd'hui souligne le 150e anniversaire de cet événement historique et marque la contribution majeure du Québec à l'histoire mondiale des sports.

Cette désignation s'inscrit dans la foulée de la sanction de la Loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux qui reconnaît le hockey sur glace comme sport national du Québec en raison de son importance significative dans la culture et les traditions québécoises. Le projet de loi introduit également les référents culturels nationaux, dont le hockey sur glace, dans la Loi sur le patrimoine culturel.

« La partie du 3 mars 1875 marque l'émergence du hockey sur glace tel qu'on le connaît aujourd'hui, ainsi que le début d'un héritage sportif bien ancré dans notre culture et nos traditions québécoises. Avec l'adoption toute récente du projet de loi visant à faire du hockey sur glace notre sport national, je suis fier de contribuer à la reconnaissance de la place significative qu'occupe ce sport dans notre histoire et notre identité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Montréal est une ville de hockey. Il est impossible de dissocier ce sport, maintenant pratiqué dans de nombreux pays, de la ville qui l'a vu naître et grandir. Des patinoires de quartiers jusqu'à la scène du sport professionnel, le hockey a évolué de façon extraordinaire et continue de soulever les passions. Depuis ce mois de mars 1875, le Québec est devenu l'épicentre du hockey. C'est une réelle fierté pour tous les Québécois et Québécoises. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Nous sommes très fiers de célébrer aujourd'hui le 150e anniversaire du tout premier match de hockey organisé, joué ici-même, à Montréal, le 3 mars 1875. Cet événement historique a marqué le début d'une passion nationale qui continue de vibrer dans le cœur des Québécois et Québécoises. Le hockey est bien plus qu'un sport pour nous : il est un symbole de notre identité, notre passion, notre sport national. En ce jour mémorable, Hockey Québec souhaite reconnaître tous ceux et celles qui ont contribué à l'essor de notre sport national et leur rendre hommage et s'engage à inspirer les générations futures à poursuivre cette grande tradition. Nous sommes reconnaissants de l'attention portée à cette journée historique par le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, et son gouvernement, notamment par le dévoilement de cette plaque commémorative. »

Christian Labbé, président du conseil d'administration de Hockey Québec

La Loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux, qui vient définir le référent culturel national, répond à la première recommandation du Comité québécois sur le développement du hockey, issue de son rapport « Le hockey, notre passion » publié en 2022, soit de hisser le hockey sur glace au rang de sport national du Québec. Mis sur pied par le gouvernement du Québec en 2021, le Comité avait comme mandat d'établir un état de situation du hockey et de soulever les pistes de solutions afin d'assurer le développement de ce sport.

La première partie officielle de hockey sur glace du 3 mars 1875 opposait les équipes du capitaine James G. A. Creighton et du capitaine Charles E. Torrance, tous membres du club de patinage Victoria. L'équipe de Creighton l'a emporté 2 à 1 sous les yeux d'un public intrigué, invité à assister à cette démonstration.

La patinoire intérieure Victoria, construite en 1862, se trouvait sur la rue Drummond, à Montréal. Sa glace naturelle mesurait 204 pieds par 80 pieds, ce qui correspond approximativement aux dimensions réglementaires des patinoires de la Ligue nationale de hockey, soit 200 pieds par 85 pieds.

