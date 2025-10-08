3,4 M$ à 16 organismes culturels communautaires pour faciliter la participation à la vie culturelle et sociale

QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 3,4 M$ à 16 organismes culturels d'action communautaire de 9 régions du Québec, dont 3 organismes autochtones.

Cette somme permettra d'appuyer ces organismes dans la réalisation de leur mission qui est de faciliter la participation à la vie culturelle et sociale des personnes, des communautés et des groupes qui rencontrent des obstacles, par exemple, en utilisant le loisir culturel adapté, l'art-thérapie, la médiation culturelle et l'art participatif ou communautaire.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir les organismes culturels d'action communautaire. En appuyant leur travail, nous reconnaissons leur rôle unique pour faire rayonner les identités culturelles et renforcer le tissu social. En bout de piste, le soutien d'organismes communautaires nous permet d'être présent sur le terrain afin de mieux répondre aux besoins des citoyens. Je salue l'engagement de tous ceux qui, par leur travail, rendent la culture accessible et vivante. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La culture est un langage universel qui rassemble, qui inspire et qui ouvre des horizons. En soutenant les organismes culturels communautaires, nous permettons à encore plus de personnes d'y avoir accès et de participer pleinement à la vie de leur communauté. C'est ainsi que nous bâtissons un Québec plus inclusif et solidaire. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Cet appui est accordé dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les organismes culturels d'action communautaire du ministère de la Culture et des Communications. Le programme comprend 2 volets : le volet général et le volet autochtone réservé aux organismes qui offrent exclusivement des services à une population autochtone.

Le programme reçoit un financement du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, lancé par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale en mai 2022, qui vise principalement à assurer une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien de l'action communautaire.

Les subventions accordées sont de 75 000 $ à 150 000 $ par organisme, par exercice financier.

Les objectifs d'intervention du programme sont : contribuer à la santé financière des organismes culturels en action communautaire; réduire les obstacles à la participation culturelle et sociale; améliorer l'accès à la participation culturelle et sociale pour un nombre accru de personnes, de groupes et de communautés.



Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Informations : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Équipe des relations médias, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 418 643-9796, [email protected]