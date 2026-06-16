26e concours Sélection Caseus - 63 fromages québécois accèdent à la finale

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, est fier de dévoiler les fromages finalistes du 26e concours Sélection Caseus.

Ces finalistes, issus de 28 fromageries, sont en lice pour gagner l'un des prestigieux prix Caseus, dont le Caseus Or, qui couronnera le meilleur fromage du Québec. En tout, ce sont 24 prix et 2 mentions spéciales qui seront décernés aux lauréats le 28 octobre 2026, au Musée de la civilisation, à Québec.

Pour établir la liste des finalistes, un jury composé de 26 experts du milieu fromager s'est réuni au campus de Saint-Hyacinthe de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Les membres du jury ont évalué 205 fromages faits de lait de vache, de chèvre ou de brebis. Les produits ont été jugés selon plusieurs critères, dont l'apparence générale, la texture, l'odeur, la saveur et la flaveur.

Voici la répartition régionale des fromageries et des fromages en lice :

Région Nombre de fromageries Nombre de fromages Abitibi-Témiscamingue 1 2 Bas-Saint-Laurent 2 2 Capitale-Nationale 2 3 Centre-du-Québec 6 15 Chaudière-Appalaches 2 4 Estrie 7 17 Lanaudière 1 1 Laurentides 1 2 Montérégie 1 4 Outaouais 2 5 Saguenay-Lac-Saint-Jean 3 8

Citation

« Les artisans fromagers québécois peuvent être fiers de leur travail. Grâce à leur savoir-faire et à leur créativité, ils proposent des produits de grande qualité et font briller nos régions. Sélection Caseus est une belle occasion de reconnaître leur engagement et de mettre en valeur des fromages d'exception. J'invite la population à privilégier les fromages d'ici, autant dans leur quotidien que pour les occasions spéciales. Consommer local, c'est soutenir le développement de nos régions et contribuer à accroître notre autonomie alimentaire. Félicitations et bonne chance à tous les finalistes de l'édition 2026! »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

Créé en 1998, Sélection Caseus souligne l'excellence des fromages québécois et met en évidence le savoir-faire de celles et ceux qui les fabriquent. Le concours vise à faire découvrir aux consommateurs la créativité des fromagers, qui s'exprime dans une multitude de produits novateurs de très grande qualité.

Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages produits au Québec. Il est ouvert à tous les fromagers, peu importe la taille de leur entreprise, le type de fromage qu'ils fabriquent ou le type de lait qu'ils utilisent.

Le concours est organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Sélection Caseus peut compter sur l'engagement financier des Fromages d'ici, son premier partenaire financier. Participent également les grandes chaînes d'alimentation IGA, Maxi, Metro et Provigo. Les autres partenaires financiers sont Aliments du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec et La Financière agricole du Québec.

Lien connexe

www.caseus.ca

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]