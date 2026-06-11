Mise en garde à la population - Innocuité non assurée de la marinade épices créole et absence de la mention « Garder réfrigéré » sur l'étiquette de diverses variétés de chiktay en pot de verre préparés et vendus par l'entreprise Rose-Marie Épicerie multiculturelle inc.

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il n'a pas été préparé et conditionné de façon à assurer son innocuité. En effet, ce produit pourrait favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum.

Dénomination du produit Format Lot visé « ÉPICES CRÉOLE » (ÉPICE NATURELLE MARINADE) Tous les formats Unités vendues jusqu'au 10 juin 2026

Chiktay morue Épices Créole Chiktay hareng

En outre, le Ministère, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous s'ils n'ont pas été conservés au réfrigérateur en tout temps depuis le moment de l'achat. En effet, l'étiquette des produits ne comporte pas les informations nécessaires à leur consommation sécuritaire, soit la mention « Garder réfrigéré » qui est exigée.

Dénomination du produit Format Lot visé « CHIKTAY HARENG 911 » Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « Garder réfrigéré » « CHIKTAY MORUE » Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « Garder réfrigéré »

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement Rose-Marie Épicerie multiculturelle inc., située au 163, rue des Chênes Ouest, à Québec. Ils étaient conditionnés dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré et ne comportaient pas tous d'étiquette.

Le Ministère diffuse cette mise en garde par mesure de précaution.

Les personnes qui ont la marinade épices créole sont avisées de ne pas la consommer. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, il pourrait favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum. Les aliments contaminés par la toxine de cette bactérie peuvent causer, lorsqu'ils sont ingérés, les symptômes suivants : paralysie faciale, pupilles non réactives ou fixes, difficulté à avaler, paupières tombantes, troubles de vision et d'élocution. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Les personnes qui ont l'un des produits de chiktay en leur possession et qui ne l'ont pas conservé au réfrigérateur en tout temps depuis le moment de l'achat sont avisées de ne pas le consommer. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5720

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation