Mise en garde à la population - Absence de la mention indiquant que le produit est cru et des instructions de cuisson sécuritaire sur l'emballage de croquettes vendues par l'entreprise Le Centre d'action bénévole des Sources (Fabrique 409)

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Le Centre d'action bénévole des Sources (Fabrique 409), située au 409, 1re Avenue, à Val-des-Sources, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous s'il n'a pas subi une cuisson au préalable. En effet, l'étiquette du produit ne comporte pas les informations nécessaires à sa consommation sécuritaire, soit la mention qu'il s'agit d'un produit cru et les instructions de cuisson.

Croquettes de poulet

Dénomination du produit Format Lot visé « croquettes de poulet

style restaurant » 1 kg Tous les produits dont l'étiquette ou l'emballage ne comporte pas les instructions de cuisson et la mention que le produit est cru

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était emballé dans un sac transparent en plastique et vendu à l'état congelé.

L'exploitant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de procéder à une cuisson sécuritaire avant de le consommer. La température interne de cuisson sécuritaire pour des produits à base de volaille est de 74 degrés Celsius. La consommation d'un produit à base de volaille cru ou inadéquatement cuit peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5719

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et de l'Alimentation

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