Appui à la compétitivité et à la productivité des entreprises agricoles - Québec soutient l'adoption de technologies innovantes dans le secteur horticole

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, annonce un soutien financier pour accélérer l'adoption de technologies agricoles innovantes par les entreprises horticoles du Québec.

Grâce à un soutien financier de 220 000 $ accordé à l'Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ), le gouvernement du Québec permet aux entreprises horticoles de bénéficier d'une coordination structurée de la Stratégie d'accélération de l'adoption des agritechnologies en horticulture, assurée par le Réseau d'expertise en innovation horticole (REIH).

Par des activités de veille, de démonstration et d'évaluation, la Stratégie vise à stimuler l'intégration de solutions technologiques concrètes dans les fermes, telles que des robots, des outils automatisés et des capteurs intelligents. Ces technologies, désormais incontournables, permettent aux entreprises de faire face aux défis posés par les changements climatiques, d'améliorer leurs pratiques agroenvironnementales et de répondre à la rareté de la main-d'œuvre.

En adoptant ces innovations, les entreprises agricoles peuvent améliorer leur productivité, accroître leur compétitivité et renforcer la pérennité de leurs activités.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'appuyer le secteur horticole dans son virage technologique. Depuis son lancement en 2024, la Stratégie d'accélération de l'adoption des agritechnologies en horticulture joue un rôle déterminant pour favoriser l'intégration des technologies de pointe au sein des entreprises maraîchères et fruitières. Cela comprend entre autres les transplanteurs automatiques, les robots de désherbage, les outils d'application localisée des intrants, les robots récolteurs, les trieurs optiques ou les systèmes intelligents de surveillance des cultures. En structurant la recherche et l'innovation, la Stratégie accélère la robotisation et l'automatisation des productions et renforce la compétitivité des entreprises. Elle contribue ainsi à bâtir une agriculture durable et à accroître notre autonomie alimentaire. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Nous saluons la participation financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aux activités du REIH. Elle nous permet de poursuivre le travail commun des associations de producteurs membres et de la Zone Agtech pour valider et démocratiser les technologies horticoles innovantes et en favoriser l'adoption. Les enjeux concurrentiels et environnementaux actuels rendent plus pertinentes que jamais les actions du REIH. »

Catherine Lefebvre, présidente de l'Association des producteurs maraîchers du Québec

« Le soutien financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est une excellente nouvelle pour le secteur horticole québécois, nos cinq associations horticoles partenaires et la Zone Agtech. Depuis la création du REIH, nous constatons un intérêt croissant des producteurs pour les technologies innovantes et une adoption de plus en plus soutenue sur le terrain. »

Izmir Hernandez, coordonnatrice du Réseau d'expertise en innovation horticole

Faits saillants

Les associations de producteurs qui participent au REIH sont l'Association des producteurs maraîchers du Québec, l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, Les Producteurs en serre du Québec, Les Producteurs de pommes de terre du Québec et Les Producteurs de pommes du Québec.

Le secteur maraîcher et fruitier au Québec est composé de plus de 4 800 producteurs agricoles qui ont généré des recettes monétaires de près de 1,79 milliard de dollars en 2025.

Au fil des ans, le REIH, en collaboration avec la Zone Agtech, a mis en place des activités de veille, de démonstration et de concertation entre les producteurs et les acteurs de l'innovation pour identifier des technologies prometteuses répondant aux enjeux de main-d'œuvre des entreprises horticoles. Ces partenaires ont su cibler les besoins spécifiques des secteurs maraîcher et fruitier et regrouper l'expertise scientifique et technologique dans ces domaines d'avenir pour renforcer le secteur agricole et accroître l'autonomie alimentaire du Québec.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]