Mise en garde à la population - Innocuité non assurée de sauce tomate et de sauce piment noir de marque Aliments d'Hor vendues par l'entreprise Les Aliments d'Hor inc.

Dénomination du produit Format Lot visé « Sauce tomate » Unitaire Unités vendues

jusqu'au

10 juin 2026 « piment noir » Unitaire Unités vendues

jusqu'au

10 juin 2026

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 10 juin 2026, et ce, dans plusieurs établissements de la province de Québec. Les produits étaient conditionnés dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique. Ils étaient vendus à la température ambiante.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, ils pourraient favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum. Les aliments contaminés par la toxine de cette bactérie peuvent causer, lorsqu'ils sont ingérés, les symptômes suivants : paralysie faciale, pupilles non réactives ou fixes, difficulté à avaler, paupières tombantes, troubles de vision et d'élocution. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5721

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation