133e concours de l'Ordre national du mérite agricole - Le gouvernement du Québec célèbre l'excellence d'entrepreneures et entrepreneurs agricoles de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Nouvelles fournies parMinistère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
21 nov, 2025, 22:40 ET
QUÉBEC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - C'est aujourd'hui que s'est tenue la cérémonie de remise des prix du concours de l'Ordre national du mérite agricole (ONMA). À cette occasion, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, a récompensé des entrepreneures et entrepreneurs agricoles de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.
Cette année, ce sont MM. Daniel et Guy Pouliot de la Ferme Onésime Pouliot inc., située à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, qui ont reçu la médaille d'or et ont été nommés commandeurs de l'ONMA.
Plusieurs prix ont également été décernés pour souligner l'excellence et l'engagement d'agricultrices et d'agriculteurs des deux régions (voir annexe 1). La Mention spéciale de l'agrotourisme ainsi que le prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement ont également été remis.
Prix de la relève agricole
La cérémonie a aussi été l'occasion de remettre les 10e Prix de la relève agricole. Les grands honneurs et la bourse de 7 500 $ ont été décernés à Mme Emmanuelle Vincent et M. Simon Laflamme de la Ferme Belflamme inc., située à Saint-Anselme en Chaudière-Appalaches.
De leur côté, Mmes Marie-Ève et Mylène Ostiguy et M. Samuel Ostiguy de la Ferme Janot inc., située à Ange-Gardien en Montérégie, ont reçu une bourse de 3 500 $ à titre de premiers finalistes.
Citation
« On peut vraiment être fiers de notre milieu agricole. Derrière les entreprises qui nourrissent le Québec, il y a des gens passionnés, dynamiques et innovants, qui trouvent le temps de s'engager dans leurs milieux. C'est impressionnant et il faut prendre le temps de le souligner. Je félicite tous les lauréats régionaux et gagnants nationaux de l'Ordre national du mérite agricole, et tout particulièrement les commandeurs de 2025, les frères Daniel et Guy Pouliot de la Ferme Onésime Pouliot. Bravo également aux gagnants du Prix de la relève agricole, qui incarnent avec audace et talent l'avenir de notre agriculture. Merci à toutes et à tous! »
Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec
Faits saillants
En plus de reconnaître l'excellence de l'élite agricole, la tenue de l'ONMA est une action concrète pour valoriser le savoir-faire des entrepreneurs et des régions, une priorité de la Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions.
Créée en 1889, cette institution honorifique est consacrée à l'agriculture québécoise et son concours annuel vise à souligner les réalisations des femmes et des hommes, partout sur le territoire du Québec, qui s'investissent dans leur entreprise et qui font rayonner l'ensemble de notre secteur agricole.
Les entreprises étaient évaluées selon six critères :
- la gestion de la production;
- l'engagement à l'égard de l'environnement;
- le développement stratégique de l'entreprise;
- la gestion des ressources financières;
- la gestion des ressources humaines;
- le rayonnement social.
La tenue du concours a notamment été rendue possible grâce à :
- Sollio Groupe Coopératif, partenaire principal;
- Promutuel Assurance, collaborateur plus;
- L'Union des producteurs agricoles et La Terre de chez nous, collaborateurs;
- Agropur et la Fondation Agria, associés.
Lien connexe
Pour connaître les lauréats régionaux et en savoir plus sur le concours, visitez le site Web de l'Ordre national du mérite agricole.
Pour connaître les lauréats et les finalistes et en savoir plus sur le prix, visitez le site Web du Prix de la relève agricole.
Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :
Facebook X Instagram LinkedIn YouTube
Annexe 1
|
Entreprises gagnantes
|
Personnes décorées
|
Décorations
|
Catégorie or
|
FERME ONÉSIME POULIOT INC.
Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, Capitale-Nationale
|
Daniel Pouliot
Guy Pouliot
|
1er rang régional
et national
|
POLYCULTURE PLANTE (1987) INC.
Sainte-Pétronille, Capitale-Nationale
|
Simon Plante
|
2e rang régional et national
|
FERME M.B. MARRONNIERS INC.
Honfleur, Chaudière-Appalaches
|
Dominic Blais
Guillaume Blais
Annik Godbout
Nathalie Lafontaine
|
1er rang régional et 3e rang national
|
Catégorie argent
|
FERME LORGE INC.
Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches
|
Jessy Blaney
Georges Boivin
Pascal Boivin
Jimmy Boivin
Lorraine Duclos
Chantale Paradis
|
1er rang régional et national
|
FERME A.G.R. INC.
Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches
|
Annick Fortier
Guy Rhéaume
|
2e rang régional et national
|
FERME VALMIEUX INC.
Saint-Vallier, Chaudière-Appalaches
|
Mylène Gagnon
Jean-François Lemieux
|
3e rang régional et national
|
Catégorie bronze
|
FERME J.B.J. DUVAL INC.
Saint-Roch-des-Aulnaies, Chaudière-Appalaches
|
Bertrand Duval
Guillaume Duval
Jacynthe Duval
Jérémie Duval
Maude Lambert
Myriam Pelletier
Brigitte Poulin
|
1er rang régional et national
|
PAULIN BOUCHARD INC.
Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches
|
Charles-Éric Bouchard
Paulin Bouchard
Hélène Labonté
Michèle Nadeau
|
2e rang régional et national
|
FERME JEANTAYE INC.
La Durantaye, Chaudière-Appalaches
|
Marie-Pier Fortier
Julie Laflamme
Jean-François Pouliot
|
3e rang régional et national
|
Prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement
|
FERME M.B. MARRONNIERS INC.
Honfleur, Chaudière-Appalaches
|
Dominic Blais
Guillaume Blais
Annik Godboult
Nathalie Lafontaine
|
Gagnant national
|
Mention spéciale de l'agrotourisme
|
11671936 CANADA INC. (APIKOL)
Québec, Capitale-Nationale
|
Frédéric Dutil
|
Gagnant national
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Source: Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentationet ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]
Partager cet article