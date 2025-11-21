133e concours de l'Ordre national du mérite agricole - Le gouvernement du Québec célèbre l'excellence d'entrepreneures et entrepreneurs agricoles de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches Français

QUÉBEC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - C'est aujourd'hui que s'est tenue la cérémonie de remise des prix du concours de l'Ordre national du mérite agricole (ONMA). À cette occasion, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, a récompensé des entrepreneures et entrepreneurs agricoles de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Cette année, ce sont MM. Daniel et Guy Pouliot de la Ferme Onésime Pouliot inc., située à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, qui ont reçu la médaille d'or et ont été nommés commandeurs de l'ONMA.

Plusieurs prix ont également été décernés pour souligner l'excellence et l'engagement d'agricultrices et d'agriculteurs des deux régions (voir annexe 1). La Mention spéciale de l'agrotourisme ainsi que le prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement ont également été remis.

Prix de la relève agricole

La cérémonie a aussi été l'occasion de remettre les 10e Prix de la relève agricole. Les grands honneurs et la bourse de 7 500 $ ont été décernés à Mme Emmanuelle Vincent et M. Simon Laflamme de la Ferme Belflamme inc., située à Saint-Anselme en Chaudière-Appalaches.

De leur côté, Mmes Marie-Ève et Mylène Ostiguy et M. Samuel Ostiguy de la Ferme Janot inc., située à Ange-Gardien en Montérégie, ont reçu une bourse de 3 500 $ à titre de premiers finalistes.

Citation

« On peut vraiment être fiers de notre milieu agricole. Derrière les entreprises qui nourrissent le Québec, il y a des gens passionnés, dynamiques et innovants, qui trouvent le temps de s'engager dans leurs milieux. C'est impressionnant et il faut prendre le temps de le souligner. Je félicite tous les lauréats régionaux et gagnants nationaux de l'Ordre national du mérite agricole, et tout particulièrement les commandeurs de 2025, les frères Daniel et Guy Pouliot de la Ferme Onésime Pouliot. Bravo également aux gagnants du Prix de la relève agricole, qui incarnent avec audace et talent l'avenir de notre agriculture. Merci à toutes et à tous! »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

En plus de reconnaître l'excellence de l'élite agricole, la tenue de l'ONMA est une action concrète pour valoriser le savoir-faire des entrepreneurs et des régions, une priorité de la Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions.

Créée en 1889, cette institution honorifique est consacrée à l'agriculture québécoise et son concours annuel vise à souligner les réalisations des femmes et des hommes, partout sur le territoire du Québec, qui s'investissent dans leur entreprise et qui font rayonner l'ensemble de notre secteur agricole.

Les entreprises étaient évaluées selon six critères :

  • la gestion de la production;
  • l'engagement à l'égard de l'environnement;
  • le développement stratégique de l'entreprise;
  • la gestion des ressources financières;
  • la gestion des ressources humaines;
  • le rayonnement social.

La tenue du concours a notamment été rendue possible grâce à :

  • Sollio Groupe Coopératif, partenaire principal;
  • Promutuel Assurance, collaborateur plus;
  • L'Union des producteurs agricoles et La Terre de chez nous, collaborateurs;
  • Agropur et la Fondation AGRIA, associés.

Annexe 1

Entreprises gagnantes

Personnes décorées

Décorations

Catégorie or

FERME ONÉSIME POULIOT INC.

Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, Capitale-Nationale

 

Daniel Pouliot

Guy Pouliot

1er rang régional

et national

POLYCULTURE PLANTE (1987) INC.

Sainte-Pétronille, Capitale-Nationale

Simon Plante

2e rang régional et national

FERME M.B. MARRONNIERS INC.

Honfleur, Chaudière-Appalaches

Dominic Blais

Guillaume Blais

Annik Godbout

Nathalie Lafontaine

1er rang régional et 3e rang national

Catégorie argent

FERME LORGE INC.

Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches

Jessy Blaney

Georges Boivin

Pascal Boivin

Jimmy Boivin

Lorraine Duclos

Chantale Paradis

1er rang régional et national

FERME A.G.R. INC.

Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches

Annick Fortier

Guy Rhéaume

2e rang régional et national

FERME VALMIEUX INC.

Saint-Vallier, Chaudière-Appalaches

Mylène Gagnon

Jean-François Lemieux

3e rang régional et national

Catégorie bronze

FERME J.B.J. DUVAL INC.

Saint-Roch-des-Aulnaies, Chaudière-Appalaches

Bertrand Duval

Guillaume Duval

Jacynthe Duval

Jérémie Duval

Maude Lambert

Myriam Pelletier

Brigitte Poulin

1er rang régional et national

PAULIN BOUCHARD INC.

Saint-Gédéon-de-Beauce, Chaudière-Appalaches

Charles-Éric Bouchard

Paulin Bouchard

Hélène Labonté

Michèle Nadeau

2e rang régional et national

FERME JEANTAYE INC.

La Durantaye, Chaudière-Appalaches

Marie-Pier Fortier

Julie Laflamme

Jean-François Pouliot

3e rang régional et national

Prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement

FERME M.B. MARRONNIERS INC.

Honfleur, Chaudière-Appalaches

Dominic Blais

Guillaume Blais

Annik Godboult

Nathalie Lafontaine

 

Gagnant national

Mention spéciale de l'agrotourisme

11671936 CANADA INC. (APIKOL)

Québec, Capitale-Nationale

Frédéric Dutil

Gagnant national

