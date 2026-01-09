Mise en garde à la population - Présence non déclarée de blé dans une salade de calmars préparée par l'entreprise Yuzu Sushi et vendue chez IGA

QUÉBEC, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec les entreprises Yuzu Sushi et Sobeys (IGA), avise les personnes qui souffrent d'une allergie au blé et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ce produit contient de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Ce communiqué fait suite au rappel d'aliments diffusé le 19 décembre 2025. Une difficulté survenue dans le processus de rappel chez l'entreprise Yuzu Sushi a empêché la mise à jour de l'étiquette de certains produits qui visait à y indiquer la présence de blé.

Dénomination du produit Allergène Format CUP Lot visé « YUZU SALADE DE CALMARS TX » Blé Unitaire 2040372 007496 Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente dans certains établissements IGA de la province de Québec, ayant une concession Yuzu Sushi. Il était emballé dans un contenant de plastique transparent. Le produit était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. Les personnes concernées qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

