12e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap : le Canada réaffirme son engagement

GATINEAU, QC, le 13 juin 2019 /CNW/ - Du 11 au 13 juin 2019, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a représenté le Canada à la 12e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap des Nations Unies.

Dans son allocution aux États parties à la Convention, la ministre Qualtrough a décrit les mesures que prend le gouvernement du Canada pour respecter ses obligations au titre de la Convention, et sa collaboration avec des partenaires internationaux en vue de bâtir une société plus forte et inclusive. La ministre a également mis l'accent sur le récent Sommet sur les personnes en situation de handicap organisé par le gouvernement. Des leaders de la communauté des personnes en situation de handicap, des milieux commercial et universitaire et du secteur politique, venus d'ici et d'ailleurs, se sont réunis pour discuter des façons de concrétiser une vision encore plus grandiose d'un Canada accessible.

En outre, la ministre Qualtrough a discuté de la Loi canadienne sur l'accessibilité, qui a été adoptée par le Parlement et le Sénat et qui attend désormais la sanction royale. La loi ouvrirait la voie à un Canada exempt d'obstacle, favorisant un vaste changement organisationnel et culturel tout en permettant d'identifier, d'éliminer et de prévenir de manière proactive les obstacles à l'inclusion.

La ministre a pris le temps de souligner la publication récente de la Stratégie d'accessibilité de la fonction publique, le premier guide du genre en vue de bâtir une fonction publique inclusive qui reflète la diversité canadienne et énonce un cadre visant à identifier, à éliminer et à prévenir les obstacles nuisant aux personnes en situation de handicap dans le milieu de travail fédéral.

Pendant la Conférence, la ministre a assisté à de nombreux événements et tables rondes et participé à une discussion d'experts portant sur « L'inclusion des personnes handicapées dans la société grâce à la participation à la vie culturelle et récréative et aux sports ». La ministre Qualtrough a également pris part à une rencontre sur les femmes en situation de handicap occupant des rôles de leadership en politique et coanimé, avec les représentants de l'Équateur et de la Suède, une séance sur les obstacles intersectionnels auxquels les personnes en situation de handicap sont confrontées.

En reconnaissance de leurs impressionnantes réussites et de leur leadership au sein de la communauté des personnes en situation de handicap, la ministre Qualtrough a invité de jeunes leaders à prendre part à la délégation canadienne. Karina Scali, d'Oakville en Ontario, Tara Everett, de Winnipeg au Manitoba, et Hannah MacLellan, de Charlottetown à l'Île-du-Prince-Édouard, ont toutes fait preuve de leadership pour les personnes en situation de handicap dans leur communauté. La sous-ministre adjointe du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Lora MacEachern, faisait également partie de la délégation et représentait les provinces et les territoires.

La Conférence a offert à la délégation canadienne la chance d'échanger des pratiques exemplaires et d'apprendre de l'expérience d'autres pays, de souligner les réalisations du Canada et de réaffirmer l'engagement du gouvernement à assurer la pleine inclusion des personnes en situation de handicap.

« En tant que ministre de l'Accessibilité, ça a été un honneur de représenter le Canada à la Conférence des États parties. J'ai eu la chance non seulement d'échanger avec des partenaires internationaux au sujet du leadership dont le Canada fait preuve en vue de créer une société exempte d'obstacles, mais également d'apprendre des réussites des autres nations. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

