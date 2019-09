100e anniversaire de l'UMQ - L'Union des municipalités du Québec fait don de ses archives à BAnQ

Avec la création du Fonds Union des municipalités du Québec, le grand public aura ainsi désormais accès à plus de 41 mètres linéaires de documents inédits - procès-verbaux, mémoires, notes et photos - sur le fonctionnement interne de l'Union et sur le travail de représentation qu'elle accomplit sans relâche depuis 1919. Soulignons que tout ce contenu avait servi de matière première à l'historien Harold Bérubé, de l'Université de Sherbrooke, pour la recherche ayant mené à la publication de son ouvrage Unité, autonomie, démocratie - Une histoire de l'Union des municipalités du Québec , paru en mai dernier aux Éditions du Boréal.

« Par ce geste symbolique, l'UMQ offre aux étudiantes et étudiants, aux chercheurs et aux générations futures des traces essentielles permettant de mieux comprendre l'évolution du rôle et de la place qu'occupent les municipalités au sein de la société québécoise et le combat continu mené au fil des décennies par le milieu municipal en faveur d'une pleine reconnaissance et d'une plus grande autonomie politique et fiscale », a déclaré Monsieur Cusson.

« C'est à BAnQ Vieux-Montréal que les citoyens ont d'ores et déjà accès à cet ensemble documentaire remarquable, reflet des préoccupations citoyennes sur près d'un siècle, de l'urbanisme aux changements climatiques, en passant par le développement économique, les fusions municipales et la mobilité. Que ce don extraordinaire permette aussi de rappeler les rôles de conseil et d'accompagnement de BAnQ auprès des organismes municipaux en matière de gestion documentaire, exercice qui favorise notamment l'efficacité administrative et la préservation d'un riche patrimoine », a indiqué Monsieur Roy.

L'événement a également été l'occasion de rendre hommage aux dizaines d'hommes et de femmes qui ont eu le privilège de servir les municipalités à titre de présidents et présidentes de l'UMQ. Pour ne rien manquer des activités entourant le centenaire de l'UMQ, visitez la section spéciale du site Web de l'Union et suivez les publications à venir sur les réseaux sociaux par le biais du mot-clic #100ansUMQ.

À propos de l'UMQ

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

À propos de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. En 2018-2019, son portail a attiré un total de 7 millions de visites et a généré plus de 1,5 million de prêts numériques ainsi que 18,4 millions de consultations de documents numériques.

