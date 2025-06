Fin de session parlementaire à Ottawa - Les municipalités sont toujours en attente de 1,3 milliard pour construire des logements

MONTRÉAL, le 20 juin 2025 /CNW/ - Alors que les parlementaires fédéraux ajournent leurs travaux à la Chambre des communes pour l'été, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) saisit l'occasion pour réitérer au gouvernement fédéral l'urgence d'agir en matière d'habitation.

Près de 1,3 milliard de dollars de fonds fédéraux, promis il y a plus de 14 mois dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), demeurent toujours bloqués. Ces sommes sont pourtant essentielles pour financer les infrastructures municipales telles que les réseaux d'aqueducs et les égouts nécessaires à la construction de nouveaux logements.

« Le gouvernement fédéral doit renoncer à ses conditions et débloquer enfin les fonds promis dans le cadre du FCIL et permettre ainsi aux projets de logement de se concrétiser plus rapidement, partout au Québec. Plus de 36 000 logements ne peuvent pas être construits parce que nos infrastructures d'eau sont à pleine capacité, soit l'équivalent de la population de la Ville de Drummondville », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay.

L'UMQ rappelle que la crise du logement touche toutes les régions du Québec et que les municipalités sont prêtes à faire leur part. Mais sans un soutien concret et rapide du gouvernement du Canada, plusieurs projets restent sur la glace.

De plus, face à une réalité préoccupante de la hausse de l'itinérance, l'UMQ appelle le gouvernement du Canada à rehausser de manière significative sa contribution financière. Présentement, les dépenses fédérales en matière d'itinérance s'élèvent à environ 561 millions de dollars par année, alors qu'un financement annuel de 3,5 milliards de dollars serait nécessaire selon le directeur parlementaire du budget pour atteindre l'objectif de réduction de 50 % de l'itinérance d'ici 2027-2028, tel que prévu dans la Stratégie nationale sur le logement. De plus, une analyse du ministère de l'Emploi et du Développement social révèle que les provinces et les municipalités investissent 13,02 dollars pour chaque dollar versé par le gouvernement fédéral, ce qui démontre un déséquilibre majeur dans le partage des responsabilités. L'UMQ insiste donc sur l'urgence d'un rééquilibrage du financement afin de soutenir les efforts déjà déployés par les gouvernements provinciaux et municipaux, et d'assurer une réponse efficace et durable à la crise de l'itinérance.

L'UMQ entend poursuivre son travail dans les prochaines semaines pour faire entendre ses priorités auprès du gouvernement du Canada.

