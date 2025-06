Une toute nouvelle commission politique des MRC voit le jour à l'UMQ

MONTRÉAL, le 23 juin 2025 /CNW/ - Les membres de la nouvelle Commission des municipalités régionales de comté (MRC) membres de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont tenu une première réunion aujourd'hui pour donner le coup d'envoi à leurs travaux. Présidée par le préfet de la MRC de La-Côte-de-Gaspé et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, cette commission politique aura notamment pour mandat de formuler des propositions visant à améliorer les politiques publiques en respect des pouvoirs des MRC et de la diversité des réalités régionales.

« La création de cette commission marque une étape importante pour l'UMQ. Au cours de la dernière année, le taux d'adhésion des MRC à notre organisation a franchi le cap des 70 %, ce qui témoigne de leur volonté de s'impliquer activement dans nos travaux. Cette nouvelle instance permettra de renforcer leur contribution à l'élaboration de politiques publiques adaptées aux réalités régionales, dans le respect des compétences de chacun. Le conseil d'administration a toute confiance en M. Daniel Côté pour mener ces travaux avec rigueur et vision. », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay.

« Cette commission des MRC est l'occasion de mettre en commun nos expériences, nos défis et nos ambitions pour bâtir ensemble des politiques publiques qui nous ressemblent et qui répondent aux réalités de nos territoires. C'est un honneur pour moi de présider cette toute nouvelle commission et de contribuer, avec mes collègues, à faire avancer des dossiers clés en développement économique et en aménagement du territoire. », a déclaré le préfet de la MRC de La-Côte-de-Gaspé, maire de Gaspé et président de la nouvelle commission des MRC membres de l'UMQ, monsieur Daniel Côté.

Voici la composition de la Commission des municipalités régionales de comté (MRC) membres de l'UMQ :

M. Daniel Côté, préfet de la MRC de La-Côte-de-Gaspé, maire de Gaspé et président de la commission des MRC membres de l'UMQ

M. Yanick Baillargeon , préfet de la MRC du Domaine-du-Roy

, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy Mme Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke (Ville-MRC)

(Ville-MRC) M. Daniel Bourdon , préfet de la MRC d'Antoine-Labelle et maire de Mont-Laurier

, préfet de la MRC d'Antoine-Labelle et maire de M. Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de Rivière-Beaudette

M. Marc Carrière, préfet de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

M. Pierre Charron , préfet de la MRC de Deux-Montagnes et maire de Saint-Eustache

, préfet de la MRC de et maire de M. Sébastien Couture, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et maire de Stoneham -et- Tewkesbury

-et- M. Sébastien D'Astous, préfet de la MRC d'Abitibi et maire d'Amos

M. Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure et maire de New Richmond

et maire de Mme Geneviève Dubois, préfète de la MRC de Nicolet - Yamaska et mairesse de Nicolet

- et mairesse de Mme Julie Dufour , mairesse de Saguenay (Ville-MRC)

, mairesse de Saguenay (Ville-MRC) M. Xavier-Antoine Lalande , préfet de la MRC de La-Rivière-du-Nord et maire de Saint-Colomban

, préfet de la MRC de La-Rivière-du-Nord et maire de M. Mathieu Lapointe , préfet de la MRC d'Avignon et maire de Carleton -sur-Mer

, préfet de la MRC d'Avignon et maire de -sur-Mer Mme Chantale Lavoie , préfète de la MRC de La Matapédia

, préfète de la MRC de La Matapédia M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de L' Ange-Gardien

M. Marc L'Heureux, préfet de la MRC des Laurentides et maire de Brébeuf

M. Sébastien Nadeau, préfet de la MRC de L'Assomption et maire de L'Assomption

M. Christian Ouellette , préfet de la MRC de Roussillon et maire de Delson

, préfet de la MRC de Roussillon et maire de M. Samuel Parisé, préfet de la MRC du Rocher-Percé

Mme Isabelle Perreault , préfète de la MRC de la Matawinie et mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez

, préfète de la MRC de la Matawinie et mairesse de M. Paul Sarrazin , préfet de la MRC de La Haute-Yamaska et maire de Sainte-Cécile-de-Milton

, préfet de la MRC de La Haute-Yamaska et maire de Sainte-Cécile-de-Milton M. Francis St-Pierre , préfet de la MRC de Rimouski-Neigette et maire de Saint-Anaclet -de-Lessard

