Mois de la Francophonie : BAnQ poursuit son action en faveur de la découvrabilité dans l'espace francophone

MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - L'occasion du Mois de la Francophonie est bien choisie pour souligner l'intensification de l'action de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) pour le rayonnement de la culture québécoise et francophone, ainsi que pour la présence du français dans l'univers numérique. Au courant du mois de mars, BAnQ convie aussi la population à prendre part à des activités thématiques.

Un engagement pour la culture et l'intelligence artificielle en français

Actrice clé de la Francophonie, BAnQ assure la présidence du Réseau francophone numérique (RFN) et accélère la préservation, la numérisation et la valorisation du patrimoine documentaire francophone. L'objectif : rendre les contenus culturels accessibles et visibles, partout dans le monde. Soutenu par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le RFN regroupe une trentaine d'institutions issues d'une vingtaine de pays. Ensemble, elles bâtissent des stratégies innovantes pour renforcer la découvrabilité des contenus culturels francophones et le développement d'une intelligence artificielle en français.

BAnQ a récemment posé un premier jalon en vue de la création d'une banque de données gouvernementales et culturelles québécoises, essentielle au développement d'une IA francophone qui reflète les spécificités du Québec. Dans un contexte où les plateformes numériques mondiales sont dominées par l'anglais, assurer la visibilité des contenus québécois et francophones est une priorité.

Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars 2025, BAnQ et ORBICOM, le réseau international des chaires UNESCO en communication abrité par l'UQAM, convient des experts de l'innovation et de la découvrabilité en français aux Archives nationales à Montréal, pour un événement intitulé Quand l'innovation se met au service de la découvrabilité en français. La matinée d'échanges sera notamment l'occasion de revenir sur le Découvrathon organisé l'automne dernier, à Paris, en marge du XIXe Sommet de la Francophonie.

Citation

« Lors du dernier Sommet de la Francophonie en octobre 2024, la contribution des milieux documentaires a été reconnue comme un levier clé pour l'essor de l'intelligence artificielle en français. Dans l'écosystème numérique actuel, nous devons redoubler d'efforts pour valoriser et rendre visibles nos contenus culturels. Grâce à son expertise et à ses actions, BAnQ joue un rôle stratégique, tant au Québec qu'à l'international. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

Des activités grand public pour célébrer la Francophonie

Durant tout le mois de mars, BAnQ rendra hommage à la sonorité de la langue française avec une riche programmation sur place et en ligne regroupée sur le thème « Ma parole ! ». Petits et grands sont conviés à une foule d'activités autour de la langue française, de son oralité et de ses accents.

La programmation est disponible sur le calendrier des activités de BAnQ et sur le calendrier de la Journée internationale de la Francophonie.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca.

