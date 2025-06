L'UMQ franchit une nouvelle étape vers la décarbonation des bâtiments municipaux

MONTRÉAL, le 23 juin 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est fière d'annoncer une avancée significative dans son engagement envers la transition énergétique municipale. Dans le cadre de son Parcours de décarbonation, visant à soutenir les municipalités dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), l'UMQ a octroyé, à la suite d'un appel d'offres, un contrat à la Société de contrôle Johnson Canada S.E.C.

Regroupant neuf municipalités membres et ciblant une trentaine de bâtiments municipaux, ce projet marque un tournant dans la modernisation durable des infrastructures publiques. Il propose une solution clé en main comprenant :

L'ingénierie et la conception des mesures d'efficacité énergétique et de décarbonation;

La fourniture et l'installation des équipements;

Le suivi rigoureux des performances énergétiques.

« C'est une étape déterminante vers un avenir carboneutre. En unissant nos efforts, les municipalités accèdent à des solutions innovantes, structurées et adaptées à leurs réalités. Ce premier appel d'offres d'envergure dans le domaine de la décarbonation jette les bases d'une transformation durable de nos infrastructures, tout en générant des économies concrètes et mesurables. » - monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche

Des avantages tangibles pour les municipalités

Réduction garantie des émissions de GES, contribuant directement aux objectifs climatiques du Québec ;

Économies d'énergie substantielles, mesurables et durables ;

Souplesse de financement : les municipalités peuvent choisir d'investir directement ou d'opter pour un financement remboursable à même les économies générées ;

Accompagnement expert et sécurisé, avec des garanties sur les coûts, les résultats et la performance énergétique.

Ce projet incarne la force du regroupement municipal : en mutualisant les ressources et les expertises, les municipalités bénéficient d'un effet de levier économique et environnemental sans précédent.

