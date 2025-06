Sur les traces des toponymes autochtones : BAnQ présente Mahonan, une installation en forme d'exploration cartographique aux Archives nationales à Trois-Rivières

Trois-Rivières, QC, le 20 juin 2025 /CNW/ - Dès aujourd'hui, 20 juin, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) invite le public à découvrir Mahonan, une installation poétique et immersive présentée aux Archives nationales à Trois-Rivières. À travers des cartes géographiques anciennes et les toponymes en langues autochtones qu'elles contiennent, Mahonan révèle, grâce aux riches collections de BAnQ, la mémoire du territoire et la profondeur de savoirs ancestraux. L'accent est mis sur des documents propres à la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Sipi Flamand, Chef de la Communauté Atikamekw de Manawan; Charles Coocoo, poète de la Nation Atikamekw; Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ; Christian Coocoo, auteur, chercheur et coordonnateur des Services culturels au Conseil de la Nation Atikamekw; Elaine Bérubé, archiviste-coordonnatrice à BAnQ; et Hélène Laverdure, conservatrice et directrice générale des Archives nationales à BAnQ. Photo : François Pilon, Buzz Photo. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec) Carte illustrant la source des rivières Saint-Maurice, Gatineau et Ottawa, Métiscan et Kenusio et la hauteur des terres (détail), John Bignell, 1871. Archives nationales à Québec, fonds Ministère des Terres et Forêts. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Cette installation a été conçue par BAnQ avec la collaboration de Terres en vues et la participation du Conseil de la Nation Atikamekw à l'occasion de la Décennie internationale des langues autochtones de l'UNESCO.

Quand les cartes racontent les Premiers Peuples



Signifiant « les voies empruntées par nos ancêtres » en atikamekw, Mahonan propose un dialogue entre cartographie et présence millénaire des Premiers Peuples. Les visiteurs y découvriront une sélection d'une vingtaine de cartes, dont quatre datent du xviie siècle. Présentées dans leur état d'origine, avec un léger nettoyage numérique pour en améliorer la lisibilité, les reproductions témoignent des connaissances géographiques de l'époque et des interactions complexes entre peuples autochtones et colons européens.

Les toponymes autochtones - noms de lieux transmis par les Premières Nations, les Inuits ou les Métis - révèlent une relation intime avec le territoire. Ils portent des récits, des repères culturels et des savoirs traditionnels qui enrichissent la compréhension du paysage. Aujourd'hui, leur réintroduction sur les cartes participe à un mouvement de reconnaissance et de réconciliation.

Une expérience sensible grâce à la poésie

Des poèmes de Christine Sioui-Wawanoloath (Abénakise-Wendat) et de Charles Coocoo (Atikamekw Nehirowisiw) accompagnent les cartes, ancrant l'imaginaire autochtone dans le paysage régional tout autant qu'universel, et prolongeant l'expérience sensible de l'installation.

Citations

« Mahonan nous invite à voir les cartes anciennes conservées par BAnQ comme des témoins de la présence et de la sagesse des Premiers Peuples. En concevant cette installation avec nos collaborateurs, BAnQ a souhaité contribuer à mettre en valeur notre mémoire collective et à favoriser une meilleure compréhension des histoires qui ont façonné le Québec. »



Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« Je suis heureux que l'on souligne, à travers cette installation, notre présence depuis des temps immémoriaux sur notre territoire. Les Atikamekw Nehirosiwok, à travers leurs déplacements sur le Nitaskinan, nommaient les lieux selon, entre autres, des événements qui s'y étaient produits. Les toponymes racontent donc l'histoire et il est important de ne pas les oublier. Nous saluons l'initiative de BAnQ pour Mahonan et nous invitons les gens à prendre le temps de visiter l'installation. »



Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw et président du Conseil de la Nation Atikamekw

Des cartes et d'autres documents d'archives peuvent être explorés en ligne grâce aux collections numérisées de BAnQ.

En résumé

Mahonan

Une installation de BAnQ présentée aux Archives nationales à Trois-Rivières



225, rue des Forges, Trois-Rivières



Du 20 juin 2025 au 24 avril 2026



Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h



Entrée libre

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca

