Le Réseau francophone numérique salue la déclaration des ministres de la Francophonie et félicite les États pour leur engagement envers la découvrabilité

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - Le Réseau francophone numérique (RFN) se réjouit de la déclaration adoptée à l'occasion de la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie (CMCF) tenue à Québec la semaine dernière à l'invitation du gouvernement du Québec et de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Marie Grégoire, présidente du Réseau francophone numérique (RFN) et présidente-directrice générale de BAnQ, et les membres du RFN réunis en assemblée générale annuelle à la Grande Bibliothèque en mai 2025, en marge de la rencontre des ministres de la Culture de la Francophonie. Photo : Philippe Frenette-Roy. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Les membres du RFN félicitent les représentants des États et gouvernements de la Francophonie, dont les discussions ont été menées par le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe. Leurs engagements en faveur de la découvrabilité des contenus culturels francophones et de la reconnaissance du rôle pivot des institutions de savoir et de mémoire vont dans le sens des orientations promues par le RFN.

Ayant tenu son assemblée générale annuelle en marge de la rencontre des ministres de la Culture de la Francophonie, le RFN salue les priorités exprimées dans la déclaration finale et souhaite mettre en lumière trois articles qui concernent directement les milieux documentaires, dont les bibliothèques et archives nationales :

L'article 23 appelle au développement éthique de banques de données culturelles pour valoriser la diversité du patrimoine francophone.

appelle au développement éthique de banques de données culturelles pour valoriser la diversité du patrimoine francophone. L'article 26 engage les États à normaliser les données et métadonnées pour assurer la préservation et la mise en valeur des collections numérisées.

engage les États à normaliser les données et métadonnées pour assurer la préservation et la mise en valeur des collections numérisées. L'article 33 souligne le rôle fondamental des bibliothèques et autres institutions culturelles dans la sensibilisation des jeunes aux contenus francophones.

Invitée à s'adresser aux représentants de la Francophonie en amont de l'élaboration de la Déclaration et à mettre en lumière les acteurs qui peuvent appuyer les États et gouvernements membres dans la mise en œuvre de la Déclaration de la 5e CMCF, la présidente du RFN et pdg de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Marie Grégoire, a rappelé l'urgence de reconnaître la portée stratégique des données culturelles et scientifiques et de poursuivre les efforts de numérisation, car « ce qui n'est pas numérisé ne peut être découvert ».

« Après la Déclaration de Villers-Cotterêts qui soulignait l'importance des milieux documentaires, celle de Québec affirme le potentiel stratégique de nos institutions documentaires et les voit comme catalyseurs d'une découvrabilité au service de la diversité des expressions culturelles, sources de données culturelles fiables et piliers de l'apprentissage tout au long de la vie », souligne Marie Grégoire, présidente du RFN et pdg de BAnQ.

À titre d'acteur qui peut agir concrètement en soutien de ces engagements des États et nations de la Francophonie, le RFN entend poursuivre ses efforts pour :

renforcer la maturité numérique de ses membres par le rehaussement des capacités et le partage d'expertises;

accélérer la préservation et la numérisation des contenus francophones;

soutenir la découvrabilité des contenus dans l'univers numérique;

valoriser la diversité des expressions culturelles grâce à sa bibliothèque;

structurer une offre francophone forte en matière de données culturelles et d'intelligence artificielle.

À propos du RFN

Créé en 2006 à Paris, et soutenu depuis ses débuts par l'OIF, le RFN regroupe une trentaine d'institutions de savoir et de mémoire issues de 20 pays de la Francophonie qui travaillent à la mise en commun, à la numérisation et à la découvrabilité du patrimoine culturel francophone dans l'environnement numérique mondial.

