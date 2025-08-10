/R E P R I S E -- Ouverture de la capsule de l'an 2000 à Saint-Laurent/

SAINT-LAURENT, QC, le 4 août 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Saint-Laurent convie les représentants des médias à un événement unique: l'ouverture de sa capsule temporelle scellée en l'an 2000. Un véritable voyage dans le temps, à la découverte du quotidien et des espoirs des citoyennes et des citoyens à l'aube du 21e siècle. Cette capsule renferme des objets, des documents et des témoignages qui illustrent la vie au tournant du 3e millénaire.

Ouverture de la capsule temporelle de Saint-Laurent le 10 août 2025. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

Pour souligner ce moment marquant, la cérémonie sera animée par Daniel Do, figure bien connue de la télévision québécoise, particulièrement populaire au début des années 2000.

Date : Dimanche 10 août 2025 Heure : 14 h à 15 h Lieu : Église Saint-Laurent (805, avenue Sainte-Croix)

À l'époque, il avait été établi que la capsule serait ouverte le 10 août 2025, à l'occasion de la fête de saint Laurent, saint patron de la communauté, afin de souligner la portée symbolique et culturelle de cette journée.

Des personnes ayant contribué à la capsule en l'an 2000 -- en y déposant objets, documents ou messages -- ont été conviés à l'événement, tout comme les membres de l'administration municipale ayant participé à la mise en œuvre du projet à l'époque.

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence par courriel à [email protected]

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au cœur de l'île de Montréal, Saint-Laurent est l'arrondissement le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Très multiculturelle, sa population compte près de 105 000 habitants. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et l'environnement au centre de ses décisions, un défi majeur puisque 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales, avec plus de 4500 entreprises, qui génèrent 110 000 emplois.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi un milieu de grande qualité pour les familles et les entreprises.

