Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes - Montréal se souvient de la tragédie de Polytechnique

MONTRÉAL, le 6 déc. 2025 /CNW/ - En ce jour de mémoire, la mairesse, Soraya Martinez Ferrada, convie la population à un moment de recueillement en hommage aux quatorze femmes assassinées à Polytechnique, il y a trente-six ans, le 6 décembre 1989.

Mme Martinez Ferrada participera à une cérémonie commémorative qui se tiendra au chalet du Mont-Royal dès 17 h, en compagnie de familles et d'amis des victimes ainsi que de nombreuses survivantes. Plusieurs dignitaires seront également sur place, dont le premier ministre du Canada, Mark Carney, la lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeanotte et le premier ministre du Québec, François Legault.

Pour la douzième année consécutive, le ciel montréalais s'illuminera entre 17 h et 22 h en mémoire des victimes. À 17 h 10, heure des premiers coups de feu en 1989, quatorze faisceaux lumineux s'élèveront, un à un, à l'appel des noms des femmes disparues lors de cet attentat antiféministe. Pour une deuxième année consécutive, un quinzième faisceau brillera pour toutes les femmes victimes de féminicide. Une minute de silence suivra ce geste symbolique. Ce moment de recueillement sera accompagné d'interprétations musicales offertes par des membres de l'Orchestre symphonique de Montréal afin de soutenir l'atmosphère de mémoire et de dignité. Les drapeaux de l'hôtel de ville seront mis en berne pour marquer cette Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes.

Le 6 décembre 1989, un tireur a assassiné treize étudiantes et une employée de Polytechnique Montréal parce qu'elles étaient des femmes évoluant dans un domaine traditionnellement masculin. Treize autres personnes ont été blessées. Cette tragédie a profondément marqué le Québec et demeure un symbole de lutte contre la violence faite aux femmes.

Organisée par la Ville de Montréal, en collaboration avec le Comité mémoire et Polytechnique Montréal, cette commémoration est l'occasion de réaffirmer l'engagement de la Ville à dénoncer toute forme de violence envers les femmes et les filles, et à promouvoir les valeurs fondamentales d'égalité et d'équité.

Engagements de la Ville de Montréal

En cette journée de mémoire, la Ville réitère son engagement à prévenir la violence envers les femmes et les filles, en portant une attention particulière aux violences subies par les jeunes, les femmes autochtones, issues de la diversité, les communautés LGBTQ2IA+, ainsi que les femmes en situation de handicap ou d'itinérance.

Parmi les actions concrètes :

le programme Prévention Montréal bénéficiant de 12,4 M$ par année pour financer des initiatives de prévention de la violence, des violences sexuelles et sexistes, et pour renforcer le sentiment de sécurité;

l'hommage aux femmes au cœur de la place des Montréalaises;

l'adhésion à la démarche Municipalité alliée contre la violence conjugale;

l'adoption de déclarations pour contrer les violences à caractère sexuel dans l'espace public;

la modification du panneau de la place du 6-Décembre-1989 pour rappeler la nature antiféministe de l'attentat;

la campagne de sensibilisation au harcèlement de rue, en collaboration avec la STM et le SPVM;

le soutien à la Table de concertation en violence conjugale de Montréal et à sa cellule de crise;

le développement de logements sociaux et abordables et de maisons d'hébergement d'urgence dédiés aux femmes vivant dans un contexte de violence conjugale;

la mise en place d'une section spécialisée en violence conjugale au SPVM et le déploiement du protocole d'étranglement en contexte de violence sur l'ensemble du territoire du SPVM;

la ligne RENFORT pour un soutien confidentiel aux familles touchées par la violence armée.

Pour plus d'information : https://www.polymtl.ca/6decembre/

« Cet acte antiféministe, nourri par la haine, nous rappelle avec force que la violence envers les femmes demeure intolérable. À Montréal, nous devons poursuivre la lutte pour l'égalité, l'équité et la sécurité de toutes les femmes et de toutes les filles. Trente-six ans après cette tragédie, on réaffirme que les femmes ont le droit de vivre sans peur, de réaliser leurs aspirations et leurs rêves. Chaque avancée vers l'égalité profite à l'ensemble de la société. Soyons vigilants pour préserver les acquis et transmettre aux générations futures les valeurs de respect et d'égalité. Nous le devons aux victimes de Polytechnique et à toutes celles que nous devons encore protéger aujourd'hui », a déclaré la mairesse Soraya Martinez Ferrada.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected], 263 999-8665 ; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]