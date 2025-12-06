/R E P R I S E -- Avis aux médias - Commémoration du 6 décembre 1989 : illumination des faisceaux lumineux/

MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les représentantes et les représentants des médias à la cérémonie de commémoration du 6 décembre 1989. La cérémonie se déroulera en présence de dignitaires, de survivantes et de familles des victimes.

Date : Samedi 6 décembre 2025 Heure : 15 h - Accueil des médias, accréditation, sécurité

17 h - Début de la cérémonie Lieu : Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux

journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de

[email protected].

Pool média

En raison de contraintes logistiques, un service de caméra de type pool sera offert à l'ensemble des médias par Radio-Canada pour la cérémonie. Conséquemment, nous invitons les autres médias à utiliser les services du pool pour leurs images.

Informations à venir

Des informations et consignes supplémentaires sur la cérémonie seront transmises sous peu aux journalistes accrédités par la Ville.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected], 263 999-8665; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]