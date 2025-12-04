Vague de grand froid à venir : la mairesse Martinez Ferrada annonce une mobilisation sans précédent pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada déploie une série de mesures pour protéger les personnes en situation d'itinérance en prévision des grands froids prévus au cours des prochains jours dans la métropole et pour faire face à l'hiver.

Ouverture de 3 nouvelles ressources

La Ville ouvrira dès ce soir un centre d'hébergement d'urgence (CHU) temporaire au YMCA Centre-Ville, situé au 1440, rue Stanley, dans l'arrondissement de Ville-Marie. Offrant une centaine de places, le CHU sera opérationnel de 19 h à 8 h, alors que du personnel de sécurité embauché par la Ville veillera à son bon fonctionnement.

Par ailleurs, deux nouvelles haltes-chaleurs ouvriront dans les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à compter de mi-décembre et jusqu'au 31 mars. La mise en place de ces deux solutions a été rendue possible par le financement du réseau de la santé et des services sociaux.

L'église Sainte-Bibiane, dans Rosemont-La Petite-Patrie, accueillera temporairement une halte-chaleur destinée aux femmes en situation de vulnérabilité. Ce service sera offert chaque nuit, de 19 h à 9 h pendant la saison froide. La halte-chaleur pourra recevoir 20 femmes par nuit, leur offrant un endroit sécuritaire pour se réchauffer, se reposer et bénéficier d'une collation. Leur accueil et leur accompagnement seront assurés par l'équipe d'intervention de l'organisme Centre des femmes de convictions de Montréal, qui offrira du soutien psychosocial spécialisé et des services de référencement en collaboration avec d'autres organismes du milieu.

Une attention particulière sera accordée à la sécurité des femmes en situation de vulnérabilité, ainsi qu'à leur cohabitation avec les résidentes et résidents du quartier, notamment des familles. À cet effet, la Ville invite la population riveraine à une rencontre citoyenne pour en apprendre davantage sur le projet et assurer une cohabitation respectueuse et harmonieuse dans le quartier grâce aux mesures déployées par la Ville.

Le couvent Sainte-Émélie, situé dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, accueillera temporairement une halte-chaleur destinée aux personnes en situation d'itinérance. L'endroit permettra d'accueillir jusqu'à 60 personnes cherchant à se réchauffer de soir et de nuit, de 19 h à 7 h, à compter du 15 décembre pour toute la saison froide. Afin d'assurer la meilleure cohabitation possible dans le secteur, l'équipe d'intervention sociale de l'organisme CAP Saint-Barnabé est mobilisée pour gérer la ressource.

Mesure exceptionnelle pour le grand froid

Des équipes mixtes seront également déployées sur le terrain, en partenariat avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS), le réseau de la santé et des organismes communautaires, afin d'aller à la rencontre des personnes en situation d'itinérance. Ces équipes pourront transmettre de l'information sur les ressources disponibles et rediriger l'accès aux services adaptés.

« Alors que l'hiver est déjà arrivé, il faut rapidement trouver des solutions pour que les personnes en situation d'itinérance puissent se réchauffer et éviter de passer la nuit dehors. La mise sur pied de ces deux haltes-chaleur, qui sont deux espaces temporaires pour cet hiver, démontre ce qu'on peut accomplir quand on travaille tous ensemble, organismes, résidents et élus vers un objectif commun. On voit déjà les effets positifs de la cellule de crise en itinérance, qui nous a permis d'agir rapidement pour aider des Montréalais », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Dans des moments comme celui-ci, la solidarité et la collaboration prennent tout leur sens. C'est pourquoi nous avons mobilisé l'ensemble de nos partenaires de la sécurité publique afin d'être encore plus présents auprès des personnes en situation d'itinérance, pour les informer, les accompagner et les orienter vers les ressources disponibles. Je tiens à remercier sincèrement toutes les équipes et tous les citoyens dont l'engagement et la bienveillance font chaque jour une réelle différence », a indiqué le responsable en sécurité et de la prévention, Dimitrios Jim Beis.

« Les conditions de grand froid exigent que nous agissions rapidement pour protéger les plus vulnérables, tout en maintenant une cohabitation sociale harmonieuse. Comme Ville, nous élargissons notre capacité d'accueil et considérons les enjeux de cohabitation pour prendre soin de notre monde qui n'ont pas de chez soi. Nous remercions d'ailleurs les résidents du secteur avec lesquels nous avons échangé pour leur ouverture à ces solutions qui, je le répète, sont temporaires. Ensemble, nous démontrons que solidarité et cohabitation peuvent aller de pair », a déclaré le responsable du développement social et de la cohabitation, Benoit Langevin.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected], 263-999-8665; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]