MONTRÉAL, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Marc Miller, député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs et ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, annoncera des appuis financiers du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance de 12 organisations de Montréal.

Les bénéficiaires sont : le Centre de commerce mondial de Montréal, Maxa AI, Glycovax Pharma, SuccessFinder, Axya, DeepSight Réalité Augmentée, Quantolio Financial Technologies, Les Entreprises Aeponyx, Groupe Moovea, Géodar, IA Into et Tokidos.

L'annonce de ces contributions financières de DEC sera faite au nom de l'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

Date :

3 mars 2025

Heure :

13 h

Endroit :

Montréal

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h, le 3 mars 2025 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu où se tiendra la visite sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

