/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le gouvernement du Canada annonce des investissements destinés à soutenir le tourisme dans la MRC de Témiscouata/

POHÉNÉGAMOOK, QC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, annoncera l'attribution de fonds destinés à renforcer le secteur du tourisme dans la MRC de Témiscouata et à stimuler la croissance économique et la création de bons emplois pour les familles de la classe moyenne.

Cette annonce sera faite au nom de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, et du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Date : Le 13 août 2019



Heure : 14 h 45



Lieu : Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook

50, chemin Tête-du-Lac

Pohénégamook (Québec)

GOL 1J0

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Jeremy Ghio, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Jeremy.Ghio@canada.ca; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514 283-7443, dec.media.ced@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343 291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca