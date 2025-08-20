/R E P R I S E --Invitation aux médias - Inauguration du parc Montcalm réaménagé/

Nouvelles fournies parArrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal)
20 août, 2025, 10:00 ET
MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie convie les représentantes et représentants des médias à l'inauguration du parc Montcalm réaménagé, le mercredi 20 août 2025 à compter de 17 h 30.
L'événement se fera en présence du maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, M. François Limoges, et de Mme Ericka Alneus, conseillère de la Ville du district d'Étienne-Desmarteau.
AIDE-MÉMOIRE
Date :
Mercredi 20 août 2025
Heure :
17 h 30 à 19 h
Lieu :
Parc Montcalm, 6855, avenue Papineau
Pour renseignements : Anne-Laure Rique, chargée de communication, Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, [email protected], 438 862-2310
