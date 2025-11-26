L'administration Martinez Ferrada veut acquérir le terrain de l'ancien cinéma Paradis pour construire du logement abordable et social

MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Soraya Martinez Ferrada annonce que son administration compte acquérir un important terrain au coût de près de 1,68 M$ afin d'y construire des logements abordables. L'ancien cinéma Paradis, situé dans le secteur de Tétreaultville, est un bâtiment très détérioré pour lequel les citoyens du quartier réclament des actions depuis plusieurs années.

En exerçant son droit de préemption, la Ville de Montréal pourra démolir le bâtiment situé au 8215, rue Hochelaga, et céder le terrain à une organisation à but non lucratif. Cette dernière y développera un projet de logements abordables et sociaux, conformément à la politique municipale.

« En achetant un terrain comme celui de l'ancien cinéma Paradis, on passe enfin à l'action dans un dossier qui traîne depuis 15 ans. On achète un bâtiment qui s'est grandement détérioré pour construire du logement abordable et social, une priorité pour notre administration. C'est une preuve concrète de notre volonté de construire plus, mieux et rapidement pour réduire la crise du logement et améliorer la qualité de vie des citoyens de l'Est de Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Dans un contexte de crise du logement et d'abordabilité, on va mettre à profit les terrains de la Ville pour soutenir concrètement les organismes à but non lucratif en livrant plus rapidement des projets essentiels. Avec cette annonce, on pose la première pierre d'un chantier majeur », a indiqué la responsable de l'habitation et de l'aménagement au comité exécutif et mairesse de l'arrondissement d'Outremont, Caroline Braun.

« Enfin ! Je suis heureuse d'annoncer la fin de la longue et triste saga du cinéma Paradis, ce lieu laissé à l'abandon depuis plus de 15 ans et qui hante les résidents et résidentes du secteur. Nous pourrons démolir ce bâtiment en décrépitude, qui incite des gestes de malpropreté, et ainsi redonner les lettres de noblesse à ce secteur de la rue Hochelaga », a expliqué Chantal Gagnon, mairesse de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected], 514 561-5295; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]