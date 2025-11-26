Prix Pierre-Ayot et Prix Louis-Comtois 2025 - Montréal décerne ses prix d'excellence en arts visuels à asinnajaq et Leisure

asinnajaq remporte le Prix Pierre-Ayot

ajaq travaille par observation, en vivant avec attention et en étant à l'écoute des expériences qui marquent ou transforment. Sa pratique s'inscrit dans une lignée familiale - un héritage de curiosité, d'ingéniosité et de ludisme transmis par ses lignées maternelle et paternelle. Pour asinnajaq, la raison de vivre et de créer est simple : faire de son mieux pour avoir la meilleure existence possible et transmettre aux générations futures les outils et les moyens de continuer à vivre. La vie est une collaboration, et c'est aussi son objectif en tant qu'artiste.

Découvrez son œuvre

Le Prix Louis-Comtois est décerné à Leisure (Meredith Carruthers & Susannah Wesley)

Leisure est un collectif fondé en 2004 par les artistes montréalaises Meredith Carruthers et Susannah Wesley. Leur pratique, axée sur la recherche, explore l'histoire culturelle féministe, le travail en amitié et le droit des enfants à la créativité. Parmi leurs expositions individuelles, citons Chrysalis and Butterfly (Optica, 2025), Having Ideas by Handling Materials (Oakville Galleries, 2023) et How one becomes what one is (Musée d'art de Joliette, 2018). Wesley et Carruthers travaillent actuellement sur un doctorat collaboratif, créant un nouveau précédent à l'Université Concordia.

Découvrez leur œuvre

Regards sur la relève artistique

En plus des personnes lauréates, deux finalistes pour chacun des prix étaient en lice.

Pour le Prix Pierre-Ayot, les artistes Maggy Hamel-Metsos et My-Van Dam se sont distinguées par des pratiques artistiques audacieuses et sensibles. Maggy Hamel-Metsos explore la tension entre le singulier et le commun à travers le dessin, la sculpture, le son et le film. Par des procédés d'abstraction tels que la réduction et la fragmentation, elle aborde la question de la mémoire et du devenir, en convoquant des récits d'origine et des tendances alchimiques pour sonder la condition humaine. De son côté, My-Van Dam développe une approche multidisciplinaire mêlant sculpture, performance, image et dessin. Inspirée des pratiques somatiques, elle crée des environnements qui révèlent les dynamiques entre force et vulnérabilité, proposant des espaces de soin et de solidarité où le corps devient moteur de réparation et d'émancipation collective.

Pour le Prix Louis-Comtois, les artistes Chun-Hua Catherine Dong et Malena Szlam ont été reconnues pour la richesse et la diversité de leur pratique. Chun-Hua Catherine Dong conjugue performance, photographie, vidéo, installation et technologies immersives pour explorer les politiques du genre, de l'identité et de la migration. Son travail examine comment les expériences diasporiques redéfinissent la notion d'appartenance et imaginent de nouvelles formes de coexistence au-delà des frontières physiques, virtuelles et culturelles. Quant à Malena Szlam, elle développe une pratique singulière qui rayonne à l'international. À travers le film analogique et l'installation, elle interroge les relations entre l'humanité et le monde naturel. Sa pratique, nourrie par les sciences de la Terre et l'écologie, crée des expériences sensorielles où la matière devient vectrice de rencontre, donnant naissance à des paysages sonores issus des profondeurs terrestres, des océans et de l'atmosphère.

Au-delà de la remise des prix d'Excellence en arts visuels, la Ville de Montréal se porte acquéreuse d'une œuvre de chaque lauréat ou lauréate, enrichissant ainsi la Collection municipale d'œuvres d'art. De plus, tous les lauréats et lauréates recevront un cachet d'exposition de 2 500 $ destiné à la promotion et à l'organisation d'une exposition individuelle sur le territoire montréalais.

Citations

« Montréal est une métropole où la créativité façonne notre identité et notre avenir. À travers les prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois, nous affirmons notre engagement à soutenir les artistes, émergents ou établis, qui repoussent les frontières de la création et enrichissent notre paysage culturel. Ces distinctions ne sont pas seulement des reconnaissances : elles sont des leviers pour la carrière des artistes et des marqueurs de notre volonté de faire rayonner l'art contemporain. Nous sommes fiers de cette collaboration avec l'AGAC et déterminés à poursuivre la promotion des arts et de la culture, essentiels à la qualité de vie à Montréal », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au sein du comité exécutif, Andréanne Moreau.

« L'AGAC félicite chaleureusement les artistes lauréat•e•s! Ces prix d'excellence soulignent non seulement la qualité remarquable de leur travail, mais contribuent également à renforcer leur notoriété. Soutenir nos artistes locaux demeure un devoir essentiel et collectif, auquel nous sommes fiers de contribuer à travers les prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois. Notre partenariat avec la Ville de Montréal est au cœur de cette mission, et nous sommes profondément reconnaissants de la confiance qu'elle nous accorde année après année », a poursuivi Anie Deslauriers, directrice de l'Association des galeries d'art contemporain.

