Invitation aux médias - Inauguration du parc Montcalm réaménagé

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie convie les représentantes et représentants des médias à l'inauguration du parc Montcalm réaménagé, le mercredi 20 août 2025 à compter de 17 h 30.

L'événement se fera en présence du maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, M. François Limoges, et de Mme Ericka Alneus, conseillère de la Ville du district d'Étienne-Desmarteau.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mercredi 20 août 2025 Heure : 17 h 30 à 19 h Lieu : Parc Montcalm, 6855, avenue Papineau

