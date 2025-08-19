Invitation aux médias - Inauguration du parc Montcalm réaménagé

Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal)

19 août, 2025

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie convie les représentantes et représentants des médias à l'inauguration du parc Montcalm réaménagé, le mercredi 20 août 2025 à compter de 17 h 30.

L'événement se fera en présence du maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, M. François Limoges, et de Mme Ericka Alneus, conseillère de la Ville du district d'Étienne-Desmarteau.

AIDE-MÉMOIRE 

Date

Mercredi 20 août 2025

Heure :

17 h 30 à 19 h

Lieu :

Parc Montcalm, 6855, avenue Papineau

Pour renseignements : Anne-Laure Rique, chargée de communication, Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, [email protected], 438 862-2310

