Montréal dévoile les finalistes pour le prix François-Houdé 2025

MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ), est heureuse de dévoiler les finalistes du prix François-Houdé 2025, qui récompense l'excellence de la nouvelle création dans le domaine des métiers d'art à Montréal.

Ce prix, assorti d'une bourse de 5 000 $, souligne le travail remarquable de créatrices et créateurs qui transforment le bois, le cuir, les textiles, les métaux, le verre, la céramique, le papier ou d'autres matières. Il est attribué à une ou un artiste de Montréal en début de carrière.

La Ville de Montréal s'engage également à faire l'acquisition d'œuvres choisies parmi les créations des finalistes pour enrichir sa collection d'œuvres d'art.

Les finalistes 2025

Pour cette 29e remise de prix, le jury, composé de 5 professionnels en métiers d'art, a sélectionné 10 finalistes parmi les candidatures reçues :

Etty Anderson, céramiste;

Sécrétion-Féline : Diane Champagnat-Becker et Nicolas Forlini, souffleurs de verre;

Dylan Duchet, artiste verrier;

Mireille Gagnon, céramiste;

Samuel Guertin, artiste verrier;

Juliette Huneau, ébéniste;

Ysaline Lannes, designer de mode;

Marie Petit, maroquinière;

Malika Rousseau, joaillière;

Marielle Saucier, tisserande/brodeuse.

La cérémonie de remise de prix aura lieu le 3 décembre 2025. Pour en savoir davantage sur les finalistes et les prix, visitez le montreal.ca.

Citations

« Montréal est une ville où la créativité et le savoir-faire s'entrelacent pour façonner une identité culturelle unique. À travers le prix François-Houdé, nous célébrons la relève en métiers d'art et affirmons notre engagement à soutenir ces artistes qui repoussent les limites de la matière et de l'imaginaire. Félicitations aux finalistes pour leur audace et leur talent, qui enrichissent notre métropole », a souligné la responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au sein du comité exécutif, Andréanne Moreau.

« Depuis 29 ans, nous avons la chance de collaborer avec la Ville de Montréal pour soutenir la relève et faire briller les métiers d'art. Le CMAQ est reconnaissant de ce partenariat durable, qui témoigne d'un engagement commun envers la créativité et l'excellence. Cette alliance contribue à offrir un tremplin essentiel aux artistes émergentes et émergents et à enrichir le paysage culturel montréalais », a déclaré Mariouche Gagné, directrice générale du Conseil des métiers d'art du Québec.

Exposition des œuvres

Le CMAQ présentera une exposition consacrée aux œuvres des finalistes de cette année ainsi que celle de la personne lauréate du prix 2024, le souffleur de verre Charlie Larouche-Potvin. Cette exposition se tiendra du 11 au 21 décembre 2025, au Salon des métiers d'art du Québec, au Palais des congrès de Montréal. Le vernissage des expositions aura lieu le soir de l'ouverture, le 11 décembre dès 18 h.

Le prix François-Houdé

Le prix François-Houdé a pour but de promouvoir l'excellence de la nouvelle création montréalaise en métiers d'art et de favoriser la diffusion d'œuvres des jeunes artisans créateurs. Assorti d'une bourse de 5 000 $, il souligne la facture remarquable des créations et leur apport original à l'exercice d'un métier d'art relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, du verre, de la céramique, du papier ou d'autres matières, tout en reconnaissant leur maîtrise des techniques exploratoires propres à leur discipline. Ce prix a été nommé à la mémoire de François Houdé, qui fut un sculpteur verrier de réputation internationale et cofondateur du Centre des métiers du verre du Québec.

