INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce en matière de logements sociaux et abordables à Laval
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
19 févr, 2026, 11:29 ET
LAVAL, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Laval invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un projet de logements sociaux et abordables.
L'activité se déroulera le 20 février 2026, en présence de :
- M. Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan;
- Mme Valérie Schmaltz, députée de Vimont, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx;
- Mme Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle;
- et d'autres partenaires.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 20 février, midi.
|
DATE : 20 février 2026
HEURE : 13 h 30
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
