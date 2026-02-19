INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce en matière de logements sociaux et abordables à Laval

Nouvelles fournies par

Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

19 févr, 2026, 11:29 ET

LAVAL, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Laval invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un projet de logements sociaux et abordables.

L'activité se déroulera le 20 février 2026, en présence de :

  • M. Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan;
  • Mme Valérie Schmaltz, députée de Vimont, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx;
  • Mme Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle;
  • et d'autres partenaires.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 20 février, midi.

            DATE            : 20 février 2026

            HEURE         : 13 h 30

            ENDROIT     : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Compagnie(s) connexe(s)

Société d'habitation du Québec