INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce en matière de logements sociaux et abordables à Laval

LAVAL, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Laval invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un projet de logements sociaux et abordables.

L'activité se déroulera le 20 février 2026, en présence de :

M. Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan;

député d'Alfred-Pellan; M me Valérie Schmaltz, députée de Vimont, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, M me Caroline Proulx;

députée de Vimont, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, M Caroline Proulx; M me Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle;

conseillère municipale de Souvenir-Labelle; et d'autres partenaires.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 20 février, midi.

DATE : 20 février 2026 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]