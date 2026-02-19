Un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes sera construit à Saguenay grâce à un partenariat novateur

SAGUENAY, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés et la Ville de Saguenay, ont procédé cet après-midi à la première pelletée de terre officielle d'un projet d'habitation de 100 logements abordables pour personnes âgées autonomes. La réalisation de ce nouveau milieu de vie à l'intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Sainte-Émilie s'inscrit dans la deuxième phase de projets pilotés par Mission Unitaînés, laquelle vise à livrer 600 logements sociaux et abordables supplémentaires, dans 6 villes du Québec, d'ici les 2 prochaines années.

Les travaux de construction ont débuté récemment et devraient être terminés au printemps 2027. À terme, c'est l'organisme Hébergement Plus qui assurera la gestion de l'immeuble ainsi que le maintien du bâtiment.

Le montage financier de 32,5 M$ comprend des investissements des gouvernements du Québec et du Canada totalisant 22,5 M$. Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. Pour sa part, la Ville de Saguenay cédera le terrain, offrira certains congés de taxes et assumera les coûts de raccordement. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, vient compléter le montage financier.

L'activité a eu lieu en présence de Mme Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, de M. Yannick Gagnon, député de Jonquière, de M. Luc Boivin, maire de Saguenay, de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, et de Mme Carole Dionne, présidente du conseil d'administration d'Hébergement Plus.

Un partenariat multipartite et novateur

La première phase du projet de Mission Unitaînés, entamée en 2024, visait à ajouter rapidement 1 100 logements sociaux et abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 nouveaux bâtiments dans 11 villes différentes, grâce à un investissement total de 235 M$ provenant des deux ordres de gouvernement.

La deuxième phase, annoncée le 28 août 2025, s'inscrit dans la continuité des efforts déployés collectivement pour répondre à la demande croissante de logements abordables destinés aux personnes âgées autonomes à faible revenu. Grâce à un investissement supplémentaire de 135,1 M$ des gouvernements du Québec et du Canada, ce sont 6 immeubles de plus qui seront construits, à Valleyfield, Québec, Victoriaville, Trois-Rivières, Saguenay et Laval.

La contribution de chaque municipalité engagée dans un projet de construction représente entre 3 M$ et 5 M$, en nature ou sous forme de subvention. Cela inclut la cession d'un terrain prêt pour la construction, un congé de taxes pour une durée de trois années à compter de la date de cession du terrain avec le bâtiment, un permis de construction (ou subventions équivalentes) et les raccordements aux services.

Quant à l'organisme caritatif Mission Unitaînés, il prend en charge le développement et la réalisation des bâtiments. Au terme de la construction, il remet à la municipalité ou à un organisme à but non lucratif désigné par la municipalité - dans le cas de Saguenay, Hébergement Plus - un bâtiment prêt à être mis en service pour une somme symbolique, et ce, sans hypothèque. De plus, chacun des immeubles est doté d'un fonds de réserve de 500 000 $ provenant d'un don philanthropique de M. Luc Maurice. D'autres partenaires viendront compléter le financement par des contributions philanthropiques destinées à bonifier la qualité de vie des résidentes et résidents.

Notamment grâce aux économies d'échelle réalisées et à l'expertise des partenaires, le modèle novateur et performant que constitue Mission Unitaînés présente l'avantage de créer 1 700 logements à un coût inférieur aux logements actuellement mis en construction par la Société d'habitation du Québec (SHQ). Il permet également d'assurer que les immeubles seront exempts de dettes.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je suis très heureuse de voir se concrétiser le projet de Mission Unitaînés ici, à Saguenay. C'est une belle preuve que lorsqu'on innove et qu'on travaille tous ensemble, avec notre partenaire fédéral et les municipalités, on arrive à bâtir rapidement des milieux de vie de qualité et abordables. Le bien-être de nos aînés me tient particulièrement à cœur, et je suis fière de constater que ce projet contribuera concrètement à mieux les loger et à leur offrir un environnement qui leur ressemble. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Construire plus de logements de qualité, à un prix abordable, et adaptés aux besoins de ceux qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui, est une mission envers laquelle notre gouvernement s'engage chaque jour. Le projet de Mission Unitaînés, c'est bien plus qu'une simple construction; c'est la création de milieux de vie chaleureux et modernes où nos aînés peuvent vivre avec dignité et confort. Je me réjouis de cette merveilleuse nouvelle pour les citoyens et les aînés de Jonquière! »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« L'arrivée du projet Mission Unitaînés à Saguenay constitue une réponse concrète aux besoins grandissants en matière de logement pour nos aînés. En développant des logements abordables, adaptés et ancrés dans leur communauté, nous leur permettons de vieillir dans un environnement sécurisant et humain. Ce projet reflète notre engagement à travailler avec des partenaires solides pour bâtir une ville inclusive, dynamique et attentive aux réalités de toutes les générations. »

Luc Boivin, maire de Saguenay

« En tant que président de l'arrondissement de Jonquière, je suis fier de voir ce projet enfin se réaliser. Attendu depuis quelques années, il devient réalité grâce à une collaboration forte entre le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et la Ville de Saguenay. Ensemble, nous offrons des espaces adaptés à nos aînés à faibles revenus. C'est un investissement majeur pour nos citoyens et citoyennes, et une réalisation qui reflète toute la fierté et la force de notre région. »

Carl Dufour, président de l'arrondissement de Jonquière

« Hébergement Plus est fier de contribuer au grand projet de Mission Unitaînés à Saguenay. Ce futur immeuble de 100 logements offrira à des aînés et aînées un milieu de vie sécuritaire, abordable et adapté à leurs besoins. Au-delà des unités construites, il s'agit de permettre à des personnes qui ont contribué au développement de notre région de vieillir dans la dignité, en toute tranquillité d'esprit. Nous aurons la responsabilité d'assurer la gestion de cet immeuble à compter de sa mise en service, et nous l'assumerons avec rigueur et engagement. Ce projet s'inscrit pleinement dans notre mission d'accroître l'offre de logements sociaux et abordables et de créer des milieux de vie humains, durables et bien ancrés dans la communauté. Je remercie chaleureusement tous les partenaires pour leur confiance. Nous sommes prêts à assumer cette responsabilité avec sérieux, rigueur… et beaucoup de cœur. »

Carole Dionne, présidente du conseil d'administration d'Hébergement Plus

« Ce nouveau projet qui s'ajoute aux projets en cours de réalisation incarne parfaitement l'engagement que j'ai pris d'améliorer le bien-être des aînés en leur offrant un environnement où ils se sentent en sécurité, libres et heureux. Nous sommes particulièrement fiers que les gouvernements nous aient renouvelé leur confiance pour permettre de démarrer de nouveaux projets tels que celui annoncé aujourd'hui. Ce sont plus de 100 personnes aînées de plus qui pourront avoir un logement de qualité et à faible coût. Je salue le leadership de la Ville, et je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes celles et tous ceux qui participent à cette initiative ambitieuse et innovante, qui se concrétisera dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Fait saillant :

L'immeuble Mission Unitaînés qui sera construit à Saguenay comprendra 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclura également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents. Les premiers locataires emménageront au printemps 2027.

SocietehabitationQuebec

