Inauguration du St-Dominique : innover pour reconstruire rapidement 52 logements sociaux à Jonquière

JONQUIÈRE, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Saguenay et l'Office municipal d'habitation de Saguenay ont inauguré aujourd'hui à Jonquière un immeuble de 52 logements sociaux pour familles et personnes seules, reconstruit à la suite d'un incendie qui l'avait détruit en juin 2022. Ce nouveau milieu de vie a été réalisé grâce à l'utilisation de technologies innovantes et représente un investissement de plus de 20 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, du maire de Saguenay, M. Luc Boivin, et du directeur général de l'Office municipal d'habitation de Saguenay, Me Adam Boivin.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), a financé la totalité de cette reconstruction. Grâce à la modélisation des données du bâtiment (BIM - Building Information Modeling) et aux modulaires préfabriqués en usine, la durée des travaux a été réduite de moitié par rapport à un chantier traditionnel. Les locataires ont emménagé en septembre dernier. Situé à proximité de tous les services, l'immeuble est également muni d'une salle communautaire.

Citations :

« La perte d'un logement représente un bouleversement profond pour les personnes qui en sont victimes. Avec cette reconstruction, nous offrons bien plus qu'un simple toit : nous recréons un environnement sécurisant où celles et ceux qui y habitent pourront évoluer dans un cadre stable et adapté à leurs besoins. Ce projet illustre la volonté du gouvernement du Québec d'assurer à toutes et à tous des milieux de vie sûrs et durables. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« La perte d'un logement peut bouleverser une vie. Rebâtir cet immeuble, c'est permettre à des personnes de retrouver un espace sécuritaire. Ce projet réaffirme notre engagement envers la population de Jonquière : offrir un des milieux de vie où chacune et chacun peut se sentir en sécurité et envisager l'avenir avec confiance. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« La reconstruction des 52 logements du St-Dominique marque un moment important pour Jonquière et pour toute la ville de Saguenay. Après l'épreuve de l'incendie de 2022, la Ville de Saguenay a su, avec ses partenaires, transformer une situation difficile en un projet moderne, innovant et porteur d'espoir. »

Luc Boivin, maire de Saguenay

« Ce projet illustre clairement la volonté de la Ville de Saguenay et de l'Arrondissement de Jonquière d'agir concrètement pour répondre aux besoins en logement abordable. En misant sur la collaboration et l'innovation, nous avons transformé une épreuve majeure en une solution durable, au bénéfice direct de nos citoyens. C'est un engagement manifeste à bâtir des milieux de vie accessibles, sécuritaires et de qualité. »

Carl Dufour, président de l'Arrondissement de Jonquière

« Dans le contexte actuel de rareté des logements, nous sommes heureux de pouvoir offrir 52 nouveaux logements sociaux à notre clientèle. La reconstruction de ce bâtiment permet de procurer stabilité, sécurité et dignité à des personnes et des familles qui en ont grandement besoin. »

Me Adam Boivin, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Saguenay

Faits saillants :

Le BIM est un processus collaboratif permettant aux professionnels de l'industrie de la construction de concevoir, planifier et construire des bâtiments à partir de modèles numériques tridimensionnels (maquettes). La visualisation précise du projet avant sa construction facilite la détection des interférences entre les éléments mécaniques, électriques ou architecturaux, ce qui réduit les erreurs avant même le début du chantier. Le BIM permet également d'améliorer la coordination entre les équipes, de réduire les conflits sur le chantier et d'optimiser la gestion du bâtiment tout au long de son cycle de vie.

La préfabrication en usine des modules a limité les pertes de matériaux et diminué la consommation d'énergie.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

