Projet Zénith : 108 logements sociaux et abordables de plus à Québec

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Québec et l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) ont souligné aujourd'hui l'inauguration du Zénith, un immeuble de 108 logements sociaux et abordables destinés à des familles et personnes seules, dont 31 pour des jeunes en transition vers la vie adulte et l'autonomie en logement. Ce chantier a représenté un investissement de plus de 50,2 M$.

L'activité a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, du ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Lionel Carmant, du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, du directeur général de l'OMHQ, M. Dany Caron, et de nombreux autres partenaires.

La contribution du gouvernement du Québec à la construction de cet immeuble s'établit à plus de 37 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada a pour sa part ajouté une aide financière de plus de 250 000 $, par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements, pour soutenir la construction des 31 logements du projet qui sont destinés à des jeunes en difficulté. Quant à la Ville de Québec, en plus de rendre un terrain disponible pour le projet d'habitation, elle a contribué à sa réalisation en y investissant près de 3 M$. Pour sa part, l'OMHQ assurera l'entretien et la gestion des bâtiments en plus de la location des logements.

Par ailleurs, l'apport du CIUSSS de la Capitale-Nationale permet de déployer une offre de services en habitation adaptée à des jeunes en transition vers la vie adulte et l'autonomie en logement, en collaboration avec l'organisme Trajectoires 16-35 et les acteurs communautaires jeunesse. Les principaux objectifs sont de soutenir la stabilité résidentielle et de prévenir l'itinérance des jeunes en sortie des trajectoires de la protection de la jeunesse. Ce volet, nommé Zénith jeunesse, comprend 29 logements avec soutien ainsi que 2 appartements semi-supervisés (10 places) offrant un hébergement transitoire pour des jeunes de 17 à 25 ans. Le financement du Zénith jeunesse, qui s'élève à plus de 1,75 M$, est octroyé au CIUSSS de la Capitale-Nationale par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Citations :

« Notre gouvernement s'est engagé à construire davantage, à accélérer le développement de logements sociaux et abordables et à répondre aux besoins de toutes les clientèles. Aujourd'hui, avec le Zénith, c'est 108 ménages de plus qui ont maintenant accès à un milieu de vie sécuritaire et de qualité. Jamais il n'y a eu autant de logements sociaux et abordables en chantier qu'en ce moment : la preuve que notre approche donne des résultats concrets partout au Québec. »

Sonia Bélanger , ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les municipalités dans la recherche de solutions locales aux défis du logement. Ce projet permettra de répondre rapidement aux besoins pressants en logement des jeunes en difficulté à Québec. En collaboration avec nos partenaires, nous contribuons à bâtir des communautés fortes et solidaires. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Zénith est un exemple concret de ce que nous pouvons accomplir lorsque les partenaires se mobilisent pour répondre aux besoins de la population. Je salue le travail des équipes du CIUSSS de la Capitale-Nationale, de l'OMHQ et de tous ceux et celles qui ont contribué à cette réalisation essentielle pour notre communauté. Ce projet offre un milieu de vie sécuritaire et digne à des familles, des personnes seules et des jeunes en difficulté. Pour le volet jeunesse, c'est d'ailleurs une somme de plus de 1,75 M$ qui est octroyée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie

« La crise du logement exige que nous utilisions tous les moyens à notre disposition pour y répondre efficacement. L'inauguration d'aujourd'hui représente un pas important pour que chaque Québécois et chaque Canadien, y compris les plus vulnérables, puisse avoir un chez-soi dans sa communauté. C'est la preuve que lorsque les différents ordres de gouvernement se mettent ensemble, nous faisons avancer les choses. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

« Grâce au travail impressionnant des collaborateurs, 108 logements sociaux et abordables sont désormais offerts aux familles, aux personnes seules ainsi qu'aux jeunes en difficulté. C'est une réponse concrète à un besoin réel en logement, permettant aux citoyennes et citoyens de la région de la Capitale-Nationale de vivre et de s'épanouir dans un milieu qui répond pleinement à leurs besoins. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est une grande fierté pour l'OMHQ de rendre disponibles les 108 logements sociaux et abordables qu'offre le Zénith au sein d'un milieu de vie unique, novateur et axé sur la mixité des clientèles et des usages. Le Zénith résulte d'un grand travail de collaboration et de concertation avec les partenaires et d'un engagement collectif pour augmenter l'offre locative et contribuer à prévenir l'itinérance à Québec. »

Dany Caron, directeur général de l'OMHQ

« Alors que près du tiers des jeunes en sortie des centres jeunesse vivent au moins un épisode d'itinérance ou d'instabilité résidentielle, il est crucial de préparer et d'accompagner les jeunes vers la vie adulte et l'autonomie en logement. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a donc saisi l'opportunité de mettre en place des services jeunesse au sein de ce projet d'habitation novateur qu'est le Zénith, un autre bel exemple de partenariat entre notre établissement de santé, l'OMHQ, la Ville de Québec et le milieu communautaire. »

Amélie Morin, présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Fait saillant :

Jusqu'à 60 ménages admissibles ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

