/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET D'HABITATION ABORDABLE À QUÉBEC/

INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET D'HABITATION ABORDABLE À QUÉBEC
11 sept, 2025, 07:00 ET
QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements abordables, projet issu d'un partenariat novateur.
L'activité se déroulera le 11 septembre, en présence de :
- M. Mario Asselin, adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et député de Vanier-Les Rivières;
- M. Bruno Marchand, maire de Québec;
- Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;
- Mme Marie-Pierre Boucher, membre du comité exécutif de la Ville de Québec responsable du logement et de la planification de l'aménagement du territoire;
- M. Dany Caron, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ-SOMHAC).
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 11 septembre, 8 h.
DATE : 11 septembre
HEURE : 9 h
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
