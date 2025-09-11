/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET D'HABITATION ABORDABLE À QUÉBEC/

QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements abordables, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera le 11 septembre, en présence de :

M. Mario Asselin , adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et député de Vanier-Les Rivières;

, adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et député de Vanier-Les Rivières; M. Bruno Marchand , maire de Québec;

, maire de Québec; M me Caroline Sauriol , présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés; M me Marie-Pierre Boucher , membre du comité exécutif de la Ville de Québec responsable du logement et de la planification de l'aménagement du territoire;

, membre du comité exécutif de la Ville de Québec responsable du logement et de la planification de l'aménagement du territoire; M. Dany Caron , directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ-SOMHAC).

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 11 septembre, 8 h.

DATE : 11 septembre HEURE : 9 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

Source : Méganne Joyal, Attachée politique de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]