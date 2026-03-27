/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant une aide financière du gouvernement du Québec à Saint-Augustin-de-Desmaures/

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à un événement au cours duquel la ministre des Affaires municipales et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, fera une annonce concernant un projet en infrastructures.

À cette occasion, elle sera accompagnée du maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, M. Sylvain Juneau. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à [email protected] avant 11 h, le 27 mars.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 27 mars 2026 Heure : 13 h Lieu : Saint-Augustin-de-Desmaures L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]