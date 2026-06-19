Invitation aux médias - Annonce d'une aide gouvernementale à la Régie intermunicipale GÉANT

NORMANDIN, QC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse. À cette occasion, l'adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, fera, au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, et de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, une annonce concernant une infrastructure municipale.

Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 11 h, le 22 juin.

AIDE-MÉMOIRE

Date : 22 juin 2026 Heure : 13 h 30 Lieu : Normandin L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Sources : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et députée de Duplessis, 367 977-7465