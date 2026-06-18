Québec investit plus de 1,8 M$ pour le nouvel hôtel de ville et lieu de rassemblement de la Municipalité du village de Brome

BROME, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - La députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, est fière d'annoncer qu'une somme de 1 801 020 $ a été accordée à la Municipalité du village de Brome pour la construction d'un hôtel de ville qui inclura une salle communautaire et une salle du conseil.

Les travaux prévoient l'aménagement d'une cuisine, d'un espace de bureau, d'une aire de réception ainsi que de locaux utilitaires. Situé au 322, chemin Stagecoach, le bâtiment, d'une superficie de 260 mètres carrés, sera principalement constitué d'une structure en bois. Divers aménagements extérieurs sont aussi planifiés, notamment la construction d'une rampe d'accès et d'un stationnement d'environ 15 places, dont une sera réservée aux personnes à mobilité réduite.

Citations :

« La subvention annoncée aujourd'hui est un coup de pouce majeur pour la Municipalité du village de Brome. Je suis heureux de savoir que le personnel et les citoyennes et citoyens pourront profiter d'un hôtel de ville et d'une salle communautaire plus sécuritaires et pensés pour leurs besoins. Je suis certain qu'y émergeront de belles réalisations et que plusieurs projets porteurs pourront s'y concrétiser. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Notre gouvernement démontre une fois de plus qu'il est présent pour soutenir la vitalité des municipalités de nos régions. Ces investissements permettent de doter nos communautés locales d'infrastructures modernes, durables et adaptées à leurs réalités. Je me réjouis de voir ce projet rassembleur prendre forme pour les citoyennes et citoyens de Brome. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi

« C'est un privilège d'avoir été choisis pour la subvention du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Ce soutien financier va nous permettre d'avoir notre propre hôtel de ville au lieu de louer un local, ce qui nous aidera à mieux servir les citoyens pour plusieurs années à venir. Ce projet engage des entrepreneurs de la région ainsi qu'une artiste locale; c'est l'un des plus beaux que le village de Brome ait entrepris. »

William Miller, maire de Brome

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

En juin 2025, le PRACIM 2025-2028 a été mis en place. Ce dernier priorise les projets de mise en commun de bâtiments ou de services entre municipalités afin de maximiser la portée des investissements publics et d'améliorer la qualité des services aux citoyennes et citoyens.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base, puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Brome a aussi bénéficié d'une majoration de 10 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Sources : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Maryse Dubois, Attachée de presse, Bureau de la députée de Brome-Missisquoi, 450 266-7410, poste 81311, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]