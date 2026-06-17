Le gouvernement du Québec accorde 4,25 M$ à la municipalité de Frelighsburg

FRELIGHSBURG, QC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, la députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 250 000 $ a été accordée à la municipalité de Frelighsburg pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Bob Lussier, conseiller municipal et maire suppléant de la Municipalité de Frelighsburg, Sergey Golikov, directeur général de la Municipalité de Frelighsburg, Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, Lucie Dagenais, mairesse de la Municipalité de Frelighsburg, Jean Lévesque, ancien maire de la Municipalité de Frelighsburg, Janick Lemay, ingénieur concepteur chez Tetra Tech, Andrea Moisan-Poisson, directrice de projets chez Groupe Lapalme.

Le projet vise le remplacement de la station d'épuration actuelle afin de permettre à la municipalité d'assurer un traitement adéquat des eaux usées issues de son réseau d'égout. À terme, ces travaux permettront à la municipalité de se conformer au Règlement sur les ouvrages d'assainissement des eaux usées et de desservir une population d'environ 250 personnes.

Citations :

« La protection de l'environnement et la saine gestion des eaux usées constituent des priorités pour notre gouvernement. Nous sommes fiers d'appuyer des projets d'infrastructures municipales qui rendent les opérations plus efficaces comme celui de Frelighsburg qui contribuera à améliorer la qualité du service offert aux citoyennes et citoyens. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Cette modernisation majeure des infrastructures d'eau de Frelighsburg était attendue depuis de nombreuses années et je me réjouis qu'elle devienne réalité. En débloquant ce projet, nous donnons à notre communauté les moyens de se développer de façon durable tout en protégeant l'environnement pour les générations futures. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi

« Nous accueillons cette annonce avec grand soulagement. Frelighsburg profitera enfin d'installations septiques conformes et fonctionnelles, ce qui permettra à des projets mis sur pause depuis plusieurs années de se concrétiser enfin. Un énorme merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette démarche, notamment notre députée Isabelle Charest, les collègues maires et mairesses et l'équipe de la MRC de Brome-Misssisquoi. »

Lucie Dagenais, mairesse de Frelighsburg

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023-2033, les municipalités peuvent d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]